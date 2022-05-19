دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- رُغم هيمنة ابنها الملياردير ورجل الأعمال والرئيس التنفيذي لشركتي "تسلا" و"سبيس إكس" إيلون ماسك على عناوين الأخبار مؤخرًا، إلا أن ماي ماسك البالغة من العمر 74 عامًا أصبحت في دائرة الضوء الآن كأكبر عارضة أزياء تظهر على غلاف مجلة "Sports Illustrated" بنسختها الخاصة لملابس السباحة.

وتُعتبر عارضة الأزياء وأخصائية التغذية ماسك واحدة من النجمات الأربع اللواتي ظهرن على غلاف مجلة "Sports Illustrated" بعددها الخاص لملابس السباحة لعام 2022، إلى جانب نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان، والمغنية سيارا، والموسيقية، ورائدة الأزياء، يومي نو.

أصبحت ماي ماسك أكبر عارضة تظهر على غلاف مجلة Sports Illustrated بنسختها الخاصة لملابس السباحة. , plain_text Credit: Ben Watts/Sports Illustrated

وقالت ماسك ضاحكةً في مقطع فيديو نشرته المجلة: "إذا اعتقدت أنني سأكون عارضة أزياء لملابس السباحة لمجلة Sports Illustrated، لكان حاول الكثيرون إبعادي، باعتباري امرأة مجنونة"، ثم أضافت: "والآن، ها أنا ذا".

وأضافت: "أنا متحمّسة للغاية لتأكيد أن النساء في السبعينيات من عمرهنّ جميلات".

صورة تُظهر ماي ماسك وابنها إيلون ماسك في حفل "ميت غالا" لهذا العام. , plain_text Credit: Jeff Kravitz/FilmMagic/Getty Images

وساندت رئيسة تحرير مجلة "Sports Illustrated" بنسختها الخاصة لملابس السباحة، إم جي داي، المجموعة الجديدة من النّساء اللواتي تم اختيارهن للظهور على الغلاف، وقالت في بيان الإثنين: "قد تبدو الرّحلة التي قمنا بها، لكسر القالب الذي وضَعَنا العالم فيه، مألوفة. وهي بالتّأكيد مألوفة للنّساء اللواتي اخترناهنّ ليكنّ عارضات الأزياء على غلافنا، وهنّ ماي، وسيارا، ويومي، وكيم".

زيّنت كيم كارداشيان غلاف المجلّة أيضًا. , plain_text Credit: Greg Swales/Sports Illustrated

وأضافت داي: "تُواصل ماي، التي تبلغ من العمر 74 عامًا، العمل يوميًا لإلهام من حولها".

وقام المصوّر يو تساي بتصوير ماسك وهي في بليز مرتديةً مجموعة متنوعة من ملابس السباحة، بما في ذلك قطعة واحدة من تصميم "Bahia Maria" تتزيّن بتفاصيل مُزهرة ثلاثية الأبعاد، وبدلة من "Maygel Coronel" ذات لونين، وقطعة بكتف واحد ذات أزرار ذهبية من "OYE"، وأخرى تتكوّن من قطعتين من علامة "Zimmermann".

وقالت داي في البيان أيضًا: "نستحق جميعًا فرصة للتّطور"، ثم أضافت: "لذلك في هذا العدد، نُشجّع القرّاء على رؤية هؤلاء العارضات كما نراهنّ، أي متعددات الأوجه، والمواهب، مع كونهنّ مثيرات في الوقت ذاته. وقد يُصنّفهنّ العالم بطريقة واحدة، ولكننا نريد تركيز عدساتنا على جميع الطرق التي يرون بها أنفسهنّ، وكيفيّة اعتناقهنّ لمن هنّ".

ويُطرح العدد الجديد في 19 مايو/أيّار.