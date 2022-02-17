ماسة زرقاء نادرة قد تحطم الرقم القياسي في مزاد بـ 48 مليون دولار

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يُتوقّع أن تُحقّق إحدى أكثر الماسات الزرقاء قيمة في العالم وأكبرها، التي أُطلق عليها اسم "The De Beers Cullinan Blue"، أكثر من 48 مليون دولار خلال عرضها للبيع في مزاد علني، بحسب بيان صادر عن دار سوزبي، الأربعاء.

وأفاد البيان أنّ هذا الحجر الكريم الذي يزِن 15.10 قيراطًا يعتبر "أكبر ماسة زرقاء زاهية بنيتها الداخلية خالية من العيوب بعد القطع" خضعت لتقويم المعهد الأمريكي للأحجار الكريمة (GIA).

وأضافت دار سوزبي للمزادات التي وصفت الماسة بأنها جوهرة "نادرة جدًا"، أنّ خمسة أحجار كريمة تَزِن أكثر من 10 قراريط عُرضت للبيع في مزاد. ولفتت إلى أنّ أيّ منها لم يزد وزنها عن 15 قيراطًا، "ما يجعل إطلالة هذه الجوهرة الخالية من العيوب حدثًا تاريخيًا في حد ذاته".

وعُثر على هذه الماسة النادرة في منجم كولينان، الواقع بجنوب أفريقيا عام 2021، وتصدّرت التصنيفات العالمية، استنادًا إلى المعايير التي يحكم بها على الماس الملوّن.

وصنّفت "GIA" هذه الجوهرة بأنّها تتميّز بلون "أزرق راقٍ وحيوي"، وهو أعلى تصنيف لوني، لم يُمنح إلا لنسبة 1٪ من الماس الأزرق المطروح للتقويم أمام المنظمة.

وإلى ذلك، رأت المنظمة أنّ الجوهرة تتميّز بلمعة مذهلة من النوع IIb، أي أنها تحتوي على عنصر البورون ما يمنحها هذا اللون الأزرق الرمادي، وفقًا لموقع GIA الإلكتروني. وأشار البيان إلى أنّ أقل من 0.5% من الماس يُصنّف ضمن هذه الفئة.

Credit: Sotheby's/De Beers/Diacore

وأفادت باتي وونغ، رئيسة مجلس إدارة دار سوزبي للمزادات في آسيا، في بيان صحفي أنّ "الماس الأزرق لأي فئة انتمى يندر أن تجده في السوق، لكن هذه الماسة هي أكثر ندرة من الماس الأزرق النادر. لم يسبق أن شاركت جوهرة من هذا العيار بمزاد في السنوات الأخيرة".

وتابعت أن هذه الماسة الزرقاء الاستثنائية استغرق تكوينها مئات ملايين السنين، وهي بالتأكيد إحدى أروع إبداعات الطبيعة. الآن، أُحضرت إلى الحياة على يد أحد أمهر أدوات القطع في العالم، فأصبحت التحفة الفنية الأعظم، وهي نادرة ومرغوب بها بقدر أبرز الأعمال الفنية".

وأكدت على أنّه "في وقت نشهد فيه إقبالًا غير مسبوق على أجود أنواع الماس الملون ذات المستوى العالمي، نحن متحمّسون للغاية لعرض ما نثق أنّها ستكون أكثر الأحجار الكريمة شهرة في العالم".

وأشار البيان إلى أنّ الألماس الأزرق مرغوب فيه بسبب ندرته ولونه المذهل.

وكان منجم كولينان أنتج مروحة من الأحجار الكريمة القيّمة، بينها ماسة كولينان التي تزن 3.106 قيراط والتي عُثر عليها عام 1905، فكانت أكبر ماسة مسجلة على الإطلاق، وفقًا لمتحف كايب تاون للماس، في جنوب أفريقيا.

وورد في البيان الصحفي أنّ ماسة "بلو مون أوف جوزفين" الزرقاء التي تزن 12.03 قيراطًا بيعت لقاء 48.4 مليون دولار عام 2015. ولا تزال تحتفظ بالرقم القياسي لسعر قيراط الماس أو أي حجر كريم آخر بيع في مزاد.

وشملت اكتشافات حديثة أخرى ماسة "The Sakura"، الأرجوانية والزهرية اللون من عيار 15.81 قيراط، وحققت 29.3 مليون دولار عند بيعها لدى دار كريستيز في مايو/أيار من العام الماضي.

وتعرض ماسة "The De Beers Cullinan Blue" للبيع بمزاد علني كحدث مستقل، في إطار أسبوع هونغ كونغ الفاخر الذي تنظمه دار سوزبي للمزادات، أواخر أبريل/ نيسان.