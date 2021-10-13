نشر الأربعاء ، 13 أكتوبر / تشرين الأول 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- شهد العالم حفل افتتاح إكسبو 2020 دبي، بتاريخ 30 سبتمبر/ أيلول 2021، وقد لاقت مشاركة المطربة الإماراتية أحلام الشامسي في افتتاح الحدث العالمي تفاعلًا واسع النطاق عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وبعد مرور أيام على حفل الافتتاح، كشفت أحلام لأول مرة، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستغرام"، عن تفاصيل إطلالتها المميزة في تلك الليلة، حيث أطلت بفستان طويل باللون الأزرق الفاخر يحمل توقيع المصمم العالمي زهير مراد.

وأوضحت أن الفستان "مرصع بالمرآيات وخيوط الذهب المعتقة"، كما أنها أضافت عليه بالتعاون مع زهير مراد الطابع الأندلسي، من خلال أشكال تطريز بارزة في مناطق متفرقة من الفستان.

وشاركت أحلام مجموعة صور من إطلالتها وأرفقتها بتعليق قالت فيه: استوحيت فستاني من التطريز الإماراتي الخليجي العربي، وهو مرصع بالمرآيات وخيوط الذهب المعتقة".

وتابعت: "كما أضفت عليه أنا والمصمم العالمي زهير مراد الطابع الأندلسي ليليق بي كفنانة إماراتية أمثل دولتي الإمارات في هذا الحدث العظيم التاريخي وأمثل الوطن العربي".

وقد حظيت إطلالة أحلام بالكثير من الاهتمام على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ تلقت العديد من التعليقات التي تعبر عن إعجاب الناس بتصميم فستانها.

وقدمت أحلام خلال مشاركتها بحفل افتتاح إكسبو 2020 دبي أغنية "في دبي أهلاً وسهلاً..."، باللغة العربية والإنجليزية والفرنسية، وشاركت المقطع الفرنسي من الأغنية عبر حسابها الرسمي على موقع "انستغرام".