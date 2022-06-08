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"خذ المال واركض" فنان يأخذ آلاف الدولارات من متحف بعد تكرار عمل سابق

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تضرّرت العديد من الأعمال الفنية القديمة في متحف دالاس للفنون بأمريكا، بما في ذلك قوارير يونانية صُنعت منذ آلاف الأعوام، على يد متسلّل ليلة الأربعاء.

وقال المتحف في بيان: "بتاريخ 1 يونيو/حزيران، وبعد انتهاء ساعات العمل بالمتحف، دخل شخص إلى متحف دالاس للفنون، عنوة".

وأضاف المتحف: "استجاب أمن المتحف على الفور، واحتجزت شرطة دالاس الشخص في موقع الحادثة".

ولم تتلق CNN ردًا على طلبٍ للتعليق من إدارة شرطة دالاس.

Credit: Dallas Museum of Art

وفي بيان تم مشاركته مع CNN، قال مدير المتحف، أوجستين أرتيغا، إن الدخيل لم يكن مسلحًا، ولم يصب أحد بالأذى نتيجة الحادث.

ومع ذلك، تعرّضت ثلاث أواني خزفية يونانية، وقطعة خزفية مُعاصرة صنعها فنان أمريكي أصلي "لأضرار جسيمة"، بحسب ما ذكره أرتيغا.

ومن المحتمل تعرّض أقل من دزينة من القطع الصغيرة من الصندوق الزجاجي ذاته "لأضرار طفيفة".

وتضمّنت الأوعية اليونانية الثلاث كأسًا أسود اللون للشرب تُدعى "kylix" يعود تاريخها إلى ما بين عامي 550 و530 قبل الميلاد، و"أمفورا" من القرن السادس قبل الميلاد مزيّنة بمشاهد من حرب طروادة، إضافةً لوعاء بغطاء يُدعى "pyxis" من عام 450 قبل الميلاد مزيّن بشخصيات حمراء اللون في مشاهد تتعلق بالزواج، وبالديناميات الجنسانية.

كما تضرّرت زجاجة خزفية على شكل سمكة من صنع فنان السيراميك الأمريكي الأصلي تشيس كاهوينهوت إيرلز.

وأوضح أرتيغا: "المجموعة بأكملها لا تُقدّر بثمن من ناحية الخبرات المشتركة، والإلهام الذي وفرته لزوارنا".

وأشار المتحف إلى أن حجم الأضرار، والخسائر المالية الإجمالية لا تزال غير معروفة.

وذكرت مديرة الاتصالات والعلاقات العامة في المتحف، أشيل مورغان، لـCNN أنهم يعملون على تحديد ما إذا كان هناك إمكانية لترميم أي من القطع المتضررة.

وأوضحت مورغان: "فيما يتعلق بتقييم إمكانية الترميم، وقيمتها، فإن تدقيقنا الداخلي مستمر بالتعاون مع شركات التأمين"، ثم أضافت: "رغم أنه من السابق لأوانه إجراء قرار بشأن ما يمكن إصلاحه، إلا أن حظنا جيد بوجود فريق موهوب بشكلٍ لا يصدّق من الخبراء الذين سيبذلون قصارى جهدهم لإنقاذ ما هو ممكن".

وأشار مدير المتحف إلى أن هناك تقديرًا مبكرًا للتعويضات بلغت قيمتها 5 ملايين دولار، ولكن من المرجّح أن تكون أعلى من القيمة الفعلية.

وتأتي الحادثة بعد أيام فقط من تعرّض لوحة الموناليزا الشهيرة عالميًا لمحاولة تخريب في متحف اللوفر في العاصمة الفرنسية باريس، إذ ألقى زائر كعكة على الزجاج الواقي للوحة، ولكنها لم تتضرر.