من عام 1937 حتى 2022.. شاهد كيف تغيرت اطلالات الملكة إليزابيث الثانية عبر السنين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تم رصد الملكة البريطانية إليزابيث الثانية بطلّة جديدة.

فقد شوهدت، في مجموعة من الصور المنشورة على الصفحة الرسمية للعائلة المالكة على إنستغرام، الأربعاء، بتسريحة قصيرة للشعر فيما تحيّي مارغريت بيزلي، حاكمة نيو ساوث ويلز، في قلعة وندسور بإنجلترا.

ويعتبر ذلك تغييرًا طفيفًا في تسريحة شعر الملكة، لكن سرعان ما علّق الناس على الصور المنشورة.

وكتب أحد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي: "الملكة تبدو رائعة! تسريحة شعرها الصيفية الجديدة تبدو مثالية".

وعبّر شخص آخر عن إعجابه بالتسريحة الجديدة، بالقول: "أحب تسريحة شعرك الجديدة يا صاحبة الجلالة".

الملكة إليزابيث الثانية ورئيس أساقفة كانتربيري، جاستن ويلبي، في قلعة وندسور، في 21 يونيو 2022. , plain_text Credit: Credit: WPA Pool/Getty

ومنذ وفاة زوجها الأمير فيليب في شهر أبريل/ نيسان عام 2021، خفّفت الملكة إليزابيث من ظهورها العلني.

وفي وقت سابق من العام الجاري، أصيبت الملكة بفيروس كورونا المستجد، ورغم شفائها منها فإنها ما زالت "متعبة جدًا ومرهقة"، بحسب مستشفى لندن الملكي.

وعندما احتفلت الملكة إليزابيث الثانية باليوبيل البلاتيني، بمناسبة مرور 75 عامًا على توليها العرش، شوهدت مرتين فقط.

بيد أن محبيها سعداء بتلقي أي تحديث مرئي.

وظهرت الملكة لأول مرة بتسريحة شعرها الجديدة مع رئيس أساقفة كانتربيري في وقت سابق من الأسبوع، رغم أن التغيير كان أكثر وضوحًا في صورة لقائها مع بيزلي.

وارتدت في المناسبتين فساتين صيفية بنقشة الزهور.

ولطالما استمتع الناس بفك الرموز الخاصة بصور الملكة، بدءًا من اختيارها للبروش، إلى لوحة الألوان الخاصة بها.

وكتبت مستشارة الموضة الملكية، أنجيلا كيلي، في مذكراتها التي وافقت عليها المملكة عام 2019، "الجانب الآخر من العملة": "يتمثل دورنا كمصممين في التأكد من أن جلالة الملكة ترتدي الملابس المناسبة لكل حدث".