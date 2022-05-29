كيف يسعى مصور محيطات لإنقاذ إحدى "رئتي" هذا الكوكب؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تحتوي صور الحياة البحرية التي التقطها المصور الفوتوغرافي والمصور السينمائي شون هاينريش على رسالة مزدوجة: يجب أن نبجل هذه المخلوقات المهيبة والضعيفة، ولكن يجب أيضًا أن نخشى من احتمال انقراضها.

ونشأ هاينريشس، الذي يبلغ من العمر 50 عامًا، بالقرب من ساحل جنوب أفريقيا، ويتذكر نشأته قائلًا: "عندما كنت طفلاً، كنت أقضي عطلة نهاية الأسبوع حول المحيطات - فهي تتمتع بوفرة أكبر مما تتخيله".

وألهمت غريزته الوقائية للحياة تحت الأمواج مشواره المهني في التحقق من سوء معاملة الحياة البحرية من قبل البشر، والنضال من أجل التغيير.

ومن خلال تحديد موقع أسماك قرش الحوت المراوغة في جزيرة موخيريس المكسيكية، أثر هاينريشس بشكل كبير على انتقال الصيادين المحليين إلى السياحة البيئية.

ووثق هاينريش بعد ذلك الصيد واسع النطاق لأسماك شيطان البحر بحثًا عن خياشيمها، والتي تُستخدم في الطب الصيني التقليدي، وساعد في تمهيد الطريق للحماية الرسمية لشيطان البحر بموجب اتفاقية الأمم المتحدة للتجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض.

وبينما تُظهر بعض صوره روعة هذه الكائنات البحرية، يصعب النظر إلى صور أخرى بشكل متعمد.

لكن صور هاينريش موجودة لإلهام التغيير.

واليوم يكرس هاينريش الكثير من تركيزه على "SeaLegacy"، وهي منظمة تسعى إلى توجيه الشعور بالظلم العام في الصيد اللامتناهي وتوجيهه نحو النشاط البيئي.

وتحدثت CNN إلى هاينريش حول فنه والحفاظ على المحيطات، وكيف أصبح الاثنان وجهين لعملة واحدة.

يعتقد المصور شون هاينريش أن رواية القصص هي أقوى أداة للإنسان. تسعى صوره إلى إلهام حماية الطبيعة، وهذا ما يدفعه إلى توثيق الحياة في المحيط., plain_text Credit: Shawn Heinrichs

CNN: لماذا يُعتبر دور المصورين مهمًا في الحفاظ على المحيطات؟

هاينريشس: من الأمور الأساسية بالنسبة لنا في رغبتنا بحماية شيء ما والحفاظ عليه، هي قدرتنا على التواصل معه. ونظرًا لقلة عدد الأشخاص الذين يذهبون مباشرة إلى المحيط ويتواصلون مع الحياة البحرية في هذه الموائل، فمن المهم جدًا أن نقدم لهم القصص.

ومن خلال الصور، ومقاطع الفيديو، وكل القصص التي نرويها، نحن نساعد الناس على الشعور بالتواصل، ومن خلال ذلك، يطورون إحساسًا بالتعاطف والرغبة في اتخاذ خطوة.

إنها فرصة كبيرة والتزام من جانبنا كرواة القصص لتقديم هذه القصص إلى الناس.

هذه الصورة للحوت الأحدب، التي التقطت حول أرخبيل تونغا، تعد المفضلة لدى هاينريش من بين أعماله., plain_text Credit: Shawn Heinrichs

CNN: ما هي التهديدات الرئيسية التي تواجه الأنظمة البحرية من وجهة نظرك؟

هاينريشس: نحن ننظر إلى المحيطات على أنها هذا المورد الذي لا ينفد. إننا نرسل سفن المصانع الخاصة بنا ونجمع أطنانًا وأطنانًا من أنواع الكائنات البحرية ونعيدها إلى الميناء تحت مُسمى "مأكولات بحرية".

لقد أخذنا أكثر من 90% من الأسماك الكبيرة من المحيطات في بضعة عقود قصيرة فقط من خلال الصيد الصناعي.

ولا أحد يفهم حقًا أن هذه كائنات حية واعية تحافظ على موطن هو حرفيًا نظام دعم الحياة لكوكبنا.

ويأتي نصف الأكسجين الذي نتنفسه كبشر من العوالق النباتية التي تعيش في محيطاتنا.

وبينما ندمر محيطاتنا، فإننا حرفيا نسقط إحدى رئتي هذا الكوكب.

وعلى المدى الطويل، فإن أكبر التهديدات لمحيطاتنا تتمثل بتغير المناخ والاحتباس الحراري.

ومع ارتفاع درجة حرارة البحار، تتباطأ التيارات، وتبدأ هجرة الأسماك، وتتغير قدرتها على التكاثر.

ومع جلب المزيد والمزيد من الكربون إلى البحار، تختفي قدرة الشعاب المرجانية على التكوّن، ويبدأ نظام الدعم الحرفي في قاع المحيط بالاختفاء من تحتنا.

يأمل هاينريش في أن تتحمل الأجيال الشابة مزيدًا من المسؤولية لحماية كوكبنا., plain_text Credit: Shawn Heinrichs

CNN: ما الذي شاهدته بنفسك؟

هاينريشس: قضيت الجزء الأكبر من عقد كامل أعمل على قصص حول الكوكب وأبحث في مصايد الأسماك المُدمِّرة.

وقمت بزيارة موانئ في آسيا حيث اصطادوا 7 آلاف سمكة قرش في يوم واحد، وقاموا بقطع زعانفها، ثم حولوا الأسماك بأكملها إلى سماد.

لقد شاهدت موانئ حيث توجد دلافين نافقة بسبب الرماح الملقاة على الشاطئ، ويستخدمونها في إطعام الكلاب، لقد شاهدت أسماك شيطان البحر مصطفة عبر شارع بأكمله، في آسيا، ولا يأخذون منها سوى الخياشيم التي يستخدمونها كمنشط طبي.

يخشى هاينريش أن نرى المحيطات كمورد لا ينفد, plain_text Credit: Shawn Heinrichs

CNN: ما الهدف من منظمة "SeaLegacy"؟

هاينريشس: إنها منظمة شاركت في تأسيسها مع شريكين وهما بول نيكلين وكريستينا ميترماير، وكلاهما من المصورين العالميين والمحافظين على البيئة، لتنشيط حركة الناس في جميع أنحاء الكوكب للمساعدة في استعادة صحة ووفرة محيطاتنا.

وواحدة من أكبر المشاكل التي نواجهها اليوم هي شعور الناس بالعجز، أو شعورهم بعدم المبالاة، إما بقول "ليست مشكلتي" أو "لا يوجد شيء يمكنني القيام به حيال ذلك".

لقد أنشأنا مكانًا يمكنك الدخول إليه، ويمكنك الاشتراك فيه ويمكنك اختيار المسار الخاص بك: ربما تكون مهتمًا بالدلافين أو الحيتان أو غابات المانغروف أو الشعاب المرجانية، ثم تختار اتخاذ إجراء ما. وربما هو مجرد التوقيع على عريضة. وربما تكون رسالة إلى الكونغرس الأمريكي أو إلى دولة أخرى، تحثهم على اتخاذ إجراءات لحماية غابات المانغروف المهمة، على سبيل المثال.

كما أننا نقدم أيضًا معلومات حول كيفية إجراء تغييرات في حياتك الخاصة. ما تستهلكه، وما تتخلص منه، وكيفية استخدامك للطاقة.

ومن خلال قصصنا، يمكن أن تتعلم كيف تكون حارسًا أفضل لهذا الكوكب.

يتم تنفيذ الكثير من أعمال منظمة SeaLegacy مع مجتمعات الصيد، لدعم الانتقال من الصيد الجائر إلى السياحة البيئية., plain_text Credit: Shawn Heinrichs

CNN: ما هي آمالك في المستقبل؟

هاينريش: لقد تجاوزنا مرحلة الصور الجميلة والقصص الممتعة منذ وقت طويل، علينا أن نتخذ إجراء ما.

برأيي، ما زال أمامنا أقل من عقد من الزمن قبل أن نخسر كوكبنا بشكل لا يمكن السيطرة عليه من خلال المناخ ومن خلال مصائد الأسماك المدمرة.

لكنني أعتقد أيضًا أننا نشهد تغييرًا جوهريًا يحدث في هذه اللحظة.

الجيل الجديد يستيقظ، إنهم يتحدثون إلى آبائهم وأجدادهم - المحادثات التي لم تكن لتحدث قبل عقد من الزمن تحدث اليوم.

يتواجد ناشطون صغار يبلغون من العمر 13 عامًا، يتخذون موقفًا في مدارسهم للتخلص من البلاستيك، أرى الصيادين يغيرون سبل عيشهم، من صيد أسماك القرش إلى أخذ مجموعة من الناس للسباحة مع أسماك القرش. أرى مدنًا بأكملها تحدد مناطق محمية، نحن بالفعل نشهد التغيير.

لذلك لدي أمل، لأنني أعتقد أن لدينا فرصة، لكن يجب أن نتحرك الآن.