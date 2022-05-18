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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يعد بينالي البندقية، الذي تم افتتاحه في الآونة الأخيرة، مهرجانًا دوليًا للفنون والثقافة يقام كل سنتين، ويفسح المجال للاطلاع على أعمال بعض أفضل الفنانين في العالم.. في مكان واحد.

ويتألف هذا الحدث، الذي تعود أصوله إلى عام 1895، من 3 أجزاء.

الجزء الأول: المعرض المركزي

تستضيفه سلسلة من المباني الصناعية التي تقع في منطقة قديمة لبناء السفن، تعرف باسم Arsenale، وفي الجناح الرئيسي جيارديني ديلّا بينالي.

الجزء الثاني: الأجنحة الوطنية

ويقع معظمها داخل جيارديني الذي يحضن مزيجًا معماريًا من المنازل المبنية وفق أنماط تاريخية ومعاصرة مستوحاة من 29 دولة، بينها: المملكة المتحدة، وفرنسا، واليابان، والبرازيل، والولايات المتحدة.

الجزء الأخير: معارض عبر الأقمار الصناعية أو "معارض جانبية" وأحداث منتشرة في جميع أنحاء المدينة.

وفي كل عام، يتم تعيين مدير فني لرعاية المعرض المركزي، الذي يحدد روحية المهرجان بأكمله. وهذه الدورة كانت من نصيب سيسيليا أليماني التي تشعل منصب إدارة البرنامج الفني لمانهاتنز هاي لاين في نيويورك.

ونظرًا لاتساع نطاق المعرض، ثمة ضرورة لوضع خطة تحرك حتمًا!

ستسير أكثر من 10 أميال في اليوم، في محاولة منك لرسم خريطة للمدينة، وستشعر أنّ ثمة الكثير لرؤيته.

لذلك، امنح نفسك يومين على الأقل، واحرص على ارتداء حذاء مريح، ولا تنسى شرب المياه.

متاهة Earthly Paradise، للفنان ديلسي موريلوس. , plain_text Credit: Credit: Roberto Marossi

اليوم الأول

بداية، احصل على تذكرتك من مكتب تذاكر Arsenale الرئيسي، أو من الموقع الإلكتروني.

وابدأ يومك في معرض The Milk of Dreams، الذي يمكنك الوصول إليه عبر Ramo de la Tana.

وإذا تنشقت رائحة الشوكولا في الهواء، فيعني ذلك أنك على مقربة من متاهة Earthly Paradise للفنان ديلسي موريلوس، وهي مصنوعة من التربة الممزوجة بدقيق الكسافا، والتوابل، ومسحوق الكاكاو.

وإن تابعت مسارك إلى الأمام قليلًا ستقع على سلسلة من الصور بالأبيض والأسود تعود لمطلع القرن العشرين.

وتعود هذه الصور إلى البارونة الألمانية، إلسا فون فريتاج-لورينجهوفن.

ورغم لقبها، إلا أنها لم تكن ثرية.

منحوتة للفنان اللبناني علي شيري. , plain_text Credit: Credit: Roberto Marossi

وفي الجوار، توقف لحظة لتفقد ثلاث منحوتات للفنان اللبناني، علي شيري.

وصُنعت 'Titans' من الطين والخشب والمعدن، وهي مستوحاة من الإلهة الحامية القديمة.

وعلى مسافة قريبة تقع على مجموعة من الأنسجة الملونة للفنانة والناشطة التونسية، صفية فرحات.

صورة تعكس الأنسجة الملونة للفنانة صفية فرحات. , plain_text Credit: Credit: Roberto Marossi

وما أن تشعر أن لديك رغبة برؤية المزيد، توجه نحو الجناح الإيطالي الذي يبعد بضع دقائق فقط سيرًا على الأقدام.

وفي الطريق، ستمشي ستعبر جناح نيوزيلندا، حيث تتحدى سلسلة من الصور المذهلة للفنانة يوكي كيهارا بعض الأفكار الاستعمارية القديمة عن الجنة.

داخل الجناح الإيطالي للفنان، جيان ماريا توساتي. , plain_text تصوير: Credit: Andrea Avezzù

ومن الضروري أيضًا أن تلقي نظرة على الجناح الإيطالي.

وعلى مساحة 20 ألف قدم مربع، تم تخصيص المساحة لتجهيزات الفنان جيان ماريا توساتي، الذي قدم سلسلة من المشاهد التي تشير إلى صعود وسقوط إيطاليا الصناعية، من خلال معدات مصنع مهجورة، مثل آلات الخياطة الصناعية المهجورة.

وفي هذه المرحلة، ستكون استنزفت قوتك. لذلك، تناول عشاء مبكرًا في مطعم Al Covo القريب، الذي يتميز بموقعه المدهش قبالة كورنيش الواجهة البحرية الرئيسي.

اليوم الثاني

استيقظ في الصباح الباكر، لأن ثمة الكثير من الأشياء التي في وسعك مشاهدتها.

وفي هذا اليوم، ركز على المعارض الجانبية المنتشرة في جميع أنحاء المدينة.

اذهب أولًا باتجاه معلم Palazzo Vendramin Griman التاريخي، حيث ستجد أعمال الفنان المكسيكي، بوسكو سودي، الذي شارك في إقامة فنية في المكان لمدة شهرين في مطلع الربيع. وخلال ذلك الوقت، استوحى من تاريخ البندقية كمركز للتجارة والثقافة.

وكانت النتيجة عرضًا تجريديًا للنحت واللوحات التي تسعى إلى تذكير المشاهدين بمكان نشأة العديد من السلع القيمة المتداولة في أوروبا.

وعلى سبيل المثال، استخدم في العديد من أعماله صبغة Cochineal الحمراء التقليدية المستوردة من المكسيك والتي شاعت في أوروبا، بعدما اكتشفها المستعمرون الإسبان في القرن الـ16.

صورة تعكس عمل الفنان أنيش كابور، حيث استخدم أحلك صبغة في العالم. , plain_text Credit: Credit: David Levene

وبعد ذلك، توجه إلى حافلة Vaporetto المائية، واقصد Gallerie dell'Accademia، حيث يقدم الفنان البريطاني، أنيش كابور، عرضًا يستمر حتى شهر أكتوبر/ تشرين الأول.

ويقدم كابور سلسلة من الأعمال استخدم فيها مادة Vantablack، المعروفة بكونها أحلك لون في العالم، حيث دفع الفنان البريطاني مبلغًا ماليًا للحصول على ترخيص حصري لاستخدامه في مجال الفن.

ويمكنك أيضًا الانتقال إلى Palazzo Grassi، حيث حقق المهندس الياباني، تاداو أندو، توازنًا مريحًا بين الإرث التاريخي وإعادة الابتكار الحديث، عندما قام بتجديد بناء الملياردير الفرنسي، فرانسوا بينو.

ويعد القصر حاليًا موطنًا لأعمال الفنانة الجنوب أفريقية، مارلين دوماس، وهي معروفة بلوحاتها العاطفية التي غالبًا ما تصدم وتسلي وتغري في آن.

وفي الواقع، تشكل هذه الأعمال جزءًا بسيطًا مما هو معروض بالفعل. وإذا سنحت لك فرصة التجول ليوم ثالث، فإليك بعض المعارض التي يمكنك التوقف عندها:

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