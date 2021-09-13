تتمتع بعدد متابعين على "انستغرام" أكثر من سكان روسيا.. كيف تطورت أزياء كيم كارداشيان عبر السنوات؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نشرت نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية، كيم كارداشيان، مؤخراً صورًا لإطلالة أثارت ضجة عبر الإنترنت.

وتُظهر مجموعة الصور التي نشرتها كارداشيان عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام" النجمة، وهي ترتدي إطلالة جلدية من رأسها حتى أخمص قدميها.

وارتدت كارداشيان معطفًا أسود اللون، وقفازين سوداوين، وقناع جلدي غطى وجهها، ورأسها بالكامل، بينما انسدل شعرها من فتحة بالقناع خلف الرأس. وزينت إطلالتها بحقيبة فضية صغيرة.

وتساءل جمهور النجمة على "انستغرام" عمّا إذا استطاعت كارداشيان رؤية ما أمامها عند ارتداء هذا الزي، وما إذا كان عيد "الهالوين" قد حلّ.

وأشار البعض إلى شعورهم بالخوف من هذه الإطلالة الداكنة، وقالت واحدة من مستخدمي "إنستغرام" على سبيل المثال: "أنا خائفة"، بينما أكّد آخرون أن الزي ذكرّهم بمسلسل "American Horror Story" الذي يثير الشعور بالرعب.

ويُذكر، أنه من المقرر اليوم إقامة حفل "ميت غالا" السنوي، حيث عادة ما يستعرض المشاهير أغرب الإطلالات في عالم الموضة على السجادة الحمراء بمتحف متروبوليتان للفنون في نيويورك.