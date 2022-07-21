رائحة المصريين القدماء.. هل تعطّرت كليوباترا بـ"شانيل رقم 5"؟

عارضة أزياء مصرية تؤسّس لتيار جديد من المعايير الجمالية.. ما هو؟

غابات "تتسلق" على المباني في مصر.. وعاصمة جديدة بحجم سنغافورة تقريبًا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- استُخدمت العطور على نطاق واسع في مصر القديمة. وكانت مهمة جدّا لدرجة أنه تواجد إله للعطور، نفرتوم، الذي كان إله الشفاء أيضًا. ويجعلنا هذا نتساءل، كيف كانت رائحة عطور المصريين القدماء؟ وهل بوسعنا إعادة صنعها؟

وهذا ما سعى لاكتشافه روبرت ليتمان، أستاذ الكلاسيكيات في جامعة هاواي، ومدير تنقيب تل التيماي بمصر، عندما بدأ رحلة لإعادة تصنيع عطر شهير يحتمل أنّ كليوباترا تعطّرت به في الماضي.

استخدمت العطور على نطاق واسع في مصر القديمة., plain_text Credit: GABRIEL BOUYS / Staff

ومنذ عام 2009، قام ليتمان بالتنقيب في موقع تل التيماي الذي يحتضن بقايا مدينة ثمويس القديمة، التي شهدت ازدهارًا بين القرنين الخامس قبل الميلاد والثامن الميلادي.

وكانت ثمويس مركزًا رئيسيًا لإنتاج العطور من القرن الثالث قبل الميلاد إلى القرن الثالث ميلادي، حيث اشتهر عطر يُدعى "مندسيان".

عطر "شانيل رقم 5" الخاص بالعالم القديم

تمتعت العطور بدور رئيسي في مصر القديمة. , plain_text Credit: Prof. Robert J. Littman

وقال ليتمان في مقابلة مع موقع CNN بالعربية، إن العطر كان بمثابة "عطر شانيل رقم 5 للعالم القديم، وكان مشهورًا في جميع أنحاء البحر الأبيض المتوسط".

وعام 2014، صادف الفريق مجمعًا كبيرًا للأفران ارتبط بتصنيع زجاجات العطور.

واحتوت إحدى عبوات الـ"أمفورا" فيه على بقايا ما يبدو أنه عطر قديم.

كان عطر "مندسيان" شهيرًا في جميع أنحاء البحر الأبيض المتوسط. , plain_text Credit: Prof. Robert J. Littman

وذكر ليتمان: "نظرًا لكون مندسيان العطر الأكثر شيوعًا الذي تم إنتاجه في ثمويس، نظن أن البقايا التي عثرنا عليها تعود لهذا العطر، الذي لا بد أنه كان معروفًا لكليوباترا".

قال ليتمان إن العطر يتميز بدفئه وحلاوته. , plain_text Credit: Prof. Robert J. Littman

وتُعتبر كليوباترا أشهر الملكات اللواتي حكمن مصر.

واستخدمت كليوباترا، التي كانت آخر الحكام البطالمة في البلاد، براعتها السياسية، وعلاقاتها الشخصية، وقدرتها غير النهائية للتجديد كي تصبح المرأة الوحيدة في العالم القديم التي استطاعت الحكم بمفردها.

لمسة من القرفة

تميزت العطور بدور رئيسي في طقوس العبادة الدينية بمصر القديمة. , plain_text Credit: STRINGER / Contributor

واستُخدت العطور، التي كانت مهمة في مصر القديمة، كزينة جسدية، كما أنها حظيت بدور رئيسي ضمن طقوس العبادة الدينية، لا سيما خلال الاحتفالات، والأعياد.

واستمتعت كليوباترا بالعطور، وقيل إنها استخدمتها لإغواء الجنرال الروماني مارك أنتوني، بحسب ما ذكره ليتمان.

روبرت ليتمان (اليسار) مع الأستاذ المساعد جاي سيلفرشتاين (اليمين). , plain_text Credit: Prof. Robert J. Littman

ويعود الفضل بمعرفتنا لتركيبة عطر "مندسيان"، والعطور المصرية الأخرى، إلى المصادر اليونانية، والمصرية القديمة.

وذكرت إحدى المصادر كيفية صنع العطر، من خلال تجفيف المكونات، وإضافتها للزيت، وخلطها لمدة 60 يومًا، ثم خلطها لأسبوع آخر بعد إضافة الصنوبر.

صورة لمصنع للعطور., plain_text Credit: Prof. Robert J. Littman

وعند وصفه لرائحة العطر، قال ليتمان إنها "دافئة، وغنيّة، وحلوة، وتتميز بنكهة خفيفة من القرفة".

وتمثّل تحدي صنع العطر في تضمن الوصفة على مكونات بأسماء يونانية، ولاتينية، ومصرية قديمة يصعب تحديد معناها.

وأكدّ ليتمان: "نأمل أن يسمح تحليلنا المختبري للبقايا بتأكيد ماهية هذه المكونات".