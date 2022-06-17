دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- لم تتلف نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان، فستان مارلين مونرو الأيقوني في حفل الـ"ميت غالا".

وأفادت شركة "ريبليز صدق أو لا تصدق" (Ripley's Bilieve it or Not)، التي تملك فستان مونرو، وأعارته إلى كارداشيان خلال شهر مايو/ أيار، في بيان الخميس، أنه رغم كل الادعاءات بخلاف ذلك، إلا أنّ كارداشيان لم تتلف الثوب بأي شكل من الأشكال أثناء ارتدائه لوقت قصير في حفل الميت غالا".

ورافقت أماندا جوينر، نائب الرئيس للنشر والترخيص في "ريبلي"، فستان مونرو أثناء نقله من فلوريدا إلى نيويورك، وأيضًا عندما ارتدته كارداشيان.

ولفتت إلى أن الفستان كان على حاله عندما أعادته كاردشيان.

وأوضحت شركة "ريبلي" أن الفستان تعرض لأضرار طفيفة عندما استحوذت عليه الشركة من المزاد عام 2016.

واشتهر فستان مونرو عندما ارتدته لتغني "عيد ميلاد سعيد" للرئيس كينيدي عام 1962.

وارتدت كارداشيان هذا الفستان لصور السجادة الحمراء فقط، قبل أن تستبدله بنسخة طبق الأصل صُممت لبقية الحدث.

وراهنًا، ستعرض شركة "ريبلي صدق أو لا تصدق" الفستان في هوليوود لغاية فصل الخريف.