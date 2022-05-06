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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يمكن أن تباع مزهرية محفوظة بمطبخ في إنجلترا بمبلغ 150 ألف جنيه إسترليني، أي حوالي 186 ألف دولار، بعدما تم الكشف عن أنها قطعة أثرية صينية نادرة تعود للقرن الثامن عشر، وصنّعت للإمبراطور تشيان لونغ.

واشترى هذه المزهرية جراح في ثمانينيات القرن الماضي مقابل مئات من الجنيهات الاسترلينية، وفقًا لدار Dreweatts للمزادات، ومقرها المملكة المتحدة، التي تتولّى عملية البيع في وقت لاحق من هذا الشهر.

ثم نقلها الجرّاح إلى ابنه الذي لم يدرك قيمتها، وأبقاها في المطبخ.

ويتوقّع أن تباع بسعر يتراوح بين 100 و150 ألف جنيه إسترليني، أي بين 124 و186 ألف دولار، بمزاد Dreweatts، في 18 مايو/ أيار.

وقال مارك نيوستيد، المستشار الاختصاصي في الخزف الآسيوي والأعمال الفنية لدى Dreweatts، لـCNN الخميس: "هذا النوع من الاكتشافات نادر جدًا في حياة الشخص الذي يقيّم قيمتها النقدية".

تحمل الزهرية العلامة المميزة المكونة من ستة أحرف لفترة تشيان لونغ (1736-1795) على قاعدتها. , plain_text Credit: Credit: Courtesy of Dreweatts

وأوضح أنه رأى المزهرية لأول مرة عندما دُعي وزوجته، برفقة ثنائي آخر، لتناول طعام الغداء في منزل أحد الأصدقاء أواخر التسعينيات.

وكانت المزهرية موضوعة داخل تجويف خلف طاولة المطبخ.

وأضافت نيوستيد: "كان تتميز بلمعان وزخرفة رائعتين.. ورغم أنّ مجال خبرتي الرئيسي حينها كان الخزف الأوروبي، إلا أنّ إحساسًا قويًا خالجني بأنها تعود للقرن الثامن عشر، وأنها تحفة قيّمة للغاية".

قالت دار المزادات إنه من النادر رؤية مزهريات زرقاء مطلية بالذهب والفضة معًا. , plain_text Credit: Credit: Courtesy of Dreweatts

وعندما زار هذا المنزل بعد بضع سنوات، رأى نيوستيد أنّ المزهرية وُضعت في مكان أكثر أمانًا على خزانة جانبية كبيرة من خشب الماهوجني داخل غرفة الرسم.

ووصفت دار المزادات Dreweatts هذه المزهرية بأنها "مثال غير عادي على خزف تشيان لونغ الإمبراطوري"، الذي استخدم تقنيات طلاء غير عادية للغاية وألوانًا مذهلة.

وأضافت: "الجودة الاستثنائية، والحجم الضخم، والحضور المهيب لهذه المزهرية، فضلاً عن زخرفتها الجميلة، تخوّلها أن تعرض في إحدى قاعات قصر تشينغ".

من المقدر أن تباع المزهرية بمبلغ مالي يتراوح من 124 ألف دولار إلى 186 ألف دولار، وسيتم عرضها في دار المزادات Dreweatts، في 18 مايو/ أيار. , plain_text Credit: Credit: Courtesy of Dreweatts

وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها العثور على عنصر ثمين يتم الاستهتار به في المنزل.

إذ سبق واكتشفت لوحة Cimabue من القرن الثالث عشر، التي بيعت بمبلغ 26.8 مليون دولار عام 2019، معلقة على حائط مطبخ فرنسي.

وعثر أيضًا على لوحة عمرها 400 سنة، عام 2014، عن طريق الصدفة موضوعة في عُلية، عندما أراد أصحاب المنازل إصلاح سقف متسرب، حيث تصل قيمتها إلى 136 مليون دولار.