منها مدينة مفقودة بمصر.. 12 من الاكتشافات المذهلة لعام 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- غالباً ما ننجذب إلى الاكتشافات النادرة في الأماكن غير المتوقعة، والحفريات الأثرية التي تلقي الضوء على ماضي البشرية.

وهذا العام، كانت هناك بعض الاكتشافات المذهلة، الصغيرة منها، والكبيرة.

وفيما يلي 12 من اكتشافات الفن والتصميم الأكثر إثارةً لعام 2021.

خاتم يمنع الآثار الجانبية للشرب

صورة الخاتم الذي اكتُشف في إسرائيل. Credit: Dafna Gazit/Israel Antiquities Authority

أعلنت سلطة الآثار الإسرائيلية في نوفمبر/تشرين الثاني عن العثور على خاتم ذهبي يتألف من حجر الجمشت ربما تم ارتداؤه لمنع الآثار الجانبية للشرب.

وعُثر على الخاتم في موقع كان من أحد أكبر مصانع النبيذ القديمة المعروفة، وفي مدينة يفنه بالقرب من بقايا مستودع يحتوي على أمفورا، أي نوع من الجِرار التي تُستخدم لتخزين النبيذ.

ومن المحتمل أن الخاتم كان ملكاً لشخصٍ "ثري" عاش بين القرنين الثالث والسابع.

لوحة للفنان رامبرانت

اكتُشفت لوحة مفقودة للفنان رامبرانت بعد إتلافها وإرسالها للخضوع لعملية ترميم. Credit: Associated Media Press Agency

وعندما سقط عمل فني من على الجدار بمنزل ريفي في مقاطعة روما بإيطاليا عام 2016، أطلق ما بدا كطلب بسيط لترميم القطعة سلسلة غير متوقعة من الأحداث.

واتضح أن العمل عبارة عن لوحة رامبرانت مفقودة، اعتُقد ذات مرة أنها نجت فقط من خلال النسخ الموجودة في المؤسسات الكبرى.

وهذا الصيف، أكّدت مؤسسة التراث الإيطالي أن لوحة "The Adoration of the Magi" عبارة عن عمل أصلي من صنع الفنان الهولندي.

وتظهر اللوحة زيارة الحكماء الثلاثة للطفل يسوع في مهده.

الكشف عن مدينة قديمة ببطء

اكتُشفت هذه المدينة في الضفة الغربية للأقصر في خريف عام 2020. Credit: From Dr. Zahi Hawass/Facebook

اكتُشفت مدينة بأكملها يبلغ عمرها 3 آلاف عام، وهي المدينة الأكبر المُكتشفة في مصر، تحت الرمال.

وبدأ علماء الآثار أعمال التنقيب عن مدينة "صعود آتون"، التي اكتُشفت بالضفة الغربية للأقصر، في خريف عام 2020.

وفي بيان، قالت أستاذة علم المصريات بجامعة "جون هوبكنز"، الدكتورة بيتسي بريان، إن "اكتشاف هذه المدينة المفقودة هو ثاني اكتشاف أثري مهم بعد اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون".

خنزير ثؤلولي

يُعتقد أن هذا الاكتشاف، الذي يعكس رسمة لخنزير ثؤلولي في كهف بإندونيسيا، هو أقدم عمل فني تصويري معروف في العالم. Credit: Maxime Aubert

يُعتقد أن هذا الاكتُشاف هو أقدم عمل فني تصويري معروف في العالم بكهف في جزيرة سولاوسي بإندونيسيا، وهو صورة تعكس رسمة خنزير ثؤلولي.

ويبلغ عمر هذا العمل 45،500 سنة على الأقل، وتعرّف علماء الآثار على هذا الحيوان بسبب النتوءات الشبيهة بالقرون لديه.

ورُسم المشهد، الذي يتضمن 3 خنازير، باستخدام صبغة حمراء، ويبدو أن إحداها كانت تراقب قتالاً بين الخنزيرين الآخرين.

وفي مقابلة سابقة مع CNN هذا العام، قال الأستاذ في مركز "جريفيث" الأسترالي للأبحاث لتطور الإنسان، آدم بروم، إن "هذا الاكتشاف يسلط الضوء على العصور القديمة الرائعة للفن الصخري الإندونيسي، وأهميته الكبيرة لفهم تاريخ الفن العميق، ودوره في القصة المبكرة للبشرية".

قناع ذهبي من حفرة للقرابين

عُثر على هذا القناع الذهبي في الصين. Credit: CHINE NOUVELLE/SIPA/Shutterstock

وفي يونيو/حزيران، كان قناع ذهبي خفيف الوزن واحداً من بين حوالي 500 قطعة أثرية تم التنقيب عنها مؤخراً ضمن مجموعة من حفر خاصة بالقرابين في جنوب غرب الصين، وفي الموقع الأثري "Sanxingdui" الواقع بالقرب من تشنغدو.

ومن المحتمل أن يكون القناع جزءاً من رأس برونزي أكبر صنع خلال أواخر عهد أسرة شانغ، والتي انتهى حكمها في عام 1046 قبل الميلاد، وفقاً لوكالة الأنباء الحكومية "شينخوا".

خرزات صغيرة ذات آثار تاريخية

خرزات صغيرة عُثر عليها في شمال ألاسكا. Credit: American Antiquity, January 2021

وتم التنقيب عن خرزات في شمال ألاسكا في منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، ويُعتقد الآن أنها أقدم الأشياء الأوروبية الصنع في أمريكا الشمالية، والتي سبقت رحلة كريستوفر كولومبوس عبر المحيط الأطلسي.

وفي يناير/كانون الثاني، نشرت جامعة "ألاسكا فيربانكس" دراسة تفيد أن الخرزات ربما وصلت بين عامي 1440 و1480، أي قبل عقود من إبحار كولومبوس في عام 1492.

واكتُشفت بعض الخرزات في "Punyik Point"، وهو موقع أثري شهير يقع على طريق تجاري قديم.

ليس هذا كل شيء..

وفي مارس/آذار، أعلنت الحكومة الإسرائيلية عثور علماء آثار يعملون في صحراء يهودا على أجزاء من مخطوطات البحر الميت تحمل نصاً توراتياً.

وفي مارس/آذار أيضاً، أعلن باحثون أنهم تعرفوا على لوحة جدارية عمرها 3،200 عاماً اكتُشفت شمال بيرو في عام 2020 على جانب معبد من الطوب اللبن، وهو جزء من موقع دمر المزارعون المحليون غالبيته.

وتُصوّر اللوحة إله العنكبوت وهو يحمل سكيناً.

وفي مايو/أيار، اكتُشف رأس رخامي عمره ألفي عام لأول إمبراطور لروما، أي أغسطس أوكتافيان، في بلدة إيزرنيا الإيطالية خلال أعمال الترميم الخاصة لإصلاح جدار من القرون الوسطى.

وفي أغسطس/آب، كشف تحليل جديد للحمض النووي أن محارباً عُثر عليه في مقبرة من العصر الحديدي في فنلندا ربما كان يتمتع بهوية جنسية غير ثنائية.

وفي أكتوبر/تشرين الأول، عرض متحف دالاس للفنون اكتشافات جديدة من لوحات بستان الزيتون لفنسنت فان جوخ، بما في ذلك أثر حشرة حطّت على لوحته لسوء الحظ، والتي تقدم دليلاً على مكان إنشاء واحدة من أعماله على الأقل.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني، كشف علماء آثار عن اعتقادهم أنهم عثروا على أحد "معابد الشمس" المفقودة في مصر أسفل معبد آخر في أبو غراب، ويعود تاريخه إلى منتصف القرن الـ25 قبل الميلاد.