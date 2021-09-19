بعد 60 عاماً من إطلاقها.. لا تزال طائرة "X-15" أسرع طائرة مأهولة في العالم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كان من المفترض أن يُطلق على أول مكوك فضائي تابع لوكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" اسم "Constitution"، إشارةً إلى الذكرى المئوية الثانية للولايات المتحدة في ذلك العام. ولكن، دفع محبو برنامج "ستار تريك" الرئيس الأمريكي، جيرالد فورد، لتغيير رأيه.

وبدلاً من ذلك، أُطلق على المركبة المدارية اسم "Enterprise"، تماماً مثل المركبة الفضائية في البرنامج التلفزيوني.

ولهذا السبب، تواجد أعضاء طاقم "ستار تريك" وسط الحشود عند إزاحة الستار عن المكوك الفضائي في سبتمبر/أيلول من عام 1976.

ويمكن رؤيتهم أيضاً في واحدة من بين 450 من الصور التي لم تُنشر من قبل، والتي لم تُشاهد إلا نادراً، في كتاب جديد صادر عن مطبعة جامعة فلوريدا بعنوان "Picturing the Space Shuttle: The Early Years".

ويؤرخ الكتاب برنامج المكوك من عام 1965 حتى عام 1982.

رائدا الفضاء روبرت كريبن وجون يونغ على متن "كولومبيا" في عام 1980. Credit: NASA

وقال المؤلف المشارك للكتاب، جون بيسني: "تحاول معظم الكتب المتوفرة للمكوك القيام بالكثير، وتغطية البرنامج بأكمله"، مضيفًا: "عندما يكون لديك 135 رحلة طيران على مدى 30 عاماً، يصعب تلخيص ذلك في كتاب واحد".

وبدلاً من ذلك، يقدم كتاب بيسني، الذي شارك في تأليفه مع جي. إل. بيكيرينغ، نظرة فريدة على التطور المبكر للمكوك، وهو أول مركبة فضائية قابلة لإعادة الاستخدام في العالم، مع كم هائل من الرسومات الغريبة، وأُخرى تظهر تصاميم بديلة لا يزال بعضها يبدو مستقبليًا بشكل رائع.

صورة لرائد الفضاء السابق ديك سلايتون، الذي كان مدير برنامج "OFT" الخاص بالمكوك، وهو يقدم شرحاً عن رحلات قادمة في مؤتمر صحفي في أبريل/نيسان من عام 1977. Credit: NASA

وحلّق المكوك، المُسمى رسمياً بـ"STS"، أو نظام النقل الفضائي، إلى الفضاء لأول مرة في 12 أبريل/نيسان من عام 1981.

وتميز المكوك بعدم اختباره عن طريق القيام بإطلاق غير مأهول أولاً.

تُظهر هذه الصورة مركبة "كولومبيا" في عام 1979 وهي جاهزة للطيران على متن طائرة "بوينغ 747". Credit: NASA

وحلّق رائدا الفضاء جون يونغ، وبوب كريبن بالمركبة المدارية، "كولومبيا"، لمدة 54 ساعة قبل الهبوط بأمان على الأرض.

وينتهي الإطار الزمني للكتاب بعد مهمة المكوك الرابعة، والتي كانت رحلة تجريبية مهدت الطريق لمهام تشغيلية.

مكوك "STS-2" الفضائي في 11 نوفمبر/تشرين الثاني من عام 1981. Credit: NASA

وجاءت العديد من الصور من أرشيف بيكيرينغ الشخصي، والذي يُعد واحداً من أكبر المجموعات الخاصة في العالم لصور رحلات الفضاء المأهولة.

وأكّد بيسني أنه يعطي كل الفضل لبيكيرينغ، إذ كان لديه الكثير لفرزه.

وقال بيسني: "من الأشياء التي تميزنا هي التركيز على الصور غير العادية، والتي نادراً ما يتم مشاهدتها".

وعند الذهاب إلى مكتبة، واختيار كتاب عن المكوك الفضائي، سيرى المرء عادةً صوراً متكررة.

ورغم أن هذا بمثابة أمر مفهوم لكونها "صورًا رائعة"، بحسب تعبير بيسني، إلا أنه قال: "ولكن، هناك المزيد لنُظهره لك".

ويُعد إحساس الترقب الذي أحاط ببرنامج المكوك، الذي حمل رواد فضاء أمريكيين إلى الفضاء لأول مرة منذ مشروع "أبولو-سويوز" التجريبي في عام 1975، واضحاً في العديد من الصور.

وتقاعد مكوك "STS" في عام 2011، مع بناء 5 مركبات مدارية (حلّقت 4 منها فقط إلى الفضاء)، وفُقد اثنان منها في حوادث في عامي 1986، و 2003.

وقال بيسني: "عندما تكون لديك 135 مهمة، من الرهيب أن تفقد اثنتين منها"، موكدًا أن رحلات الفضاء تُعد أمراً محفوفاً بالمخاطر".