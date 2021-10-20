دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- سمير غانم، ودلال عبد العزيز، ورجاء الجداوي.. رغم غياب هذه الأسماء المعروفة في السينما المصرية والعربية عن عالمنا مؤخرًا، كيف ظهرت على السجادة الحمراء بحفل افتتاح مهرجان "الجونة" السينمائي عام 2021؟

وبالتزامن مع افتتاح مهرجان "الجونة" السينمائي في دورته الخامسة لعام 2021، والذي يُقام في مدينة الجونة السياحية بالغردقة في مصر، يعيد مصمم الغرافيك المصري محمد جابر إحياء ذكرى أبرز نجوم السينما المصرية الذين رحلوا عن عالمنا مؤخرًا، من خلال ظهورهم في حفل الافتتاح على السجادة الحمراء وأمام المسرح، بواسطة عالمه الخاص"الفوتوشوب".

تصميم يجسد الفنانة المصرية الراحلة دلال عبد العزيز في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي 2021 Credit: Mohamed Gaber/ @mgpexel

وعلى طريقته الخاصة، يشارك جابر في الاحتفاء بمهرجان الجونة السينمائي منذ نسخته الثالثة عام 2019، عندما ابتكر قائمة مدعوين خاصة من وحي مخيلته جسدّ خلالها حضور أهم الفنانين الراحلين في تاريخ السينما المصرية من الشاشة الفضية وجيل العصر الذهبي.

وفي حديثه لموقع CNN بالعربية، يشرح جابر، المقيم في دولة الإمارات، أن المشروع الذي يحمل عنوان "مش ناسينكم"، يُعد بمثابة "تكريم بسيط لذكرى بعض من نجوم الفن العظماء الذين رحلوا عنا".

الفنانة الراحلة رجاء الجداوي تظهر في هذا التصميم على السجادة الحمراء من حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي لعام 2021 Credit: Mohamed Gaber/ @mgpexel

وبالنسبة إلى جابر، فإن هذه المجموعة من الفنانين المصريين الراحلين تجسد "أعمدة الفن في الوطن العربي"، مضيفًا أنه "معهم ضحكنا وبكينا وتعلمنا دروس ومواقف في الحياة من خلال أعمالهم الفنية الخالدة".

الفنان الراحل حسن حسني Credit: Mohamed Gaber/ @mgpexel

وعمد جابر إلى اختيار أشهر الفنانين الذين رحلوا عنا خلال العامين الماضيين، منهم سمير غانم، ودلال عبد العزيز، ويوسف شعبان، وعزت العلايلي، ورجاء الجداوي، وحسن حسني، ومحمود ياسين، بالإضافة إلى نجوم الفن الراحلين مؤخرًا، والأكثر جماهيرية بين الناس ومنهم نور الشريف، وفاروق الفيشاوي، ومحمود عبد العزيز، وأحمد زكي.

الفنان الراحل عزت العلايلي Credit: Mohamed Gaber/ @mgpexel

أما عن اختيار الصور التي تضمنها المشروع، فأوضح جابر قائلًا: "بحثت كثيرًا عن الصور المناسبة من حيث الأزياء وتعابير الفنانين فيما يخص حدث مهرجان الجونة السينمائي".

ومن وجهة نظر جابر، تتمثل أهمية مهرجان الجونة السينمائي في طرحه العديد من الأفلام لمختلف الدول والتعرّف على ثقافتها وفنونها.

الفنان الراحل نور الشريف Credit: Mohamed Gaber/ @mgpexel

وقبل انطلاق حفل افتتاح المهرجان بمدة شهر، شرع جابر في التحضير من خلال البحث عن الصور المناسبة للشخصيات التي تضمنها المشروع، واستغرقت عملية دمج الصور وتنسيقها نحو 12 ساعة، ويمكن مشاهدة المشروع كاملًا عبر حساباته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار جابر إلى أنه حتى قبل طرحه التصميمات الخاصة بنسخة هذا العام من مهرجان الجونة السينمائي، حرصت بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي على إعادة نشر تصميماته السابقة للمهرجان.

وكانت أصداء مشروع هذا العام إيجابية، إذ نالت الصور الإشادة والإعجاب من قبل العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، كما حققت انتشارًا واسع النطاق عبر المنصات المختلفة.

تصميم يجسد الفنان الراحل يوسف شعبان بحفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في نسخته الخامسة Credit: Mohamed Gaber/ @mgpexel

ومن المقرّر أن يعرض مصمم الغرافيك المصري مجموعة أخرى من الصور التي تجسد نجوم الزمن الجميل بالتزامن مع حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي، ومنها صورة للفنان الراحل رشدي أباظة، المعروف بلقب "دنجوان السينما المصرية".

تصميم يجسد حضور الفنان الراحل رشدي أباظة، صاحب لقب دنجوان السينما المصرية، حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي في نسخته الخامسة Credit: Mohamed Gaber/ @mgpexel

وبحسب الموقع الرسمي لمهرجان الجونة السينمائي، يهدف المهرجان إلى عرض مجموعة من الأفلام المتنوعة للجمهور المهتم بالسينما، ويعمل على وصل صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين من أجل تعزيز روح التبادل الثقافي، كما يسعى لتطوير السينما في العالم العربي من خلال منصة الجونة السينمائية.

وتستمر فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي حتى 22 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.