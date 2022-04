باللؤلؤ والألماس..ليل ناز إكس يذهل حضور حفل جوائز غرامي بإطلالته

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- رغم أن مغني الراب الأمريكي المعروف باسم ليل ناز إكس قد ظهر في الفيديو الموسيقي الخاص بأغنيته "Montero (Call Me By Your Name)"، بشخصية تجسد الجحيم، إلا أن إطلالته البيضاء بالكامل، التي اعتمدها على السجادة الحمراء بحفل توزيع جوائز "غرامي" لعام 2022، يمكن وصفها بالملائكية.

وقد أصبحت هذه الإطلالة بالفعل واحدة من أكثر مواضيع النقاش خلال الأمسية، مما دفع ليل ناز إكس إلى قوائم صاحب أفضل إطلالة عبر الإنترنت.

نظرة عن قرب لتصميم الفراشة على زي ليل ناز إكس بحفل توزيع جوائز غرامي , plain_text Credit: Lester Cohen/Getty Images for The Recording Academy

ورُشح مغني الراب لخمس جوائز، بما في ذلك "أغنية العام" و"ألبوم العام"، وقد وصل للحفل بإطلالة تزينها اللآلئ والألماس.

وتميزت البدلة المعدة خصيصًا التي ارتداها ليل ناز إكس، من علامة "بالمان"، بأنها مبطنة، وذات ياقة عالية، ومطرزة على شكل فراشات، لتذكّر بمظهره الدرامي المستوحى من الدروع خلال حفل "ميت غالا".

قام مغني الراب بانتعال حذاء بكعب عال , plain_text Credit: Angel Weiss/AFP/Getty Images

وانتعل مغني الراب أيضَا حذاء بكعب عال، وأضاف لمسة من مكياج العيون باللون الأزرق الفاتح.

وحصل المغني البالغ من العمر 22 عامًا على اثنين من جوائز "غرامي" سابقًا عن أغنيته "طريق المدينة القديمة"، ويأمل في إضافة المزيد لألبومه الذي نال الكثير من الإشادة.

Credit: Credit: David Fisher/Shutterstock

وقبيل الحفل مازح متابعيه على "تويتر" قائلا: "إذا لم أغادر غدًا مع جائزة غرامي، فسأرسل رسميًا خطاب استقالتي إلى جماعة المتنورين".

وخلال حفل توزيع الجوائز، صعد ليل ناز إكس إلى المسرح لأداء مجموعة متنوعة من الأغاني، بما في ذلك أغنية مع المغني الأمريكي جاك هارلو، وقام خلالها بالظهور بعدة إطلالات جريئة.

قام ليل ناز إكس لاحقًا بأداء على خشبة المسرح في حفل توزيع الجوائز, plain_text Credit: Rich Fury/Getty Images for The Recording Academy

وظهر ليل ناز إكس في زي آخر وكأنه يحيي ذكرى نجم البوب الراحل مايكل جاكسون، مع سترة بدلة مزينة بوسادات كتف فضية وتفاصيل دقيقة.