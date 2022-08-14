هل ستكون الرموز غير القابلة للاستبدال مستقبل الفن التجاري؟ تعرف إلى أول معرض رقمي في الشرق الأوسط

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- كشفت علامة المجوهرات الراقية "تيفاني آند كو" Tiffany & Co، لأول مرة، الجمعة، عن مجموعة محدودة من 250 قلادة مرصعة بالجواهر مخصصة لمستخدمي "كريبتو بانكس" CryptoPunks، وهي مجموعة شعبية من الرموز غير القابلة للاستبدال.

وأُطلقت مجموعة "كريبتو بانكس" في عام 2017، وتتألف من 10 آلاف رمز فريد من نوعه، لكل منه خصائص مختلفة، بتقنية البكسل، والمخزنة على إيثيريوم، وهي شبكة لامركزية مبنية على تقنية التعاملات الرقمية، البلوك تشين

باعت تيفاني 250 بطاقة رقمية تحمل اسم "NFTiffs"، والتي يمكن سكها واستبدالها بقلادات "كريبتو بانكس" المصممة خصيصًا وقطعة فنية مطابقة للرمز غير قابل للاستبدال، وفقًا لموقعها وحسابها على "تويتر".

لشراء اللرمز غير القابل للاستبدال، كان على العملاء امتلاك رمز من مجموعة "كريبتو بانكس" خاصة بهم.

ولكل بطاقة رقمية تم شراؤها، أي "NFTiffs"، سيقوم مصممو علامة "تيفاني" بإنشاء قلادة مخصصة بناءً على رمز "كريبتو بانكس" الخاص بالمشتري.

ويحتوي كل رمز من مجوعة كريبتو بانكس على مزيج فريد من 87 سمة مثل قناع طبي أو قبعة، كما تتميز بـ159 لونًا ستنعكس في تصميم القلادة من "تيفاني".

أشارت علامة "تيفاني" أن كل قلادة سيتم تصنيعها من الذهب عيار 18 قيراط، وتتميز بما لا يقل عن 30 جوهرة و/ أو ماسة.

والحصول على مثل هذا التصميم ليس بالأمر السهل، إذ يكلف شراء البطاقة الرقمية "NFTiffs"، التي تضم تصميم قلادة وعمل فني رقمي مطابق للرمز غير قابل للاستبدال، 30 إيثريوم، أي حوالي 50 ألف دولار.

من جانبه، أوضح نوح ديفيس، رئيس العلامة التجارية الجديدة لشركة CryptoPunks والرئيس السابق للمبيعات الرقمية لدى دار كريستيز للمزادات، في مقابلة مع CNN، أن قلادات "تيفاني تعد مجرد مشروع واحد بين المشاريع المرتبطة بالرموز غير القابلة للاستبدال.

وأشار ديفيس إلى أن "امتلاك رمز غير القابل للاستبدال يعني أنك تمتلك مدخلًا على شبكة البلوك تشين، مضيفَا أنه "إدخال لا يمحى ولا يمكن أبدًا تعديله بطريقة احتيالية، ولا يمكن تزويره، أو نسخه، أو تدميره. إنه موجود إلى الأبد".

وتابع: "امتلاك رمز غير قابل للاستبدال يعد أمر قوي حقًا في العصر الرقمي."

يمثل المشروع أيضًا التداخل المتزايد بين العلامات التجارية الفاخرة والعملات المشفرة والرموز غير القابلة للاستبدال، إذ قامت دور المزادات التاريخية أمثال "كريستيز" و"سوذبي" بعمليات بيع لأعمال فنية برموز غير قابلة للاستبدال بمبالغ مذهلة.

وفي مايو/ أيار الماضي، أعلنت دار "غوتشي" للأزياء عن خطط للسماح للعملاء بالدفع مقابل عمليات الشراء باستخدام عملة "بيتكوين" والعديد من العملات المشفرة الأخرى.

وأضاف ديفيس: "إذا كنا نتجه إلى عصر يصبح فيه العالم الافتراضي أكثر أهمية لتجاربنا التي نعيشها، فإن امتلاك سلع افتراضية سيكون أكثر قيمة، وللحصول على ميزة في ذلك، بالنسبة لهذه الشركات الفاخرة، أي دخول هذا العالم الآن، عندما لا يزال الوقت مبكرًا، فهذا يعد أمرًا رائعًا ومنطقيًا للغاية".

ويأمل ديفيس أن يؤدي فتح الحقوق التجارية لأصحاب الرموز الخاصة بمجموعة "كريبتو بانكس" إلى المزيد من المشاريع الفريدة التي يقودها المجتمع.