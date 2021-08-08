دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- إذا كنت ترغب بمشاهدة الشعاب المرجانية وهي تأتي إلى الحياة أمامك، فيمكنك القيام بذلك في جناح الفلبين في "إكسبو 2020 دبي" حيث تندمج الطبيعة والتكنولوجيا معاً.

ومع أن شركة Budji+Royal Architecture عملت على بعض المشاريع المعمارية في أوروبا والولايات المتحدة، إلا أن جناح الفلبين عبارة عن أول مشروع لها في الشرق الأوسط.

استوحي جناح الفلبين في "إكسبو 2020" في دبي من الشعاب المرجانية. Credit: Philippines Pavilion

وفي مقابلة هاتفية مع موقع CNN بالعربية، قال المهندس المعماري، رويال بينيدا، من Budji+Royal Architecture: "نحن متحمسون للغاية لأنها المرة الأولى لنا في الإمارات العربية المتحدة".

وعبّر بينيدا أيضاً عن حماسه لعرض تصميمه في "أعظم عرض على وجه الأرض".

بين الشعاب المرجانية

يتواجد الجناح في منطقة الاستدامة. Credit: Philippines Pavilion

وعند زيارة جناح الفلبين، سترى الشعاب المرجانية التي تتميز بها البلاد وهي تأتي إلى الحياة.

وبما أن الفلبين تتواجد في قلب التنوع البيولوجي البحري في العالم، شجع ذلك بينيدا على تصميم الجناح ليجسد الشعاب المرجانية، والتي يُشار إليه بـ "بانغكوتا" بلغة التاغالوغ القديمة.

وتوجد سلسلة من الشعاب المرجانية الممتدة عبر جنوب شرق آسيا تُعرف بـ"مثلث المرجان"، وتقع الفلبين في وسطه.

وتُقدّر منطقة الشعاب المرجانية الفلبينية، وهي ثاني أكبر منطقة في جنوب شرق آسيا، بنحو 26 ألف كيلومتر مربع، وهي تضم تنوعاً استثنائياً، وفقاً لما ذكره الموقع الرسمي لمكتب المصايد والموارد المائية للبلاد (BFAR).

يعكس الجناح ثقافة الانفتاح، واللقاءات الهادفة، والتواصل. Credit: Philippines Pavilion

وأشار الموقع الرسمي لمعرض "إكسبو 2020" بدبي عبر الإنترنت إلى أن الشكل الطبيعي والعضوي للشعاب المرجانية ستأخذ الزائر إلى مساحات مُحدَّدة مفتوحة تتميز بحرية الحركة، وتعكس ثقافة الانفتاح، واللقاءات الهادفة، والتواصل.

مشهد جناح الفلبين في الليل. Credit: Philippines Pavilion

وأكد بينيدا أن الهيكل، الذي يتواجد في منطقة الاستدامة، يعكس تواصل الشعب الفلبيني، فمع أن الشعاب المرجانية عبارة عن كائنات حية صغيرة، إلا أنها تتواجد في جميع أنحاء العالم، وكلها متصلة.

ولذلك، فهي تمثل الصلات العائلية القوية لدى الشعب الفلبيني.

الألوان الزاهية في الجناح. Credit: Philippines Pavilion

ويحاكي تصميم الهيكل المليء بالانحناءات شكل الشعاب المرجانية.

وعند النظر إليها عن قرب، سيلاحظ المرء أنها مصنوعة من شباك سلكية صُممت لتكون جزءاً من عناصر ترشيح حرارة الشمس، وهو يسمح بمرور الهواء في الوقت ذاته.

ويجعله ذلك "هيكلاً يستجيب للمكان"، وفقاً لما قاله بينيدا.

يتميز الجناح بتصميمه المعاصر، ولكنه يجسد تقاليد البناء القديمة للفلبين أيضاً. Credit: Philippines Pavilion

تصميم عملي في جوهره

ويمثل الجناح ما سمّاه بينيدا بـ"الرفاهية العملية".

ويرى المعماري أن هذا المفهوم هو الطريق إلى الفلبين الحديثة، فهم لا يحتاجون إلى أن يكونوا من بلدان العالم الأول ليستمتعوا بالرفاهية، ولكن: "يمكننا أن نتمتع بالفخامة من حيث التصميم"، بحسب ما ذكره.

ورغم تصميمه الحديث والمعاصر، وهيكله المصقول، إلا أن الجناح يجسد مبادئ المنازل الفلبينية التقليدية التي تُدعى "باهاي كوبو"، والتي قال بينيدا إن الفلبينيين القدماء بنوها "بوجود الطابع العملي في جوهرها".

وجسّد المعماري ذلك عن طريق استخدام المواد التي كانت متاحة بالفعل في دبي، وكانت المواد التي احتاجها الهيكل، والتكنولوجيا، والعمالة اللازمة لبنائه في متناول اليد.

صُمم الجناح من قبل شركة Budji+Royal Architecture. Credit: Philippines Pavilion

ولهذا السبب، يعتقد المصمم أنه كانت لهم أفضلية، فمع أن جائحة "كوفيد-19" أدت إلى بعض التأخيرات عندما يأتي الأمر للمواد التي احتاجت إليها الأجنحة الأخرى في "إكسبو 2020"، إلا أن الجناح الفلبيني لم يعاني من الكثير من التحديات.

وصُمم الجناح بهيكل معياري (Modular)، فهم يخططون لجلبه إلى الفلبين، وإعادة تثبيته في البلاد بعد انتهاء "إكسبو 2020".