دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أصبحت هذه الصور المذهلة التي تظهر آثار حرائق الغابات، وصائدي لحوم الطرائد، وبعض اللقطات التي لا تُمحى من الأذهان لأعمال الشغب في مبنى الكونغرس الأمريكي من بين الأعمال التي ستحدد الفائز بجائزة مصور العام ضمن جوائز سوني العالمية للتصوير الفوتوغرافي لعام 2022.
ووقع الاختيار على هذه الصور من بين أكثر من 156 ألف مشاركة، وهو أكبر عدد من المشاركات في تاريخ الجائزة المرموقة، والتي تدخل عامها الخامس عشر.
وتُعد الإدخالات جزءًا من مسابقة المحترفين، التي تُقيم المصورين بناءً على مجموعة من عدة صور في أي من الفئات العشر بما في ذلك البيئة، والمناظر الطبيعية، والصور الشخصية، والطبيعة الصامتة.
وتأهل ثلاثة متسابقين ضمن القائمة النهائية لكل فئة، بهدف مكافأة كل من المهارة الفنية والنهج الأصلي للموضوعات المعاصرة، إذ التُقطت جميع الصور قيد التقييم في عام 2021.
وقال مايك ترو، رئيس لجنة الحكم بالمسابقة في بيان: "في بعض الأوقات، ربما شعرنا جميعًا أن أزمة كوفيد الحالية تعني أن العالم قد توقف، ولكن عند مراجعة هذه المشاريع، من الواضح أنه لا يوجد شيء يمكن أن يكون أبعد عن الحقيقة".
وضمت قائمة المرشحين النهائيين يون تشي تشين من تايوان، الذي استوحى الإلهام من عملية رسم المخططات المعمارية التقليدية لإنشاء صورًا متعددة الطبقات للمباني البارزة، مثل برج ناكاجين في اليابان، المعروف باسم برج الكبسولة، والذي من المقرر هدمه هذا العام.
كما ضمت القائمة رافاييل نيل من المملكة المتحدة، الذي ابتكر لوحات مزدوجة تقارن بين مشاهد تغير المناخ وصور للمراهقين الذين سيرثون آثار أزمة المناخ، ويظهر كل منهم رد فعل مختلف في مواجهة الخطر.
وشملت القائمة أيضَا ريكاردو تيليس من البرازيل، الذي وثق شعب شينجو من الشعوب الأصلية في بلاده وفنونهم القتالية المسماة "Huka-huka"، وهي طقوس لتكريم الموتى تم تكريسها في الغالب لضحايا "كوفيد-19" خلال العام الماضي.
وتجدر الإشارة أيضًا إلى الصور الأثيرية التي التقطها غاريث إيوان جونز، مصور بورتريه مستقل وجد أنه يفتقر إلى القدرة على العمل أثناء عمليات الإغلاق الناجمة عن فيروس كورونا في المملكة المتحدة عام 2021، ثم حول عدسته إلى أشكال الأشجار القريبة التي وثقها مع خلفية سماء الفجر أو الغسق، وأضاءها باستخدام طائرات بدون طيار، مما أدى إلى تصوير الطبيعة وكأنها من عالم آخر.
وربما تكون الصورة الأكثر شهرة في المسابقة هي تلك التي تظهر جاكوب تشانسلي، المعروف بالشامان "كيو أنون"، (الشامان هم عبارة عن سحرة دينيين يعزمون بأن لديهم قوة خارقة)، الذي حشد الناس داخل مبنى الكونغرس باستخدام بوق، بينما كان يصرخ داخل غرفة مجلس الشيوخ. وتُعد إحدى أكثر الصور شهرة من أعمال الشغب في مبنى الكونغرس الأمريكي لعام 2021، والتي التقطها مصور جيتي وين ماكنامي.
وتضم الجائزة، التي تديرها المنظمة العالمية للتصوير الفوتوغرافي، ثلاث مسابقات أخرى، هي المسابقة المفتوحة والتي تكافئ الصور الفردية بدلاً من مجموعات العمل؛ مسابقة شهرية للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و19 عامًا؛ ومسابقة الطلاب، لعلماء التصوير الفوتوغرافي في جميع أنحاء العالم.
وسيتم الإعلان عن أسماء الفائزين في جميع المسابقات في 12 أبريل/ نيسان المقبل، وستشكل مجموعة مختارة من الصور من قبل المتأهلين للتصفيات النهائية والمصورين المختارين معرضًا في سومرست هاوس بلندن ينطلق في اليوم التالي من إعلان الفائزين، ويستمر حتى 2 مايو/ أيار 2022.