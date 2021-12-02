نشر الخميس ، 02 ديسمبر / كانون الأول 2021

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- من برج فولاذي مذهل مستوحى من ضربات فرشاة الفنان فان غوخ إلى منزل مطبوع بتقنية ثلاثية الأبعاد ومصنوع من التربة المحيطة، إليكم بعض المباني الجديدة والتحديثات التي تُعتبر "الأكثر إثارة للإعجاب" لهذا العام من قبل مجلة "Architectural Digest".

واختارت المجلة 20 مشروعًا رائدًا لقائمة "Works of Wonder"، والتي سيتم عرضها جنبًا إلى جنب مع "AD100"، وهو مؤشر سنوي للهندسة المعمارية ومواهب التصميم.

وبالنسبة لإصدار شهر يناير/ كانون الثاني، وهو أول إصدار عالمي للمجلة، جلس محررو "Architectural Digest" من جميع أنحاء العالم معًا تقريبًا لاختيار أهم القادة المعماريين ومشاريع العام.

وقالت آمي أستلي، مديرة التحرير العالمية في "Architectural Digest"، عبر البريد الإلكتروني: "لطالما كان التعاون جزءًا لا يتجزأ في Architectural Digest، لذلك توحيد الجهود رسميًا مع شبكتنا الدولية من المحررين كان بمثابة خطوة طبيعية قادمة".

وتشمل المشاريع المدرجة ضمن القائمة الافتتاحية، متحف شنغهاي الفلكي من تصميم "Ennead Architects"، ومتحف المستقبل غير التقليدي في دبي من تصميم "Killa Design".

ولكن المباني المختارة ليست مجرد هياكل جديدة مبنية من الصفر.

قالت مايتي سيباستيا، رئيسة التحرير في Architectural Digest بإسبانيا، إن موقع معرض Hauser & Wirth في الجزيرة قد "جذب الكثير من الفنانين وعشاق الفن الذين ينتقلون إلى الجزيرة". Credit: Credit: Stefan Altenburger/Courtesy of Architectural Digest

وتم إدراج المعرض الضخم "Hauser & Wirth" ضمن القائمة بسبب مساحته الجديدة التي تصل إلى 16 ألف قدم مربع.

وتم تحويل مستشفى بحري خارج الخدمة إلى معرض في جزيرة مينوركا، إسبانيا.

وكان لويس لابلاس مسؤولاً عن ترميم المباني التي يعود تاريخها إلى القرن الثامن عشر، بينما قام بيت أودولف بإصلاح المناظر الطبيعية المحيطة بالنباتات المحلية.

وقالت مايتي سيباستيا، رئيسة التحرير في "Architectural Digest" بإسبانيا، إن المعرض "هو مثال لما يجب أن تكون عليه مشاريع الهندسة المعمارية في المستقبل.. ويكشف المعرض عن الطريقة التعاونية لصنع الهندسة المعمارية الآن، مع وجود فنانين محليين ومواهب محلية، تحترم البيئة والسياق التاريخي".

وفي مدينة آرل الفرنسية، اختار المحررون برج "Luma Tower" الخاص بفرانك جيري، وهو صرح خرساني مُجهز من جانب واحد بـ11 ألف لوحة من الفولاذ المقاوم للصدأ المموج، والذي يهدف إلى استحضار ضربات الفرشاة في رسم "Starry Night" لفنسنت فان غوخ.

ويُذكر أن هذه اللوحة رُسمت في مكان قريب منذ أكثر من 130 عامًا.

برج فرانك جيري الجديد في مدينة آرل الفرنسية مستوحى من عمل فان غوخ، الذي يعرف باسم "ليلة النجوم". Credit: Credit: Iwan Baan for LUMA Arles/Courtesy of Architectural Digest

ومع تغير الضوء خلال النهار، تعكس الواجهة ألوان السماء النابضة بالحياة.

وقال أوليفر جان، نائب مدير التحرير العالمي في "Architectural Digest" إنه "عمل فني يضم واحدة من أكثر المجموعات الفنية تميزًا في العالم.. ويقع البرج وسط منطقة فنية جديدة تبلغ مساحتها 27 فدانًا".

وأضاف: "مرة أخرى، قام جيري بأكثر من مجرد مبنى، ولكنه معلم مذهل وواحد من أكثر الأعمال المعمارية شهرة في عام 2021".

وفي هذه الأثناء، وقع الاختيار على "Chapel of Sound" في شمال شرق بكين، والتي صُممت من قبل "Open Architecture" للثنائي لي هو وهوانغ ونجينغ.

وصمم الثنائي قاعة الحفلات الموسيقية لتبدو وكأنها جزء من الوادي المحيط. وفي الداخل، ستجد أن هيكل البناء مفتوح على السماء.

وقالت بيريل هس، وهي رئيسة تحرير "Architectural Digest" في الصين: "تقدم Chapel of Sound الضوء والظل، والصوت والصمت، والأهم من ذلك أنها تتعايش مع الطبيعة المحيطة بها".