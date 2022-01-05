ميلانيا ترامب تعرض قبعتها البيضاء للبيع في مزاد..بهذا السعر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلنت زوجة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ميلانيا، الثلاثاء، تنظيمها مزادًا علنيًا لبيع القبعة البيضاء التي اعتمرتها خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزوجته بريجيت للبيت الأبيض، عام 2018.

وجاء في بيان صادر عن مكتبها، أنّ المزاد يشمل أيضًا بيع عمل فني افتراضي كرمز غير قابل للاستبدال (NFT) للوحة مائية تُظهر عيناها رسمها الفنان الفرنسي مارك-أنطوان كولون الشهر الماضي، بالإضافة إلى ما عرّف عنه البيان بأنّه "عمل فني رقمي حصري متحرّك للرمز غير القابل للاستبدال (NFT)"، وهو ثاني رمز تبيعه ترامب في أقل من شهر.

ولفت البيان إلى أنّ جزءًا من عائدات المزاد ستذهب لصالح دعم إحدى مبادرات برنامج "Be Best" (كن الأفضل) الذي وضعته حين كانت سيدة أولى سابقًا، لكن قيمة المبلغ المحدّد للمبادرة ما برح مبهمًا.

ويتمحور المزاد حول القبعة البيضاء التي صمّمها خصيصًا مستشارها الشخصي للأزياء إرفيه بيار، حتى تلائم بدلة الكريب البيضاء للعلامة التجارية مايكل كورس بقيمة 2،105$، التي ارتدتها خلال اللقاءات الرسمية التي أقيمت للمناسبة نهارًا في البيت الأبيض، وشارك فيها الثنائي الرئاسي الفرنسي.

ويبدأ المزاد للمعروضات الثلاثة بقيمة دنيا قدرها 250 ألف دولار. أما الدفع فسيتم عبر إحدى العملات المشفّرة SOL.

ولا يُعتبر خوض ميلانيا عالم الرموز غير القابلة للاستبدال والعملات المشفرة وسيلة تقليدية درجت عليها السيدات الأوائل السابقات، حيث ينكب عدد منهنّ على كتابة مذكراتهنّ، أو يواصلن القيام بالأعمال الخيرية خارج البيت الأبيض.

وقد تبرّعت العديد منهنّ بملابس أو أغراض شخصية مهمة، كانت قد ارتبطت بلحظات تاريخية خاصة بإدارة المحفوظات الرئاسية المرتبطة بعهود أزواجهن، لعرضها أو تقديمها لمؤسسات أو منظمات ترتقي إلى مستوى المتحف. ويعتبر كل ما ترتديه السيدة الأولى في مناسبات رسمية معينة، على غرار وضع ميلانيا القبعة خلال زيارة الرئيس الفرنسي وزوجته، جزءًا من محفوظات إدارة البيت الأبيض للتاريخ، وتُعد أصولًا ملموسة تخص عهدًا من السياسة الأمريكية. وعلى سبيل المثال، فإن العديد من أزياء جاكلين كينيدي التي ارتدتها حين كانت سيدة أولى، تشكّل جزءًا من معرض داخل مكتبة ومتحف جون إف كينيدي الرئاسي.

ولم يعلن دونالد ترامب بعد عن نيته وضع خطط محفوظات رئاسية لعهده. ولم تجب ميلانيا على أسئلة CNN المتمحورة حول الهدف من بيع الرموز غير القابلة للاستبدال (NFT) الخاصة بها.

وفي 16 ديسمبر/كانون الأول، أعلنت ميلانيا عن أول رمز غير قابل للاستبدال خاص بها، وكان إصدارًا محدودًا أغلق يوم 31 ديسمبر/كانون الأول، ويتكون من رسم الفنان كولون لوحة مائية لعينيها مقابل 150 دولارًا. وتواصلت CNN مع مكتب ترامب للوقوف على عدد الرموز غير القابلة للاستبدال المباعة والأرباح، بالإضافة إلى القيمة المخصصة لدعم الأطفال بالتبني، وهو ما أشارت تصريحات ترامب إليه في البيان. إذ تضمنت الفقرة الأخيرة من إعلانها الأخير حول بيع القطع الثلاث في المزاد على موقعها الشخصي على الإنترنت ما يلي: "يؤمّن جزء من عائدات هذا المزاد إمكانية الوصول لأطفال الرعاية بالتبني إلى علوم الكمبيوتر والتعليم التكنولوجي".

وسعت CNN إلى الاستيضاح مرات عدة من المتحدث باسم ترامب حول "جزء من العائدات" الذي قال البيان إنه سيتم التبرع به لـ "رعاية المستقبل"، والذي يُوصف بأنه مبادرة " Be Best". وحول ما أشار البيان إليه، بأنّ ترامب "ستقوم بجولة افتتاحية لتقديم المنح الدراسية خلال الربع الأول من عام 2022"، رغم عدم تضمين البيان تفاصيل حولها.

وبدأت معاينة القطع المعروضة للمزاد على موقع ترامب الثلاثاء، تحت عنوان "مجموعة رئيس الدولة"، المقرّر افتتاحه في 11 لغاية 25 يناير/ كانون الثاني.