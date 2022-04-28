أكبر ماسة زرقاء في العالم تُباع بمزاد بمبلغ 57.5 مليون دولار

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بيعت أكبر ماسة زرقاء في العالم على الإطلاق عرضت في مزاد، بـ57،5 مليون دولار.

وبيع هذا الحجر الكريم "The De Beers Cullinan Blue"، الذي يزن 15.10 قيراطًا، في مزاد علني نظمته دار سوزبي للمزادات في مدينة هونغ كونغ، خلال ثماني دقائق من المزايدة الشديدة بين أربعة شراة محتملين.

وتخطى السعر الأخير الرقم المتوقع تحقيقه من قبل الدار، أي 48 مليون دولار. ولم يُكشف عن اسم الرابح الذي شارك في المزاد عبر الهاتف.

وكان عُثر على هذه الماسة النادرة في منجم كولينان بجنوب أفريقيا عام 2021، وتصدّرت التصنيفات العالمية، استنادًا إلى المعايير التي يُحكم بها على الماس الملوّن.

وصنّفت "GIA" هذه الجوهرة بأنّها تتميّز بلون "أزرق راقٍ وحيوي"، وهو أعلى تصنيف لوني، لم يُمنح إلا لنسبة 1٪ من الماس الأزرق المطروح للتقييم أمام المنظمة.

ووصفت دار سوزبي للمزادات الماسة بأنها جوهرة "نادرة جدًا"، وأنّ خمسة أحجار كريمة تَزِن أكثر من 10 قراريط عُرضت للبيع في مزاد. ولفتت إلى أنّ أيّ منها لم يزد وزنها عن 15 قيراطًا، "ما يجعل إطلالة هذه الجوهرة الخالية من العيوب حدثًا تاريخيًا بحد ذاته".

ومع استقرار المزايدة الأخيرة على قيمة 57،471،960 دولارًا، أخفقت الماسة الزرقاء "The De Beers Cullinan Blue" بكسر الرقم القياس لأغلى ماسة زرقاء بيعت في مزاد على الإطلاق، بفارق بسيط، لتستمر ماسة "Oppenheimer Blue" التي تزن 14،62 قيراطًا محتفظة باللقب، بعدما حقق مبيعها عام 2016، 57،541،779 دولارًا، أي بفارق يقل عن 70 ألف دولار.

وأفادت باتي وونغ، رئيسة مجلس إدارة دار سوزبي للمزادات في آسيا، في بيان أنّ هذه"الماسة في الحقيقة، لا تقع عليها أكثر من مرة في الحياة، وببساطة إنها أعظم ماسة زرقاء، من حيث الحجم، رأيتها في حياتي على الإطلاق".