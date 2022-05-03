لأول مرة.."ديور" تستضيف عرض أزياء في كوريا الجنوبية

مخرج Squid Game يكشف 6 حقائق قد لا تعرفها عن المسلسل الكوري الشهير

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- استضافت دار "ديور" عرض أزياء في عاصمة كوريا الجنوبية سيؤول للمرة الأولى، السبت.

وحوّلت شركة الأزياء الفرنسية العملاقة جامعة "إيوا" النسائية المرموقة إلى مُدرّج، وأرسلت متزلجين إلى أسفل منحدر مركزي مائل قبل ظهور العارضات في إطلالات باللون الأصفر، وقماش التول الشفاف، وغيرها.

ودخلت العلامة التجارية أيضًا في شراكة مع الجامعة كجزء من برنامجها الخاص للتعليم والإرشاد، والذي يُدعى "Women@Dior".

استضافت علامة "ديور" عرض أزياء في كوريا الجنوبية للمرة الأولى. , plain_text Credit: Dior

وتحت إشراف المديرة الإبداعية لـ"ديور"، ماريا غراتسيا كيوري، وضعت مجموعة الملابس النسائية لخريف عام 2022 التابعة للعلامة التجارية لمسة عصرية على الأزياء الرسمية.

وغالبًا ما صاحبت الإطلالات الكنزات، وربطات العنق، بينما ساهمت التنانير القصيرة، والسراويل القصيرة لركّاب الدراجات في إضافة "إيحاءات لموسيقى البانك رول"، بحسب ما ذكرته العلامة التجارية في بيان صحفي.

أحدث مجموعة من علامة "ديور". , plain_text Credit: Choi Na Rang/Dior

وكانت المغنية جيسو من فِرقة "بلاكبينك"، التي كانت سفيرة عالمية لـ"ديور" منذ العام الماضي، من بين المشاهير الذين حضروا العرض.

وانضم إلى نجمة البوب ​​الكورية في هذا الحدث العديد من النجوم الآخرين، بما في ذلك المتزلجة يونا كيم، ومغني الراب الأمريكي الكوري جاي بارك.

ويعكس العرض الأهمية المتزايدة لكوريا الجنوبية بالنسبة لدار الأزياء الفرنسية، والتي وصفت الحدث الذي نُظم في نهاية الأسبوع بأنه "عرض غير مسبوق".

حضرت المغنية جيسو من فِرقة "بلاكبينك" العرض. , plain_text Credit: Myunggu Han/Dior/Getty Images

وفي بيان قبل العرض، قال رئيس مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي لشركة "كريستيان ديور كوتور"، بيترو بيكاري، إن العلامة "تنسج علاقات قوية جديدة" مع البلاد.

وأشار موقع "ديور" الإلكتروني إلى وجود حوالي 25 متجرًا في جميع أنحاء كوريا الجنوبية، بما في ذلك وجود سبعة منها في منطقة جانجنام الحصرية في سيؤول.

إحدى الإطلالات من مجموعة "ديور" لخريف عام 2022. , plain_text Credit: Dior

وافتُتح متجرها الرئيسي، الذي صممه المهندس المعماري الحائز على جائزة "بريتزكر"، كريستيان دو بورتسامبارك، في العاصمة في عام 2015.

وبعد وقت قصير من العرض، افتتحت العلامة متجرًا جديدًا كبيرًا الأحد في حي سونغسو دونغ العصري في العاصمة.

ويضم هذا البوتيك الواسع في الهواء الطلق، والمٌستوحى من المقر الرئيسي للعلامة التجارية في العاصمة الفرنسية باريس، حديقة وصالة، مع أثاث صُمم على يد العديد من المصممين الكوريين.

قوة فاخرة

حوّلت علامة الأزياء الفرنسية العملاقة جامعة "إيوا" النسائية إلى مُدرّج. , plain_text Credit: Dior

وليست "ديور" أول دار أزياء أوروبية تُنظم فعاليات في كوريا الجنوبية.

وعرضت دار "لويس فيتون" على سبيل المثال مجموعتها الرجالية لخريف وشتاء عام 2021 في مساحة فنية خارج سيؤول.

وظهرت فرقة BTS الشهيرة في إحدى العروض الأخيرة التي أشرف عليها المخرج الإبداعي الراحل للعلامة فيرجيل أبلوه.

وتعاقدت الفِرقة مع دار "لويس فيتون" في وقتٍ سابق من هذا العام، لتُصبح سفيرة لها.

وسعت العديد من العلامات التجارية الأخرى إلى تعيين نجوم من كوريا الجنوبية كسفراء لها.

وتضمنت العلامات التي قامت بالتعاقد مع فناني "الكيبوب"، أو نجوم السينما، أو كليهما في الأعوام الأخيرة "غوتشي"، و"لويفي"، و"جيفنشي"، و"شانيل"، و"برادا"، و"ألكسندر ماكوين".

وإلى جانب جيسو، اشترك جميع أعضاء فرقة "بلاكبينك" مع علامات تجارية فاخرة كُبرى، إذ أصبحت روزي وجه علامة "سان لوران"، و"تيفاني أند كو"، بينما مثّلت ليسا علامتي "سيلين"، و"بولغاري"، وعملت جيني مع "شانيل"، و"كالفن كلاين".

وأيضًا، يعمل قسم الملابس النسائية في "لويس فيتون" مع نجمة مسلسل "لعبة الحبّار" (Squid Game)، هويون جونغ.

ورغم أن العديد من الأسواق الآسيوية لا تزال تتعافى من تأثير جائحة فيروس كورونا، إلا أن الإنفاق على الرفاهية في كوريا الجنوبية عاد إلى مستويات عام 2019، وفقًا لشركة الاستشارات "Bain & Company".

وتُعد كوريا الجنوبية الآن سابع أكبر سوق للسلع الفاخرة في العالم، بحسب ما ذكرته شركة "Euromonitor" المتخصصة في أبحاث الأسواق.