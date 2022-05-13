واحدة أغلى من الأخرى.. ساقا عارضة الأزياء هايدي كلوم مؤمن عليهما بأكثر من مليوني دولار

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تقول صاحبة وكالة Bella Management، تشيلسي بونر، إن تأمين عارضات أزياء ذوات الحجم الكبير للمشاركة في أسبوع الموضة الأسترالي، كان أمرًا بغاية الصعوبة.

وأوضحت لـCNN: "إنّه تحدٍّ نواجهه كل موسم. فاقناع عارضة أزياء واحدة، أو اثنتين، أو ثلاثة من مقاس 12 بالمشاركة على مدرج أسبوع الموضة لهو عمل جبّار".

وأضافت: "مقدار الوقت الذي نستغرقه، ومقدار الحجج التي نقدمها كي تقبل المشاركة.. هو معركة حقيقية".

عارضة أزياء ترتدي تصميم Vagary، وهو إحدى العلامات التجارية الست المشاركة في العرض. , plain_text Credit: Credit: Mark Nolan/Getty Images

لذا، قررت بونر أخذ الموضوع على عاتقها وتنظيم أول عرض أزياء مخصّص حصريًا للمقاسات الكبيرة من مختلف العلامات التجارية.

وقالت: ما أن يروا مدى إتقان تنظيم عرض الأزياء، فذلك سيساعد على كسر الأفكار القديمة المسبقة عن الاختلاف القائم بين أجسام عارضات الأزياء، و المرأة".

عارضة أزياء تستعد وراء الكواليس قبل عرض The Curve Edit. , plain_text Credit: Credit: Mark Nolan/Getty Images

ويذكر أنّ العديد من الانتقادات طالت النسخ الأخيرة من أسبوع الموضة الأسترالي، لافتقارها إلى التمثيل الشامل.

وعقب أسبوع الموضة الذي أقيم العام الماضي، كتبت عارضة الأزياء ذات المقاس الكبير، كايت واسلي، على صفحتها على موقع إنستغرام، أنّ التنوع لم يكن موجودًا.

وبذلك، دعت بونر ست شركات محلية تصمم مقاسات نسائية كبيرة للمشاركة في عرض أطلق عليه اسم "The Curve Edit".

وتراوحت المقاسات بين 12 و26، أي ما يعادل بين 8 و22 تبعًا للمقاسات الأمريكية.

عارضة أزياء تمشي على المدرج بفستان من تصميم Embody Women. , plain_text Credit: Credit: Caroline McCredie/Getty Images

وفي حي إيفيلي بسيدني، شاركت العلامات التجارية هذه، الخميس، من خلال عرض 84 إطلالة على الممشى أمام نحو 650 ضيف.

وقالت المصممة المشاركة كيري بيتروبون، التي شاركت في تأسيس علامة Harlow للمقاسات الكبيرة مع زوجها عام 2012، إن العرض كان بمثابة تذكير بأنّ "الموضة للجميع".

وشارك في العرض علامات تجارية أخرى هي Saint Somebody، و17 Sunday، وVagary، وZaliea.

العمل الذي يتعين القيام به

ورغم أنّ أسابيع الموضة "الأربعة الأبرز"، التي تقام في نيويورك، ولندن، وميلانو، وباريس، لم تخصّص عرضًا كاملاً للأزياء ذات المقاسات الكبيرة، إلا أنّ عارضات الأزياء الممتلئات قد اكتسبن أهمية في هذه الصناعة على أعلى المستويات.

وحازت العلامة الإيطالية Valentino خلال شهر يناير/ كانون الثاني، على التنويه لإشراكها عارضات تتمتعن بأجسام ممتلئة في أسبوع الملابس الراقية في باريس.

وفيما رحبت بونر بشمولية عارضاتها، قالت إن الحاجة إلى حدث مخصص للمقاسات الكبيرة يوضح أنه لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعيّن القيام به.

وأضافت أن الهدف هو أن تمثّل جميع عروض الأزياء عارضات من مختلف المقاسات.