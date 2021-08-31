ألق نظرة داخل مجتمع توقف فيه الزمن منذ خمسينيات القرن الماضي

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مصور فرنسي في دبي..ما هي أجمل الصور التي التقطها؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- من عائلات تعيش على ضوء المصباح، إلى رجال يرتدون قبعات مصنوعة من القش، ويركبون عربات تجرها الخيول.. تبدو هذه المشاهد التي التقطها المصور، جيك مايكلز، كما لو أنها تُظهر حقبة قد مضت في منطقة الوسط الغربي، بأمريكا.

ولكن، التقط مايكلز هذه الصور في العصر الرقمي، وعلى بعد مئات الأميال في دولة تُدعى بليز.

ويحتضن هذا البلد الصغير، الواقع في أمريكا الوسطى، حوالي 12،000 شخص من "المينونايت"، وهم مجموعة من المسيحيين الذين يعيشون في مجتمعات مغلقة، ويتجنبون التكنولوجيا الحديثة، بما في ذلك الكهرباء في بعض الحالات.

يتجنب "المينونايت" في بليز التكنولوجيا الحديثة إلى حد كبير. ولكن، يمتلك بعض الشباب الآن الهواتف، والكاميرات. Credit: Jake Michaels/Courtesy Setanta Books

وتعود مستعمرات بليز إلى أواخر الخمسينيات من القرن الماضي، عندما هاجرت إلى هناك مجموعة تتكون من أكثر من 3 آلاف كندي من مجموعة "المينونايت" من المكسيك.

وجاء وصولهم بعد عقد اتفاق مع حكومة بليز لمنحهم الأرض، والحرية الدينية، إلى جانب الإعفاء من بعض الضرائب.

وفي المقابل، اقتطفت البلاد ثمار زراعة هذه المجموعة.

زوج يقف مع زوجته خارج منزلهما. Credit: Jake Michaels/Courtesy Setanta Books

واليوم، يهيمن "المينونايت" على أسواق الدواجن، والألبان المحلية في بليز مع أنهم يمثلون أقل من نسبة 4% من السكان.

وزار مايكلز 3 مستعمرات لهذه المجموعة في شمال بليز على أمل توثيق أسلوب حياتهم التقليدي، وهي "إنديان كريك"، وشيبيارد"، و"ليتل بليز".

تلقى "المينونايت" الأراضي الزراعية كجزء من صفقة مع حكومة بليز في أواخر الخمسينيات. Credit: Jake Michaels/Courtesy Setanta Books

ورغم العزوف الواضح لهذه المجتمعات من الغرباء، إلا أن مايكلز وجدهم متقبلين بشكل مفاجئ.

وقال المصور في مقابلة عبر الهاتف: "كان الأشخاص يتمتعون بالضيافة أكثر ما كنت أتوقع".

تجمد فيه الزمن

لا يزال "المينونايت" في بليز يتنقلون باستخدام العربات والأحصنة. Credit: Jake Michaels/Courtesy Setanta Books

وعند قضاء الوقت في منازل عائلات "المينونايت"، وأراضيهم الزراعية الشاسعة، اكتشف مايكلز عالماً تجمد الزمن فيه، وهو ما أشار إليه عنوان كتابه الجديد "c.1950".

وقال مايكلز: "تغيرت ممارساتي بالكامل مع مرور الأيام. وتباطأ ذهني، وكنت أكثر حضوراً في المناطق المحيطة"، مضيفًا: "لا أحاول القول إن حياتهم بسيطة، ولكن بالنسبة لي، أعتقد أنها سمحت لي بالتمهل، وأن أكون أكثر حضوراً".

تعتمد مجتمعاتهم على الزراعة التجارية. Credit: Jake Michaels/Courtesy Setanta Books

ولكن، كان المصور حذراً أيضاً من إضفاء الطابع الرومانسي على طريقة الحياة المنعزلة هذه.

وتعتمد المجتمعات على الزراعة التجارية غالباً، ولا تُنظّم المستعمرات لتتمحور حول الأسرة، والدين فقط، بل العمل أيضاً.

وتُظهر صور مايكلز هذه الحقائق الاقتصادية.

يعود تاريخ "المينونايت" في أوروبا إلى القرن الـ16. وتنقلت هذه المجموعة منذ ذلك الحين في جميع أنحاء العالم بحثاً عن الأراضي الزراعية المعزولة، وللهروب من الاضطهاد، ومحاولات دمجهم في المجتمع الأوسع نطاقاً. Credit: Jake Michaels/Courtesy Setanta Books

وأوضح المصور: "هناك جوانب جيدة للحياة، جوانب صعبة في الحياة"، مضيفاً أنه "في نهاية اليوم، لا يزال الأشخاص يكسبون عيشهم.. ولذلك، أعتقد أنه كان من المهم إظهار جميع جوانب الحياة".

التناقضات

تظهر الأدوات الإلكترونية في صور جيك مايكلز أحياناً. Credit: Jake Michaels/Courtesy Setanta Books

وتماماً مثل "المينونايت" في أماكن أخرى، تضم مستعمرات بليز أعضاء محافظين وتقدميين، ما يؤدي إلى وجهات نظر مختلفة تجاه التكنولوجيا.

وبشكل غير متوقع إلى حد ما، تظهر الأدوات الإلكترونية، مثل الهواتف المحمولة، والكاميرات، في بعض صور مايكلز أحياناً.

واستغل المصور التناقض لخلق تأثيرًا قويًا.

وعلى سبيل المثال، وثق مايكلز صورة لشابة ترتدي ملابس تقليدية، وتشير بكاميرا رقمية صغيرة تجاه المصور في مشهد وصفه مايكلز بأنه من الصور المفضلة له من الرحلة بأكملها.

ورغم أن تجربة مايكلز لم تدفعه إلى التخلي عن التكنولوجيا، إلا أنها تركت انطباعًا دائمًا على التصوير الخاص به، إذ أنها جعلته اجتماعياً بشكل أكبر، بدلاً من الاهتمام بالتقاط الصور فحسب.