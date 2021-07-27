دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- كشف مهرجان العمارة العالمي عن قائمته المختصرة المرموقة لأفضل المباني الجديدة وتصاميم المناظر الطبيعية في جميع أنحاء العالم.

وتمتد القائمة، التي تضم 200 متأهلاً للتصفيات النهائية، مشاريع تجارية، وسكنية، وثقافية، بما في ذلك مركز المعارض الثقافية الصينية في الهواء الطلق في مدينة لانتشو، وخطة للحفاظ على أقدم مبنى في العاصمة الإماراتية أبوظبي، أي قصر الحصن.

وفي غضون ذلك، خضعت حديقة خضراء لأشجار المانغروف للترميم في مدينة سانيا الساحلية الصينية بعد ثلاثة عقود من التلوث والتنمية.

ولكن تم الاعتراف أيضًا بالمساعي الأصغر والأبعد.

وفي جبال جورا السويسرية النائية، يرتفع بناء حلزوني غريب الأطوار مغطى باللون الأخضر وسط المناظر الطبيعية، ويضم متحفًا جديدًا من قبل علامة صناعة الساعات الفاخرة، أوديمار بيغيه.

وقبالة سواحل إيران، في جزيرة هرمز، تهدف مجموعة من المساكن السياحية ذات القبب الملونة إلى ربط الزوار بالمجتمع المحلي.

ومع إلغاء جوائز مهرجان العمارة العالمي للعام الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا، تضم القائمة المختصرة لهذا العام مشاريع معمارية أنجزت على مستوى العالم بين عامي 2019 و2021.

ومن المقرر تحديد التصاميم الفائزة في المهرجان في ديسمبر/ كانون الأول المقبل، عندما يجتمع أكثر من 100 فرد من لجنة التحكيم في العاصمة البرتغالية لشبونة، لتحديد جوائز الفئة الفردية ولتتويج مشروع واحد بلقب بناء العام.

وفيما يلي إليكم 10 مشاريع من ضمن القائمة النهائية لجوائز مهرجان العمارة العالمي

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة

Credit: Courtesy CEBRA Abu Dhabi

يحافظ مخطط قصر الحصن الرئيسي، من قبل شركة CEBRA للهندسة المعمارية ، على مبنى تاريخي في أبوظبي مع إعادة تصور المساحة المحيطة به.

دبي، الإمارات العربية المتحدة

Credit: Courtesy Grimshaw

تم تصميم "تيرا" من قبل من قبل مكتب "غريمشو أركيتكتس"، وهو بمثابة جناح الاستدامة في معرض إكسبو 2020 دبي، والذي من المقرر افتتاحه في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

الشارقة، الإمارات العربية المتحدة

Credit: Courtesy Hopkins Architects

أقام استوديو "هوبكنز أركيتكتس" للهندسة المعمارية متحف جيولوجي في منطقة بحيص، والتي كانت قديمًا بمثابة حوض لقاع البحر في سهل المدام بإمارة الشارقة في دولة الإمارات.

تشانغجياكو، الصين

Credit: Courtesy XWG STUDIO

يقع مركز الاستقبال السياحي المصمم من قبل استوديو "XWG" للهندسة المعمارية في مدينة تشانغجياكو الصينية، والذي سيستضيف عددًا من فعاليات الألعاب الأولمبية الشتوية 2022 (بكين 2022).

سانيا، الصين

Credit: Courtesy Turenscape

خضعت هذه الحديقة في مدينة سانيا الصينية لعملية ترميم من قبل شركة الهندسة المعمارية "Turenscape"، وتم ترشيحها في إحدى فئتي المناظر الطبيعية للجوائز.

سانيا، الصين

Credit: Courtesy Shanghai United Design Group Co.,Ltd.

صمم هذا الهيكل المثلث الشكل من قبل شركة "Shanghai United Design Group" للتصميم، ويقع وسط بركة من المياه فوق كنيسة "Dysis of Poly Shallow Sea"، في مدينة سانيا الساحلية الصينية.

لانتشو، الصين

Credit: Courtesy Qingdao Tengyuan Design Institute Co., Ltd

في مدينة لانتشو الصينية، يقع مركز المعارض الثقافية الصينية، المصمم من قبل شركتي "Qingdao Tenyuan Design" و "ECA2" للتصميم، بين القرى التقليدية والمناظر الطبيعية.

تشانغتشو، الصين

Credit: Courtesy CROX

يحاكي متحف "Liyang" من تصميم شركة "CROX" للهندسة المعمارية في مدينة تشانغتشو الصينية التضاريس المحيطة به.

لو براسوس، سويسرا

Credit: Courtesy B.I.G. Architecture D.P.C

يُعد متحف "Musée Atelier Audemars Piguet"، الذي صممته شركة الهندسة المعارية "BIG"، متحفًا لصناعة الساعات في البلدة الجبلية السويسرية النائية، لو براسوس.

جزيرة هرمز، إيران

Credit: Courtesy ZAV Architects

تم تصميم المساكن الملونة في مشروع "ماجرا ريزيدنس" من قبل شركة "ZAV Architects" للهندسة المعمارية، من أجل ربط السياحة مع المجتمع المحلي في جزيرة هرمز الإيرانية.