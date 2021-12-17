نشر الجمعة ، 17 ديسمبر / كانون الأول 2021

الحياة تستمر رغم فيروس كورونا..هذا ما أرادت هذه المصورة تذكيرنا به

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تم تأجيل مسابقة ملكة جمال العالم لهذا العام، التي كان من المقرر إجراؤها يوم الخميس في بورتوريكو، بعد أن ثبتت إصابة العديد من الأشخاص المرتبطين بالحدث، بما في ذلك 23 من أصل 97 متسابقة، بفيروس كورونا المستجد.

وفي بيان صدر قبل ساعات من موعد بدء المسابقة، قال المنظمون إنهم سيعيدون تحديد موعد العرض النهائي على التلفزيون، مشيرين إلى "أهمية الحفاظ على صحة وسلامة المتسابقين والموظفين والطاقم وعامة الناس".

وأكد ممثلو ماليزيا أن المتسابقة، لافانيا سيفاجي، كانت من بين أولئك الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس.

وقالت منظمة ملكة جمال ماليزيا العالمية، في بيان نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي، الخميس، إن سيفاجي في عزلة لكنها في حالة جيدة سريريًا.

وفي هذه الأثناء، أكدت ملكة جمال إندونيسيا، برايسيليا كارلا يولز، التقارير التي تفيد بأنها مصابة بفيروس كورونا المستجد. وذكرت عبر إنستغرام أنها "تتعافى حاليًا" و"تشعر بتحسن بدني وعقلي".

وفي مؤتمر صحفي عقدته وزارة الصحة في بورتوريكو، الخميس، قالت عالمة الأوبئة ميليسا مارزان للصحفيين، إن هناك 38 حالة إيجابية مرتبطة بمسابقة ملكة جمال العالم: 15 موظفًا و23 متسابقة.

وأكدت أن منظمي المسابقة، وليس سلطات الجزيرة، هم من اتخذوا قرار التأجيل.

وقالت منظمة ملكة جمال العالم إنه سيعاد ترتيب الموعد النهائي، وسيتم عقده في غضون التسعين يومًا المقبل.

وحسب بيان تم نشره عبر حسابات مواقع التواصل الاجتماعي الرسمية لملكة جمال العالم، ذكر أن "الخطوة التالية وفقًا للخبراء الطبيين هي الحجر الصحي الفوري، والمراقبة، وإجراء المزيد من الاختبارات".

وقالت جوليا مورلي، الرئيس التنفيذي لشركة Miss World Ltd، في بيان: "نتطلع بشدة إلى عودة متسابقاتنا، الذين تعرفنا عليهم وأحببناهم، للتنافس على لقب ملكة جمال العالم".