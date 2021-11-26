الفخامة والحفاظ على البيئة في مكان واحد.. كيف ذلك؟

بعد بيع أول لوحة من صنع الذكاء الاصطناعي.. هل هذا هو مستقبل؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- غالباً ما تكون التكهنات حول المستقبل قاتمة، لكن في الذكرى السنوية الـ175 لتأسيسها، تقدم مؤسسة "سميثسونيان" في العاصمة الأمريكية واشنطن، رؤية أوسع لكيف سيتغيّر العالم على نحو جذري من خلال معرض للتكنولوجيا والتصميم والفن.

ويشغل معرض "Futures" مساحة 9753.6 مترًا مربعًا من مبنى "Art + Industries Building" أو "AIB"، ويقدّم مزيجًا من مشاريع حقيقية قيد التنفيذ، وتصاميم مقترحة من الماضي والحاضر، إلى مفاهيم فنية استشرافية. ووصفت مديرة سميثسونيان "AIB"، رايتشل جوسلينز، العرض بأنه "معرض عالمي للأفكار المعاصرة".

وتُعد "سميثسونيان" أكبر شبكة متاحف، ومراكز تعليم وبحث في العالم. وأشارت آشلي موليز، القيّمة على المعرض إلى أنّ AIB عرضت العديد من المشاريع الأولية التي صنعت للمرة الأولى في التاريخ أمام الجمهور، مثل المصباح، والهاتف، وصواريخ مركبة الفضاء "أبولو".

وفيما يلي 8 مفاهيم ومجسمات بارزة من العرض:

سيارة أجرة كهربائية

صورة لمفهوم سيارة Bell Nexus Air Taxi. Credit: Courtesy of Bell Textron Inc/Smithsonian

في Futures، سيظهر مفهوم جديد لأول مرة، وهو سيارة Bell Nexus Air Taxi، التي صمّمتها شركة تصنيع الطيران الأمريكية بيل تكسترون. وهي عبارة عن سيارة هجينة ذاتية الطيران، صمّمت للإقلاع والهبوط العمودي. وفيما يتعيّن على الركاب التحلي بالصبر قبل أن يتمكّنوا من اختبار هذا المفهوم، إلا أن هذه الرؤية المستقبلية قد تصل قريبًا، بعدما قررت "أوبر" و"هيونداي" التعاون معاً لعرض النموذج الأولي خلال عام 2023.

مدينة تطفو على الماء

مدينة Oceanix. Credit: Courtesy CEANIX/BIG-Bjarke Ingels Group/Smithsonian

مع ازدياد عدد سكان المناطق الحضرية، قد يمتدّ التوسع إلى البحر من اليابسة. انطلق المهندس المعماري، بيارك إنجلز، من هذه الفكرة لتصميم مدينة عائمة، وقد قدمها المعماري الدنماركي مع الفنان أولافور إلياسون، وشركة Oceanix في الأمم المتحدة قبل عامين.

وقوام المخطّط المعياري السداسي لمدينة Oceanix City المقترح، أنها تتكيّف بالكامل استنادًا إلى حاجاتها، فيما صممت البنية التحتية كي تكون مستدامة، ومقاوِمة للكوارث الطبيعية.

طريقة جديدة لتكوين أسرة

يستكشف مشروع آي هاسيغاوا طريقة جديدة لتكوين أسرة. Credit: Courtesy Ai Hasegawa/Smithsonian

هل يمكن للعلم أن يساعد الأزواج من الجنس نفسه لإنجاب طفل حمضه النووي مستقى من الوالدين؟

ومع تقدم أبحاث الخلايا الجذعية، والتكنولوجيا، مثل تقنية تحرير الجينات CRISPR، تحقيق ذلك بات مسألة وقت فقط، وتم تحقيقه بالفعل مع الفئران في اختبارات موضعية.

وتخيلت الفنانة والمصممة، آي هاسيغاوا، هذا المستقبل من خلال مشروع التصميم التأملي "Im)Possible Baby)"، الذي وضعته عندما كانت في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.

وعملت هاسيغاوا مع ثنائي يتألّف من امرأتين رغبتا في أن تصبحا والدتين بيولوجيتين، من خلال استخدام بيانات الحمض النووي الخاصة بهما من مجموعة الاختبارات الجينية من المنزل 23andMe، لإنشاء صور تحاكي أطفالهما المحتملين معاً.

وتضمّن المشروع ألبوماً يضم صوراً عائلية، بالإضافة إلى فيلم وثائقي مدته 30 دقيقة تمّ بثّه في اليابان.

وسيلة نقل بسرعة البرق

مركبة Pegasus. Credit: Courtesy Virgin Hyperloop/Smithsonian

لأكثر من عقد تمّ العمل في أمريكا على تصنيع واختبار هايبرلوب (Hyperloop)، ومع انجاز "فيرجن" التجربة الإنسانية الأولى في تشرين الثاني/نوفمبر الأخير، بدت إمكانية السفر المستقبلية أخيرًا في متناول اليد. لطالما تمّ تخيّل الهايبرلوب في الخيال العلمي، أنبوبًا مفرّغًا للسفر على اليابسة. لكن تمّ الإقدام على خطوة إلى الأمام من قبل الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" و"سبيس إكس"، إيلون ماسك، والمستثمر في وادي السيليكون، شيرفين بيشافر، عام 2012، وانضم مؤسس مجموعة "فيرجين"، ريتشارد برانسون، إلى المجموعة عام 2017.

وسيكون Virgin Hyperloop Pegasus معروضاً في Futures، وهو عبارة عن كبسولة عالية السرعة مصممة للسفر بسرعة تصل إلى 1078 كيلومترًا في الساعة، وهدفها ربط المدن الرئيسية ببعضها في دقائق بدلاً من ساعات.

مكان رقود أخير صديق للبيئة

مفهوم Capsula Mundi. Credit: Courtesy Vincenzo Monzino/Smithsonian

عندما تموت، كن شجرة. هذا ما يقترحه فريق التصميم الإيطالي وراء مفهوم Capsula Mundi.

وتم تداول مفهوم راؤول بريتزل وآنا سيتيللي بشأن جرّة قابلة للتحلل على شكل بيضة، تعلوها شجرة جديدة على الإنترنت منذ طرحهما له لأول مرة عام 2017. ورغم أنّ المفهوم يُعرض بعد 4 أعوام على إطلاقه الأول، حيث جال في جميع أنحاء العالم، ها هو يطأ معرض Futures.

مصدر جديد لمياه الشرب

يعمل Water Harvester بالطاقة الشمسية. Credit: Courtesy Waha, Inc/Smithsonian

يمكن لـWater Harvester من شركة Waha الناشئة، العاملة على الطاقة الشمسية، تحويل بخار الماء من الهواء حتى في أكثر الأماكن جفافاً.

ويمكن لتكنولوجيا Water Harvester إنتاج ما يكفي من الماء لشخصين إلى ثلاثة أشخاص بالغين، وهو جهاز يمتلك القدرة على إنقاذ حياة ربع سكان العالم الذين يواجهون صعوبات حقيقية عندما يتعلق الأمر بالمياه.

عربة متجولة خاصة بالمزارع تعمل بالذكاء الاصطناعي

صورة لـ Mineral Rover. Credit: Courtesy of X, the Moonshot Factory (a Division of Google LLC)/Smithsonian

مع استمرار تزايد عدد سكان العالم، بات الأمن الغذائي قضية ملحّة جدًا، لا سيّما أن التغير المناخي يُهدد استقرارنا الزراعي.

وهذه من إحدى المجالات الحاسمة التي تستكشفها الشركة الأم لـ"غوغل"، Alphabet، من خلال شركة X التي تعمل على اكتشاف حلول للمشاكل العالمية من خلال التكنولوجيا.

والنموذج الأولي "Mineral Rover" الخاص بـX، الذي ظهر لأول مرة علناً في "Futures"، عبارة عن عربة جوالة، ذاتية القيادة، مزودة بأربع عجلات، وتضاهي حجم سيارة صغيرة، تستخدم الذكاء الاصطناعي لمساعدة المزارعين على زيادة غلّة المحاصيل، وتقليل الأثر البيئي، وذلك خلال كمية المياه والمواد الكيميائية المطلوبة.

عاصمة تعود للبريّة

تصوّرت الفنانة تاميكو ثيل مستقبلاً أكثر خضرة خلال مشروعها. Credit: Courtesy of Tamiko Thiel/Smithsonian

ماذا لو أصبحت العاصمة واشنطن نظاماً بيئياً برياً مزدهراً مرة أخرى؟

حول هذا السؤال يتمحور مشروع الواقع المعزّز للفنانة تاميكو ثيل، التي حوّلت إحدى قاعات العرض إلى موطن للزهور البرية.

وعملت ثيل مع خبراء "سميثسونيان" للبستنة من أجل وضع تصوّر لمستقبل أكثر خضرة بشكل جذري، يمكن للحاضرين اختباره من خلال الواقع المعزز.

وافتُتح Futures في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، ويستمر حتى 6 يوليو/ تموز 2022.