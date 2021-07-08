تتحول لسرير مزدوج وطاولة طعام..سيارة تعيد تصور مستقبل النقل

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل يمكنك تخيل أخذ قيلولة مريحة في سيارتك الحالية، أو التجمع مع أصدقائك فيها لتناول الطعام، أو مجرد الاستمتاع بوقتك؟ ومع أن ذلك يبدو غير واقعي، إلا أن مفهوم مركبة "Airo" تهدف لتحويل سيارات المستقبل إلى امتداد لمساحتك الشخصية، بدلاً من كونها وسيلة للتنقل فقط.

وفي نهاية أبريل/نيسان، أعلن "استوديو هيثرويك" (Heatherwick Studio) عن إطلاق تصميمه لسيارة "Airo" الكهربائية لشركة "IM Motors"، والتي تعيد تصوير مفهوم النقل في المستقبل.

أعلن "Heatherwick Studio" عن إطلاق تصميمه لسيارة "Airo" الكهربائية لشركة "IM Motors". Credit: Heatherwick Studio

وإلى جانب عمل السيارة كمساحة شخصية لك، تتمتع هذه المركبة، بوضعية خاصة للقيادة الذاتية.

هل يمكن لسيارة تنظيف الهواء؟

يهدف مفهوم مركبة "Airo" تحويل سيارات المستقبل إلى امتداد لمساحتك الشخصية. Credit: Heatherwick Studio

ومن خلال مفهوم "Airo"، أراد فريق المصممين معالجة مشكلتين كبيرتين تواجههما المدن حول العالم، وهما تلوث الهواء، وانعدام المساحة، وفقاً لما قاله المصمم الرئيسي لمشروع "Airo" في "استوديو هيثرويك" بلندن، توم جلوفر، في مقابلة مع موقع CNN بالعربية.

يمكن للسيارة أن تتحول إلى مساحة للقيام بمختلف الأنشطة. Credit: Heatherwick Studio

وعندما يأتي الأمر لتلوث الهواء، تم ربط ملوثات الجسيمات الدقيقة الناتجة عن المركبات بمختلف أنواع الأمراض البشرية، مثل أمراض الجهاز التنفسي، إلى مشاكل الصحة العقلية، وحتى الخرف.

وقال جلوفر: "ولذلك، طرحنا سؤالاً، وهو: هل يمكن لسيارة تنظيف الهواء الذي يُحيط بها؟".

لمحة من تفاصيل السيارة من الداخل. Credit: Heatherwick Studio

ومهّدت شركة "تسلا" الطريق للسيارات الكهربائية، ولكن، ذهب الاستوديو إلى أبعد من ذلك في مفهومه، وذلك عن طريق تصميم مرشحات جسيمات الهواء عالية الكفاءة، التي يُشار إليها أيضاً بـ"HEPA".

ولذلك، إضافة لعدم إنتاج المركبة لملوثات ناتجة عن الوقود الأحفوري، ستعمل مرشحاتها أيضاً على إزالة الجسيمات الدقيقة من الهواء الذي يُحيط بالسيارة أثناء تحركها حول للمدن.

تنظف هذه السيارة الهواء الذي يُحيط بها. Credit: Heatherwick Studio

وعندما يأتي الأمر لانعدام المساحة، تبقى السيارات غير مستخدمة بنسبة 90% من الوقت.

وعندما تفكر في وجود 1.4 مليار سيارة على هذا الكوكب، "فهذا يمثل قدراً هائلاً من المساحة غير المستغلة بالكامل"، وفقاً لما ذكره جلوفر.

ولذلك، فكر الفريق في طرق تمكن الأشخاص من الاستفادة من سياراتهم بشكل أكبر.

كأنها غرفة متعددة الوظائف

من المتوقع أن تدخل السيارة حيز الإنتاج في عام 2023. Credit: Heatherwick Studio

ولدى السيارة الكثير لتقدمه من الداخل، إذ يمكن أن يتحول تصميمها الداخلي الفاخر القابل للتخصيص إلى غرفة متحركة، ومساحة يمكنك استغلالها في حياتك.

وتدور مقاعد السيارة من وضعية القيادة التقليدية المواجهة للأمام لمواجهة بعضها البعض من أجل أنشطة اجتماعية مثل تناول الطعام على طاولة قابلة للطي تستطيع تحويل المساحة إلى صالة.

وتحول شاشة قابلة للطي السيارة إلى كبسولة مثالية لألعاب الفيديو أيضاً.

وعندما تكون مرهقاً، تستطيع المقاعد أن تتحول إلى سرير مزدوج واسع، ويمكن للقبة الزجاجية أن تصبح معتمة عند الرغبة لتوفير الخصوصية.

ومن المتوقع أن تدخل السيارة حيز الإنتاج في عام 2023.