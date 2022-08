كايلي جينر تلفت الأنظار بزي برّاق وقلنسوة متلألئة.. بمن تذكرك؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- لفتت نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية، كايلي جينر، الانتباه بإطلالتها الثلاثاء، مرتدية قميصًا برّاقًا وقلنسوة متلألئة، قبل خروجها مع صديقها ترافيس سكوت.

وأكملت إطلالتها بسروال مرقع وحقيبة صغيرة وكعب عالٍ.

وأظهر مقطع فيديو نُشر عبر إنستغرام أنّ القميص كان عاري الظهر تمامًا باستثناء سلسلة تثبته من الجانبين.

صورة تظهر نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية، كايلي جينر، في إطلالة جديدة عبر إنستغرام. , plain_text Credit: Credit: Kylie Jenner/Instagram

قد يكون الزي جزءًا من مجموعة كبيرة من الأزياء الأرشيفية لعائلة كارداشيان جينر، حيث يذكرنا بأحد قمصان مجموعة خريف وشتاء 1997/98 للمصمم باكو رابان.

ولكن، أشار العديد من الأشخاص عبر الإنترنت إلى أن زي جينر يشبه زي الفنانة كايلي مينوغ.

صورة تعكس زي نجمة البوب الأسترالية، كايلي مينوغ، في أغنية Can't Get You Outta My Head. , plain_text Credit: Credit: Kylie Minogue/Youtube

وفي عام 2001، اشتهرت نجمة البوب الأسترالية بارتداء بذلة جمبسوت بيضاء بغطاء للرأس لفيديو موسيقي، يُعرف باسم "Can't Get You Out of My Head".

وهذه ليست المرة الأولى التي ترتدي فيها جينر ومينوغ أزياءً شبيهة.

وفي الواقع، دخل الثنائي بخلاف قضائي حول أسماء علاماتهما التجارية خلال عام 2015.

وكانت تبيع مينوغ منتجات تحمل اسم "كايلي" قبل جينر.

لم تتطرق جينر أبدًا إلى النزاع القانوني علنًا، رغم أن مينوغ كشفت أن الثنائي "توصلا إلى اتفاق".

وظهرت في برنامج آندي كوهين، هذا العام، موضحة: "أمضيت عمري في حماية علامتي التجارية وبناء علامتي التجارية.. كان مجرد شيء يجب أن أفعله".

ولم تؤكد جينر إذا كانت على دراية بأوجه التشابه بين ملابسها ذات القلنسوة وزي مينوغ.

وفي الواقع، قامت بتكريم مغنية أخرى تمامًا، ونشرت إطلالتها على إنستغرام مع إشارة إلى إحدى أغاني بيونسيه الجديدة، "Alien Superstar".

ويذكر أن بيونسيه ارتدت أيضًا زيًا متلألئًا مع غطاء للرأس لحفل إطلاق ألبومها "Renaissance" هذا الأسبوع، واختارت ثوبًا أسودًا ومتلألئًا مع قلنسوة.