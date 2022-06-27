ملكة جمال فلبينية تفوز بمسابقة كبرى خاصة بالمتحولين جنسيًا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- فازت ملكة الجمال الفلبينية فوشيا آن رافينا في مسابقة Miss International Queen لعام 2022، وهي مسابقة وصفها المنظمون بأنها أكبر مسابقة جمال في العالم للنساء المتحوّلات جنسيًا.

وفازت رائدة الأعمال، البالغة من العمر 27 عامًا، والتي تنحدر من مقاطعة سيبو في الفلبين، باللقب خلال حدث ختامي تم بثّه عبر التلفاز في مدينة باتايا التايلاندية السبت.

وأُطلقت مسابقة Miss International Queen في عام 2004، وهي مفتوحة للنساء المتحولات جنسيًا اللواتي تم تحديدهن كذكور عند الولادة.

فازت ملكة الجمال الفلبينية فوشيا آن رافينا في مسابقة Miss International Queen لعام 2022. , plain_text Credit: Chaiwat Subprasom/SOPA Images/SIPAPRE/Sipa USA/AP

وعادةً، يُعقد هذا الحدث سنويًا، ولكنه أُلغي في عام 2021 بسبب جائحة "كوفيد-19".

وأُقيم حدث هذا العام ليتزامن مع "شهر الفخر"، وكان تحت عنوان "الفخر معًا".

وكانت رافينا واحدة من بين 23 متسابقة شاركن في المسابقة، واحتلت الكولومبية ياسمين خيمينيز، والفرنسية آيلا شانيل، المركزين الثاني، والثالث على التوالي.

تنحدر رافينا من مقاطعة سيبو في الفلبين. , plain_text Credit: Anusak Laowilas/NurPhoto/Getty Images

وشهد الحدث النهائي، والذي تم بثه على الهواء مباشرة، ظهور المتسابقات على المسرح بفساتين السهرة، والأزياء الوطنية.

أُلغي الحفل في عام 2021 بسبب جائحة "كوفيد-19". , plain_text Credit: Anusak Laowilas/NurPhoto/Getty Images

وفي فقرة الأسئلة والأجوبة، قالت رافينا إن الهدف من كونها ملكة جمال متحوّلة جنسيًا يتمثل بـ"إلهام الآخرين".

وفي مقطع فيديو نشره منظمو المسابقة قبل العرض، ذكرت رافينا أن رحلتها كمتحولة جنسيًا "لم تكن سهلة"، مؤكدة أنه "لا يزال الطريق طويلًا أمام مجتمع المتحولين جنسيًا في الكفاح للمساواة".

ومُنحت رافينا 450 ألف بات تايلاندي (12،700 دولار) كجائزة مالية، بالإضافة إلى هدايا مختلفة من الرعاة.