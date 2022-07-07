كيم كارداشيان تظهر بعرض أزياء لـ"بالنسياغا" في أسبوع الموضة الباريسي

تتمتع بعدد متابعين على "انستغرام" أكثر من سكان روسيا.. كيف تطورت أزياء كيم كارداشيان عبر السنوات؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- خطت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان على مدرّج أزياء فعلي في أحدث عرض للعلامة التجارية الراقية "بالنسياغا" خلال أسبوع "هوت كوتور" في العاصمة الفرنسية باريس.

وظهرت كارداشيان في العرض، الذي أُقيم في صالون "بالنسياغا" الأصلي للأزياء الراقية، في ثوبٍ أسود كامل الطول، مع قفازات، وأحذية مُتصلة فيه.

وكانت ابنتها نورث ويست، ووالدتها كريس جينر بين الحضور في الصّف الأول للعرض.

شاركت كيم كارداشيان في أول عرض لها خلال أسبوع الموضة الباريسي. , plain_text Credit: Balenciaga Youtube

ورُغم ظهورها في عروض أزياء ضمن أسبوع الموضة في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، وعرضها إطلالات لعلامة "داش" التابعة لشقيقتها في الماضي، إلا أن هذا هو أول عرض تظهر فيه خلال أسبوع الموضة الباريسي، ويمكن القول إنه أبرز حدث شاركت فيه بمجال الأزياء حتى الآن.

وانضمت كارداشيان إلى نخبة من أبرز المشاهير اللواتي ظهرن في عروض أزياء "بالنسياغا"، بما في ذلك نيكول كيدمان، ودوا ليبا، وبيلا حديد، ونعومي كامبل.

نورث ويست وكريس جينر خارج الموقع الذي استضاف الحدث في باريس. , plain_text Credit: Jacopo M. Raule/Getty For Balenciaga

وارتدت عارضات الأزياء في النصف الأول من الحدث أقنعة وجه سوداء لامعة ذات تغطية كاملة، ما سلّط الضوء على الوجوه المشهورة بشكلٍ أكبر.

الممثلة نيكول كيدمان. , plain_text Credit: Balenciaga

وفي اليوم ذاته لعرض الأزياء، كشفت العلامة التجارية النقاب عن "متجر كوتور" داخل الصالون الباريسي التاريخي من عام 1937.

عارضة الأزياء نعومي كامبل. , plain_text Credit: Balenciaga

وقال الرئيس التنفيذي سيدريك شاربيت في بيان صحفي إنه يريد إزالة الغموض الذي يُحيط بـ"الكون المغلق للغاية" للأزياء الراقية عبر السماح للمستهلكين الأصغر سنًا برؤية القطع الحصرية عن قرب، والتعرّف إلى ورش العمل المهمة للغاية.

ووصلت علاقة كارداشيان المهنية مع المدير الإبداعي "ديمنا"، وعلامة "بالنسياغا" إلى آفاق جديدة هذا العام عندما تم الإعلان عنها كوجه للعلامة التجارية في فبراير/شباط.

ارتدت عارضات الأزياء أقنعة سوداء لامعة. , plain_text Credit: Balenciaga

وسابقًا، ارتدت كارداشيان تصاميم "بالنسياغا" في عددٍ من الأحداث البارزة، بما في ذلك إطلالتها السوداء في حفل "ميت غالا" لعام 2021، وإطلالتها الوردية الزاهية التي ظهرت بها أثناء تقديم عرض "Saturday Night Live" في وقت لاحق من ذلك العام.

وقالت كارداشيان عبر خاصية القصص في حسابها الرسمي على "إنستغرام": "شاركت في أول عرض لي في أسبوع الموضة في باريس، وعرض أزياء يتميز بالرقي في الوقت ذاته"، وأضافت: "يا إلهي! إنه حلم يتحقق. شكرًا بالنسياغا، وديمنا".