دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يُعد التصميم المعماري بمثابة نوع فريد من أنواع الفنون التي تعكس إبداع ورؤية المهندسين، وتبرز العديد من المباني بتصاميمها المميزة والتي تستحق أن تخلدها عدسات المختصين في مجال التصوير المعماري.

التقط روبرت هيرمان هذه الصورة الشتوية لـ "The Cube" ، وهو مبنى مخصص للمكاتب في برلين، ألمانيا. وأدرجت الصورة في القائمة المختصرة ضمن فئة "الإحساس بالمكان". Credit: Robert Herrmann/APA21

ومن بين لقطات التصوير المعماري الأكثر تميزاً لهذا العام، صورة لمبنى مخصص للمكاتب على شكل مكعب في برلين، وصورة لمجمع ناطحة سحاب شاهق في الصين.

تأهل المصور الفوتوغرافي المقيم في لشبونة فرانسيسكو نوغيرا للمرحلة النهائية في فئة التصميم الداخلي عن هذه اللقطة لفندق "مي دبي" Credit: Francisco Nogueira/APA21

وتضم القائمة المختصرة للصور المتأهلة للتصفيات النهائية في جوائز التصوير المعماري المرموقة لعام 2021، التي تمتد إلى الفئات بما في ذلك التصميمات الداخلية والخارجية والمباني قيد الاستخدام، لقطة لفندق بتصميم منحني الأضلاع في دبي، وبرج في هونغ كونغ في ظلام دامس بعد إجلاء السكان أثناء الإغلاق.

التقط المصور كيفن سيوان صورة لمنظفي النوافذ وهم يتدلون من أعلى مبنى CapitaSpring بمسقط رأسه في سنغافورة. Credit: Kris Provoost/APA21

ومن المقرّر الإعلان عن أسماء الفائزين في مهرجان العمارة العالمي السنوي، والذي سيتم استضافته افتراضيًا في أوائل ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

إحدى الصورتين للمصور الصيني تشين جوان هونغ أدرجت في القائمة المختصرة لهذا العام Credit: Chen Guanhong/APA21

وسيتم اختيار صورتين من كل فئة للفئات الست - واحدة من قبل مندوبي المهرجان، والأخرى من قبل لجنة تحكيم مكونة من المهندسين المعماريين، وشخصيات بارزة في الصناعة. ومن بين هذه الصور الـ 12، سيتم اختيار صورتين فائزتين بشكل عام.

ترشحت صورة التقطها المصور تشن جوانهونج للحدائق في متحف جيه بول جيتي الذي يقع في لوس أنجلوس، ضمن فئة الهواتف المحمولة هذا العام تحت عنوان "جعل المدينة خضراء". Credit: Chen Guanhong/APA21

وصرّح مهرجان العمارة العالمي في بيان صحفي أن الصور تم اختيارها من بين نحو ألفي مشاركة، ورغم أن المشاركات جاءت من أكثر من 40 دولة، إلا أن الصور من المملكة المتحدة، والولايات المتحدة، والصين، شكلّت أكثر من نصف عدد المشاركات.

التقط المصور كريس بروفوست المقيم في هونغ كونغ هذه الصورة المفعمة بالحيوية لمبنى أُجلي من قبل السكان خلال إغلاق كوفيد-19 Credit: Kris Provoost/APA21

وفي بيان صحفي، قال عضو لجنة التحكيم هاميش كروكس من شركة "Magnum Photos" إن "هذه كانت منافسة صعبة للحكم عليها، وقد فوجئت بمعايير جميع المشاركات المقدمة إلينا خاصة من حيث الجودة التركيبية والفنية".

تأهل المصور أليكس دي رييك، المهندس المعماري والمدافع عن المباني الخشبية، ضمن القائمة المختصرة بهذه الصورة لمبنى ماجي أولدهام، وهو مركز بريطاني لرعاية مرضى السرطان شيُد من الخشب الصلب المصمم هندسيًا. Credit: Alex de Rijke/APA21

وفي عام 2019، ذهبت الجائزة الأولى إلى صورة التقطها المصور الروماني لوريان غينيتو لمتحف "The Twist" في النرويج، مع إلغاء جوائز العام الماضي وسط أزمة جائحة "كوفيد-19".