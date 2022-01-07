منزل "The One" الفخم قد يُصبح الأغلى في أمريكا.. وهذا سعره

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يُعرض منزل "The One" الكبير والفخم، المشيّد في منطقة "بيل إير" (Bel Air) وتبلغ مساحته قرابة 9755 مترًا مربعًا، في مزاد علني الشهر المقبل، ليُصبح أغلى عقار معروض للبيع في الولايات المتحدة الأمريكية.

وهذا العقار الخاص المبني بمحاذاة تلة، والممتد على مساحة 15378 مترًا مربّعًا، يُدرج للبيع لقاء سعر مرتفع جدًا قدره 295 مليون دولار في 7 يناير/ كانون الثاني، على أن يُباع في مزاد علني للعقارات الفخمة "Concierge Auctions" عبر الإنترنت، بين 7 و10 فبراير/ شباط. ويتميّز موقع المنزل الفخم بإطلالة 360 درجة، تتنقل بين مناظر المحيط، وجبال الألب، إلى إحدى جوانب وسط مدينة لوس أنجلس.

ووفقًا لدار مزادات كريستيز للعقارات، فإنّ العقارات التي بيعت في العالم بسعر يفوق الرقم الموضوع قليلة، ومنها قصر لويس الرابع عشر في فرنسا، ومنزل "La Belle Epoque Penthouse" الفخم في موناكو، وعقارات الشارع الفخم في هونغ كونغ "Pollock’s Path Estate".

Credit: Marc Angeles/Unlimited Style Real Estate Photography

واستغرق تشييد هذا المنزل عقدًا من الزمن، ويسوّق لـ"The One" على أنّه الأوّل والوحيد الذي يتمتّع بهذه المساحة في مدينة لوس أنجلس الأمريكية، ويعود الفضل بذلك إلى الأنظمة الجديدة التي أّقرّت في المدينة خلال بنائه، والتي تحدّ الآن من حجم منازل العائلة الواحدة، بهدف تخفيض عدد المنازل الكبيرة الفخمة التي يتمّ تطويرها.

وتتميز منطقة ويست سايد التابعة لمقاطعة لوس أنجلس بأسعار عقاراتها المكوّنة من تسعة أرقام، مع إدراج عقار آخر في منطقة "بيل إير" لقاء 250 مليون دولار عام 2017، بالإضافة إلى "فيلا فلورنسا" المترامية الأطراف في بيفرلي هيلز التي عرضت للبيع بمزاد مقابل 160 مليون دولار العام الماضي، فيما لم يكشف عن المبلغ الذي حقّقه مبيعها.

Credit: Marc Angeles/Unlimited Style Real Estate Photography

لكن، منزل "The One" الكبير والفخم هو أكثر هذه العقارات فخامة على الإطلاق. وقال وكيل العقارات آرون كيرمان لـCNN الذي تضطلع مجموعته التي تحمل اسمه بالاشتراك مع شركة "ويليامز أند ويليامز" بمهمة بيعه، إنّ هذا المنزل هو "موناليزا عالم قطاع السكن".

ولم يُطرح "The One" للبيع سابقًا، لكن إذا بيع، فسيتمتّع المالك الجديد بوسائل الراحة التي تشمل ملهى ليليًا، وصالونًا، ومنتجعًا صحيًا، وسطحًا للمراقبة تبلغ مساحته 929 مترًا مربعًا، ومضمار جري خاص، وصالة سينما، وأخرى للبولينغ، إضافة إلى 10 آلاف زجاجة نبيذ معتقة.

ويتميّز المنزل بخندق مائي، وهو عبارة عن مسبح لا متناهي يحيط بثلاث جوانب من المنزل. أمّا غرفة النوم الرئيسة فتبلغ مساحتها قرابة 511 مترًا مربعًا، أي ما يفوق ضعف معدّل حجم المنزل الأمريكي العادي.

Credit: Joe Bryant

وضع تصميم هذا المنزل المهندس المعماري بول ماكلين، الذي صمّم منازل بيونسيه، وجاي زي، وأفيتشي، وكالفن كلاين. وأراد من خلاله تجسيد الجمالية الحداثوية ببساطة وإسراف معًا. وتشكّل الألوان المحايدة والخطوط الواضحة التي استخدمها أساسًا للتفاصيل الفاخرة مثل عدد من الأعمال الفنية الأصلية، ضمنها تجهيز الفراشة للفنان التشكيلي ستيفن ويلسون، ومنحوتة أنجزها صانع الزجاج من مدينة البندقية سيمون سينديز، المعروضة للبيع.

وقال كيرمان إنّ مطوّر العقار، نيل نيامي، هدف إلى "بناء أحد أرقى العقارات في العالم". لكن عرض العقار للبيع لم يخلُ من المشاكل. وأفادت CNN في سبتمبر/ أيلول الماضي أنّ قيمة العقار قدّرت سابقًا بـ 500 مليون دولار، لكنّ المالك تخلّف عن سداد أكثر من 100 مليون دولار من القروض والديون، بحسب وثائق المحكمة. ووضعت المحكمة المنزل تحت الحراسة القضائية، خلال فصل الصيف، جراء إبرام مالكه صفقات عقارية معقدة، كبديل للرهن، بهدف سداد ديونه.

Credit: Douglas Friedman

وقالت رايني وليامز من شركة "وليامز أند وليامز" لـCNN، إنّ تقدير المنزل بـ500 مليون دولار كان تخمينًا، أمّا مبلغ 295 مليون دولار فهو الأقرب للسوق الحالي. مشيرة إلى أنّه رقم "أكثر قابلية للتسويق" و"ملموس".

وعن سبب طرحه للبيع في المزاد مباشرة، أوضح كيرمان أنّ "أي منزل يزيد سعره عن 100 مليون دولار يمكن أن يستغرق بيعه بين سنة وخمس سنوات"، مضيفًا أنّ المزاد "كان أفضل طريقة للحصول على جدول زمني مكثف".

ومع وجود أقل من 2800 ملياردير في العالم، سيكون مالك منزل "The One" المستقبلي من ضمن مجموعة صغيرة من الشراة المحتملين، إلا إذا قرّرت مجموعة أصدقاء من أصحاب الملايين تقاسم التكلفة.