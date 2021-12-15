بالخطأ.. بيع قرد ضجر رقمي بسعر أقل من قيمته 100 مرة

نشر الأربعاء ، 15 ديسمبر / كانون الأول 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- باع تاجرٌ، مشتّت الذهن، رمز قرده الضجر غير القابل للاستبدال "NFT" بـ2844 دولارا فقط، أي بمبلغ أدنى بـ100 مرة من سعر تداوله الفعلي في السوق، حيث توازي قيمته 284 ألف دولار أمريكي، وذلك عن طريق الخطأ.

وتُعد الرموز غير القابلة للاستبدال NFT أحدث ظاهرة من العملات الرقمية المشفرة التي تلاقي رواجًا.

وتحول NFT الأعمال الفنية الرقمية والمقتنيات الأخرى إلى أصول فريدة من نوعها، يمكن التحقق منها، ويسهل تداولها عبر Blockchain، وهي تكنولوجيا رقمية تقوم على قاعدة بيانات سحابية ضخمة، يستطيع الأشخاص من خلالها إنجاز المعاملات أو نقل الأموال باستخدام شبكة من الحواسيب.

ويضم "نادي يخوت القرد الضجر" "Bored Ape Yacht Club" مجموعة من الرسومات الكرتونية الرقمية لـ 10 آلاف قرد ملون على منصة الإثيريوم المعتمدة على تقنية البلوك تشين.

وباع صاحب قطعة فنية كهذه، من طريق الخطأ، الرمز الخاص به لقاء جزء ضئيل من سعره الأساسي الذي يستحقّه.

وقال ماكس، الذي يستخدم اسم المستخدم maxnaut، إن الخطأ حدث بعد "تشتت تركيزه" عندما أدرج سعر الرمز غير القابل للاستبدال بـ0.75 إيثر أي 2844 دولارا أمريكيا، بدلاً من 75 إيثر، أي 284 ألف و495 دولار أمريكي.

وقال ماكس لـCNN: "إنني أدرج الكثير من العناصر كل يوم ولم أنتبه".

وأوضح ماكس أن الرمز غير القابل للاستبدال الخاص به تم شراؤه على الفور عبر حساب آلي، أعاد بيع القطعة لاحقًا مقابل 59.99 إيثر أي 227،558 دولار أمريكي.

وأدرك ماكس خطأه عندما نقر زر التأكيد، لكن الروبوت أرسل المعاملة على الفور قبل أن يتمكن من النقر فوق "إلغاء".

وقال: "بمجرد النقر، لم يكن هناك طريقة لإيقاف العملية. وهنا وسط جمالية البلوكتشين تدرك مدى صدقه ولا مسامحته في آن".

وتابع: "اختليت بنفسي 5 دقائق فقط ثم استأنفت العمل لأتداول بأمور أخرى"، مشيرًا إلى أنّ "الخطأ ليس سيئًا للغاية في المجمل".

وما برح في حوزة ماكس ثلاثة رموز أخرى من رسومات "القرد الضجر" وملف غني بعض الشي وهو "ممتن لذلك".

ولفت إلى أنه تعلم "بسرعة ألا أكون عاطفيًا للغاية عندما يتعلق الأمر بالتجارة".

وأشار ماكس إلى أن هذه الصناعة حديثة للغاية، وستواجه خلال ممارستها مواقف سيئة، سواء أنت اقترفت الخطأ أو التكنولوجيا. وبمجرد أن تفقد التحكم في النتيجة، انسى الأمر وانتقل إلى مهمة أخرى".

وتعود نشأة الفن الافتراضي والتحدث عنه إلى سنوات. لكن الآن، أثار إقبال مشاهير متنوعين مثل إلون ماسك، وليندسي ولوهان، وستيف أوكي، ضجة عبر الإنترنت في دوائر الفن والعملات المشفرة، وربما الأهم من ذلك، أن تقنية البلوك تشين، لم تدخل فقط في الموجة السائدة، بل أنتجت مبالغ مالية ضخمة للفنانين الرقميين، وجامعي التحف عبر الإنترنت.