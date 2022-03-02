دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أصبحت هذه الصور المذهلة التي تظهر آثار حرائق الغابات، وصائدي لحوم الطرائد، وبعض اللقطات التي لا تُمحى من الأذهان لأعمال الشغب في مبنى الكونغرس الأمريكي من بين الأعمال التي ستحدد الفائز بجائزة مصور العام ضمن جوائز سوني العالمية للتصوير الفوتوغرافي لعام 2022.

في سلسلة تسمى "صائدي لحوم الطرائد "، يصور برنت ستيرتون، المتأهل للتصفيات النهائية لفئة البورتريه ، الصيادين مع حيوانات الصيد البرية بطريقة تستحضر اللوحات التقليدية للصيادين., plain_text Credit: Brent Stirton

ووقع الاختيار على هذه الصور من بين أكثر من 156 ألف مشاركة، وهو أكبر عدد من المشاركات في تاريخ الجائزة المرموقة، والتي تدخل عامها الخامس عشر.

وتُعد الإدخالات جزءًا من مسابقة المحترفين، التي تُقيم المصورين بناءً على مجموعة من عدة صور في أي من الفئات العشر بما في ذلك البيئة، والمناظر الطبيعية، والصور الشخصية، والطبيعة الصامتة.

جاكوب تشانسلي، بعدسة وين ماكنامي في سلسلة تحمل عنوان "تمرد"، يصرخ داخل قاعة مجلس الشيوخ أثناء أعمال الشغب بأمريكا في عام 2021. وحُكم على تشانسلي لاحقًا بالسجن 41 شهرًا لدوره في أعمال الشغب., plain_text Credit: Win McNamee/Getty Images

وتأهل ثلاثة متسابقين ضمن القائمة النهائية لكل فئة، بهدف مكافأة كل من المهارة الفنية والنهج الأصلي للموضوعات المعاصرة، إذ التُقطت جميع الصور قيد التقييم في عام 2021.

وقال مايك ترو، رئيس لجنة الحكم بالمسابقة في بيان: "في بعض الأوقات، ربما شعرنا جميعًا أن أزمة كوفيد الحالية تعني أن العالم قد توقف، ولكن عند مراجعة هذه المشاريع، من الواضح أنه لا يوجد شيء يمكن أن يكون أبعد عن الحقيقة".

بدأ مصور البورتريه غاريث إيوان جونز في تصوير الأشجار بعد أن حالت جائحة فيروس كورونا دون اللقاءات الشخصية, plain_text Credit: Gareth Iwan Jones

وضمت قائمة المرشحين النهائيين يون تشي تشين من تايوان، الذي استوحى الإلهام من عملية رسم المخططات المعمارية التقليدية لإنشاء صورًا متعددة الطبقات للمباني البارزة، مثل برج ناكاجين في اليابان، المعروف باسم برج الكبسولة، والذي من المقرر هدمه هذا العام.

كما ضمت القائمة رافاييل نيل من المملكة المتحدة، الذي ابتكر لوحات مزدوجة تقارن بين مشاهد تغير المناخ وصور للمراهقين الذين سيرثون آثار أزمة المناخ، ويظهر كل منهم رد فعل مختلف في مواجهة الخطر.

وشملت القائمة أيضَا ريكاردو تيليس من البرازيل، الذي وثق شعب شينجو من الشعوب الأصلية في بلاده وفنونهم القتالية المسماة "Huka-huka"، وهي طقوس لتكريم الموتى تم تكريسها في الغالب لضحايا "كوفيد-19" خلال العام الماضي.

يوثق ريكاردو تيليس، المتأهل للتصفيات النهائية لفئة الرياضة، شعب شينجو من البرازيليين الأصليين وفنونهم القتالية المسماة Huka-huka ،وهي طقوس لتكريم الموتى - مكرسة العام الماضي بشكل أساسي لضحايا كوفيد, plain_text Credit: Ricardo Teles

وتجدر الإشارة أيضًا إلى الصور الأثيرية التي التقطها غاريث إيوان جونز، مصور بورتريه مستقل وجد أنه يفتقر إلى القدرة على العمل أثناء عمليات الإغلاق الناجمة عن فيروس كورونا في المملكة المتحدة عام 2021، ثم حول عدسته إلى أشكال الأشجار القريبة التي وثقها مع خلفية سماء الفجر أو الغسق، وأضاءها باستخدام طائرات بدون طيار، مما أدى إلى تصوير الطبيعة وكأنها من عالم آخر.

وربما تكون الصورة الأكثر شهرة في المسابقة هي تلك التي تظهر جاكوب تشانسلي، المعروف بالشامان "كيو أنون"، (الشامان هم عبارة عن سحرة دينيين يعزمون بأن لديهم قوة خارقة)، الذي حشد الناس داخل مبنى الكونغرس باستخدام بوق، بينما كان يصرخ داخل غرفة مجلس الشيوخ. وتُعد إحدى أكثر الصور شهرة من أعمال الشغب في مبنى الكونغرس الأمريكي لعام 2021، والتي التقطها مصور جيتي وين ماكنامي.

يُظهر جورج مندل، المتأهل للتصفيات النهائية لفئة البيئة، آثار حرائق الغابات في اليونان وكندا والولايات المتحدة، حيث يصور العائلات والأفراد داخل هياكل فارغة من المباني المدمرة في سلسلة بعنوان "صور في الرماد"., plain_text Credit: Gideon Mendel

وتضم الجائزة، التي تديرها المنظمة العالمية للتصوير الفوتوغرافي، ثلاث مسابقات أخرى، هي المسابقة المفتوحة والتي تكافئ الصور الفردية بدلاً من مجموعات العمل؛ مسابقة شهرية للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و19 عامًا؛ ومسابقة الطلاب، لعلماء التصوير الفوتوغرافي في جميع أنحاء العالم.

من بين المتأهلين للتصفيات النهائية في فئة الهندسة المعمارية والتصميم يون تشي تشين، وفي صورته بعنوان "مخطط" استوحى الإلهام من المخططات المعمارية التقليدية لإنشاء صور فريدة للمباني باستخدام تقنيات رقمية في مرحلة ما بعد الإنتاج., plain_text Credit: Yun Chi Chen

وسيتم الإعلان عن أسماء الفائزين في جميع المسابقات في 12 أبريل/ نيسان المقبل، وستشكل مجموعة مختارة من الصور من قبل المتأهلين للتصفيات النهائية والمصورين المختارين معرضًا في سومرست هاوس بلندن ينطلق في اليوم التالي من إعلان الفائزين، ويستمر حتى 2 مايو/ أيار 2022.