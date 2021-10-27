كيم كارداشيان تكشف عن أحدث تعاون مع "فندي" بمجموعة ملابس غير متوقعة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كشفت نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية كيم كارداشيان ويست عن أحدث إصدار لها من مجموعة الملابس الداخلية للعلامة التجارية Skims، والتي ستكون بالتعاون مع العلامة التجارية المشهورة "فندي".

وسيتم إصدار المجموعة في 9 نوفمبر/ تشرين الثاني، بحيث تركز على الملابس المناسبة مثل الجوارب، والملابس الداخلية، والملابس الرياضية، مع تغطية كل قطعة بطبعة "Skims x Fendi".

ويشمل التعاون أيضًا فستانًا جلديًا واحدًا يأتي بألوان محايدة لا تُعد ولا تُحصى.

يأتي فستان Skims x Fendi الجلدي في مجموعة متنوعة من الألوان المحايدة. Credit: Credit: Vanessa Beecroft/Fendi/Skims

وفي العام الماضي، أبرمت العلامة التجارية صفقة مع شركة "Nordstrom" وتطورت منذ ذلك الحين، مع تركيزها الشديد على اتجاهات المستهلكين.

وعلى سبيل المثال، أُطلقت الكمامات ذات اللون اللحمي في مايو/ أيار، بينما أصبحت "Skims" هي الملابس الداخلية الرسمية لفريق "Team USA" في أولمبياد طوكيو خلال شهر يوليو/ تموز.

يركز التعاون على الملابس الداخلية والجوارب والملابس الرياضية. Credit: Credit: Donna Trope/Fendi/Skims

وخطرت فكرة الشراكة للمدير الإبداعي لـ"فندي"، كيم جونز، خلال اجتماع مع فريقه في روما، إذ قال: "فجأة، صمتت جميع النساء وبدأن في النظر إلى هواتفهن.. لم أكن أعرف ما الذي يجري، لكن كنّ ينتظرن إطلاق مجموعة SKIMS الجديدة.. فكرت حينها: دعونا نفعل شيئًا معًا".

وأوضحت ويست في بيان: "تحمل كلًا من Fendi وSkims قوة ثقافية مختلفة تمامًا عن بعضهما البعض، ولكن بالقدر ذاته من القوة".

وأضافت: "دمج الابتكار في الأقمشة لدى Skims مع فخامة وجودة فندي قد يبدو غير متوقعًا لبعض الناس، لكن أوجه التشابه بين رؤيتنا الإبداعية وأهدافنا متقاربة للغاية".