عارضتا الأزياء جيجي وبيلا حديد تفاجئان الجمهور برأسين "حليقين" جزئيًا

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عرض أزياء حصري في نيويورك.. لمن تتخطى قياساتهن المقاس صفر

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ظهرت الشقيقتان جيجي وبيلا حديد، وهما عارضتا أزياء أمريكيتين من أصول فلسطينية، بإطلالات جديدة وجريئة الإثنين خلال عرض أزياء في مدينة نيويورك الأمريكية.

وظهرت العارضتان حديد بحواجب مصبوغة، و"رأسين شبه حليقين".

ولكن سرعان ما تم الكشف أن التحوّل الدراماتيكي لإطلالتهما كان نتيجة عمل فنانين متخصصين في الأطراف الاصطناعية، والذين غيروا مظهر الشقيقتين بمساعدة القبعات الصلعاء، والشعر المستعار، والمكياج.

كانت التصاميم المستقبلية جزءًا من عرض "مارك جاكوبس" لخريف 2022. , plain_text Credit: Courtesy Marc Jacobs

وكانت التصاميم المستقبلية جزءًا من عرض "مارك جاكوبس" لخريف 2022، والذي شهد كشف العلامة التجارية، التي تحمل اسم المصمم، لأكثر من 40 إطلالة جديدة في مكتبة نيويورك العامة.

وارتدت جيجي سترة وردية ضخمة، وتنورة رمادية، بينما ظهرت بيلا في فستان أسود مصنوع من الفينيل، وقفازات الأوبرا.

صورة لعارضة الأزياء جيجي حديد خلال "بروفة" قبل العرض. , plain_text Credit: Dimitrios Kambouris/Getty Images

وخلال العرض، ظهرت العارضات في ملابس زاهية أحادية اللون تنوعت بين ملابس محبوكة كبيرة الحجم، وفساتين ضخمة منفوشة، وأحذية ذات نعل سميك.

وكانت الشقيقتان من بين العديد من العارضات اللواتي ظهرن على المدرّج بتسريحات شعر دراماتيكية، بينما ظهرت أخريات بتسريحات "بوب" حادة، وأخرى من عصر الفضاء.

ظهرت جيجي حديد بسترة وردية كبيرة الحجم خلال العرض. , plain_text Credit: Courtesy Mark Jacobs

ونشرت بيلا صورًا مختلفة عبر حسابها الرسمي "إنستغرام" من وراء كواليس العرض، ومقطع فيديو بتقنية الفاصل الزمني يُظهر فناني المكياج والأطراف الاصطناعية وهم يبتكرون مظهرها الجديد.

وأثارت الصور ردود فعل متباينة عبر الإنترنت، كما أنها أثارت قلق بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي لاعتقادهم أن العارضة حلقت رأسها بشكلٍ حقيقي.

أُقيم العرض في مكتبة نيويورك العامة. والتُقطت هذه الصورة خلال "بروفة". , plain_text Credit: Dimitrios Kambouris/Getty Images

وعلّقت مصورة الأزياء إليزافيتا بورودينا على منشور بيلا قائلةً إنها تبدو "ملائكية"، بينما قالت الناشطة والصحفية نور تاجوري إن "التحوّل مذهل".

وأشرفت فنانة الماكياج من علامة "مارك جاكوبس"، ديان كندال، ومصفف الشعر Duffy على الإطلالات اللافتة للنظر.

ظهرت عارضة الأزياء بيلا حديد في فستان أسود خلال العرض. , plain_text Credit: Dimitrios Kambouris/Getty Images

وأوضحت نويل جاكوبوني وهي من فناني المؤثرات الخاصة الذين عملوا على إطلالات الشقيقتين، إن العمل على العرض كان "سرياليًا".

ويأتي أحدث عرض لجاكوبس، والذي تم بثّه على الهواء مباشرةً عبر شاشات ميدان "تايمز سكوير" بنيويورك، بعد عام من آخر عرض أزياء له في المبنى ذاته.

وذكرت ملاحظات العرض المُبهمة للمصمم الأمريكي أن "الإبداع ضروري للحياة"، قبل أن ينهيها باقتباس من الفيلسوف فريدريك نيتشه: "نحن نمتلك الفن حتّى لا نموت من الحقيقة".