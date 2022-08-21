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نشر الأحد ، 21 اغسطس / آب 2022

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورا لفستان السعودية رجوة آل سيف خطيبة ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبدالله وتشبيهه لفستان دوقة كامبريدج وزوجة الأمير وليام، كيت ميدلتون.

وتداول نشطاء صورا للفستانين رجوة وكيت وتقارب اللون والتصميم في حين لفت آخرون إلى سعر الفستان وما شابه من تكهنات حول اسم المصمم أو العلامة التجارية.

ويعود موسم حفلات الزفاف بكامل قوته بعد عامين من التأجيل والاكتفاء بالحفلات "الصغيرة"، وخروج الموضة الكلاسيكية من السباق، ودخول موضة ارتداء العرائس لما يُردن.

وبالنسبة لحفلات زفاف المشاهير الكبرى لهذا الموسم، شهدنا هذا التحوّل من خلال ارتداء نجمة برامج الواقع الأمريكية، كورتني كارداشيان، فستان زفاف قصير وضيق من توقيع علامة "دولتشي آند غابانا"، مع طرحة طويلة تذكر بالأيقونات الكاثوليكية.

وفي الأسبوع الماضي فقط، أضافت نجمة البوب الأمريكية بريتني سبيرز لمسة على فستان معد خصيصًا لها من توقيع علامة "فيرساتشي"، وزينته بسلسلة عنق بيضاء منمقة.

ويمكن وصف مجموعتي 2022 و2023 لفساتين الزفاف بأنها لا تتبع الاتجهات، بل تتميز بالتفاصيل، والألوان، والخامات المختلفة.

في أسبوع الموضة للعرائس في مدينة نيويورك الأمريكية الذي أقيم في أبريل/ نيسان الماضي، قدّم المصممون فساتين زفاف شاعرية بألوان مثل الأزرق والأحمر، والبدلات ذات الأكمام المفتوحة، وطبعات زهرية ملونة، إلى جانب إيماءات تعود لعقود مختلفة من الفساتين ذات الكورسيه خلال أواخر القرن التاسع عشر والفساتين القصيرة خلال فترة التسعينيات من القرن الماضي.