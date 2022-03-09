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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- مع توجّه جميع الأنظار إلى دار أزياء "بالنسياغا"، وهي واحدة من أكثر المجموعات المُنتظرة بأسبوع الموضة في العاصمة الفرنسية باريس، استخدم المدير الإبداعي للعلامة التجارية، Demna منصته لتكريم الأوكرانيين في عرض درامي أثار إحساسًا عميقًا بعدم الرّاحة بشأن المستقبل.

وبالنسبة للمصمم، فإن الأزمة الإنسانية التي تتكشّف في أوروبا الشرقية، حيث فر أكثر من 1.5 مليون أوكراني من البلاد، تضرب وترًا حساسًا.

ووُلد Demna، الذي يفضل عدم استخدام اسمه الأخير، في سوخومي، وهي مدينة في جورجيا شهدت قتالًا عنيفًا خلال الحرب الأهلية في البلاد في أوائل التسعينيات.

وكان المصمم وعائلته من بين عشرات الآلاف من الأشخاص الذين فروا من سوخومي وسط الصراع في منطقة أبخازيا المُتنازع عليها، والتي تعتبرها روسيا مستقلة رغم الاعتراف بها دوليًا كجزء من جورجيا.

وفي ملاحظة سُلِّمت للضيوف الذين حضروا عرض دار الأزياء لخريف شتاء 2022، الذي أُقيم الأحد في ضواحي باريس، كتب المصمم: "أثار الحرب في أوكرانيا تُشبه صدمة سابقة حملتها بداخلي منذ عام 1993، عندما حدث الأمر ذاته لبلدي، وأصبحت لاجئًا إلى الأبد".

لمحة من مجموعة "بالنسياغا" لخريف وشتاء 2022 التي عُرِضت خلال أسبوع الموضة في باريس. , plain_text Credit: Balenciaga

وفي لحظة مؤثرة ، تلا المصمم قصيدة باللغة الأوكرانية للشاعر المحبوب أولكسندر أولس، ولم يتم تقديم أي ترجمة لأن Demna أراد لمن يستطيع أن يفهم اللغة أن يسمع رسالتها الشاملة عن القوة.

وفي لفتة أخرى، غطت الأعلام الأوكرانية مقاعد الضيوف.

وخلال العرض، مشى العارضون عبر الثلج الاصطناعي، والرياح القوية، مع حمل بعضهم لأكياس قمامة جلدية كبيرة الحجم (أو حقائب قمامة كما وصفتها ملاحظات العرض).

لم يكن هذا العرض المرة الأولى التي يعلّق فيها المصمم Demna على الحرب في أوكرانيا., plain_text Credit: Balenciaga

وبينما صُممت المجموعة قبل اندلاع الحرب في أوكرانيا، كان من الصعب عدم استخلاص أوجه التشابه.

وعند حديثه إلى المراسلين خلف الكواليس، قال Demna إن المجموعة وموقع العرض يعكسان عن عمد تجربته الخاصة مع الصراع والنزوح قبل 30 عامًا.

وأشار المُصمم أيضًا إلى أن قساوة الأجواء كانت في الأصل تعليقًا جزئيًا على تغيّر المناخ، وكيف أنه قد يتعين عرض الثلج رقميًا في المستقبل بسبب الاحتباس الحراري.

ولم يكن هذا العرض المرة الأولى التي علّق فيها Demna على الحرب في أوكرانيا. وفي الأسبوع الماضي، نشرت "بالنسياغا" صورة لعلم أوكرانيا في حسابها على "إنستغرام"، وذكرت أن جميع قنوات الشركة ستشارك تفاصيل حول كيفية المساهمة في الإغاثة.

ولا يزال رابط التبرع لبرنامج الغذاء العالمي موجودًا في قسم Highlights الخاص بالعلامة في "إنستغرام".

وتضمنت المجموعة ملابس بذيل طويل، مع قطع أساسية كلاسيكية مثل تلك التي تتمتع بتصميم رقبة السلحفاة، والسترات الكبيرة، كما تم عرض بدلات الجسم الضيقة المميزة.

ارتدت النجمة كيم كارداشيان، التي كانت بين الجمهور، هذه الإطلالة. , plain_text Credit: Balenciaga

وتم تغليف أحد العارضين من الرأس حتى أخمص القدمين بشريط تغليف "بالنسياغا" باللونين الأصفر والأسود، وهو مظهر مطابق ارتدته نجمة تلفزيون الواقع، كيم كارداشيان، التي حضرت الحدث كضيفة.

وفي ملاحظته للضيوف، قال Demna إنه فكّر في إلغاء العرض تمامًا خلال الأسبوع الذي سبقه، ما عكس حقيقة أنه "في وقت مثل هذا، تفقد الموضة أهميتها وحقّها الفعلي في الوجود".

ولكنه توصل إلى أن إلغاء الحدث يعني "الاستسلام"، و"الاستسلام للشّر الذي أضر بي كثيرًا بالفعل.. وقرّرت أنني لم أعد أستطيع التضحية بأجزاء مني في حرب الكبرياء التي لا معنى لها، ولا قلب".