دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- سمير غانم، ودلال عبد العزيز، ورجاء الجداوي.. رغم غياب هذه الأسماء المعروفة في السينما المصرية والعربية عن عالمنا مؤخرًا، كيف ظهرت على السجادة الحمراء بحفل افتتاح مهرجان "الجونة" السينمائي عام 2021؟
وبالتزامن مع افتتاح مهرجان "الجونة" السينمائي في دورته الخامسة لعام 2021، والذي يُقام في مدينة الجونة السياحية بالغردقة في مصر، يعيد مصمم الغرافيك المصري محمد جابر إحياء ذكرى أبرز نجوم السينما المصرية الذين رحلوا عن عالمنا مؤخرًا، من خلال ظهورهم في حفل الافتتاح على السجادة الحمراء وأمام المسرح، بواسطة عالمه الخاص"الفوتوشوب".
وعلى طريقته الخاصة، يشارك جابر في الاحتفاء بمهرجان الجونة السينمائي منذ نسخته الثالثة عام 2019، عندما ابتكر قائمة مدعوين خاصة من وحي مخيلته جسدّ خلالها حضور أهم الفنانين الراحلين في تاريخ السينما المصرية من الشاشة الفضية وجيل العصر الذهبي.
وفي حديثه لموقع CNN بالعربية، يشرح جابر، المقيم في دولة الإمارات، أن المشروع الذي يحمل عنوان "مش ناسينكم"، يُعد بمثابة "تكريم بسيط لذكرى بعض من نجوم الفن العظماء الذين رحلوا عنا".
وبالنسبة إلى جابر، فإن هذه المجموعة من الفنانين المصريين الراحلين تجسد "أعمدة الفن في الوطن العربي"، مضيفًا أنه "معهم ضحكنا وبكينا وتعلمنا دروس ومواقف في الحياة من خلال أعمالهم الفنية الخالدة".
وعمد جابر إلى اختيار أشهر الفنانين الذين رحلوا عنا خلال العامين الماضيين، منهم سمير غانم، ودلال عبد العزيز، ويوسف شعبان، وعزت العلايلي، ورجاء الجداوي، وحسن حسني، ومحمود ياسين، بالإضافة إلى نجوم الفن الراحلين مؤخرًا، والأكثر جماهيرية بين الناس ومنهم نور الشريف، وفاروق الفيشاوي، ومحمود عبد العزيز، وأحمد زكي.
أما عن اختيار الصور التي تضمنها المشروع، فأوضح جابر قائلًا: "بحثت كثيرًا عن الصور المناسبة من حيث الأزياء وتعابير الفنانين فيما يخص حدث مهرجان الجونة السينمائي".
ومن وجهة نظر جابر، تتمثل أهمية مهرجان الجونة السينمائي في طرحه العديد من الأفلام لمختلف الدول والتعرّف على ثقافتها وفنونها.
وقبل انطلاق حفل افتتاح المهرجان بمدة شهر، شرع جابر في التحضير من خلال البحث عن الصور المناسبة للشخصيات التي تضمنها المشروع، واستغرقت عملية دمج الصور وتنسيقها نحو 12 ساعة، ويمكن مشاهدة المشروع كاملًا عبر حساباته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي.
وأشار جابر إلى أنه حتى قبل طرحه التصميمات الخاصة بنسخة هذا العام من مهرجان الجونة السينمائي، حرصت بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي على إعادة نشر تصميماته السابقة للمهرجان.
وكانت أصداء مشروع هذا العام إيجابية، إذ نالت الصور الإشادة والإعجاب من قبل العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، كما حققت انتشارًا واسع النطاق عبر المنصات المختلفة.
ومن المقرّر أن يعرض مصمم الغرافيك المصري مجموعة أخرى من الصور التي تجسد نجوم الزمن الجميل بالتزامن مع حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي، ومنها صورة للفنان الراحل رشدي أباظة، المعروف بلقب "دنجوان السينما المصرية".
وبحسب الموقع الرسمي لمهرجان الجونة السينمائي، يهدف المهرجان إلى عرض مجموعة من الأفلام المتنوعة للجمهور المهتم بالسينما، ويعمل على وصل صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين من أجل تعزيز روح التبادل الثقافي، كما يسعى لتطوير السينما في العالم العربي من خلال منصة الجونة السينمائية.
وتستمر فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي حتى 22 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.