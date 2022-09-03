العثور على عملات معدنية أسفل أرضية مطبخ.. قُدرت قيمتها بـ290 ألف دولار

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كشفت أعمال تجديد منزل في شمال إنجلترا عن مجموعة من العملات الذهبية، قد تصل قيمتها إلى 250 ألف جنيه إسترليني (أي 290 ألف دولار) في مزاد الشهر المقبل.

وأفاد دار المزادات Spink & Son في بيان صحفي لـCNN، الخميس، أنّ هذا الاكتشاف يُعد بمثابة أحد أكبر كنوز العملات الذهبية الإنجليزية التي تعود إلى القرن الـ18، التي عُثر عليها في بريطانيا.

وأثناء تجديد مطبخهم في يوليو/ تموز 2019، اكتشف السكان كوبًا خزفيًا مطليًا بالملح ومزخرفًا، أسفل الألواح الأرضية لمنزلهم الذي يقع شمال يوركشاير.

ووُصف الكوب بأنّ حجمه لا يتجاوز علبة مشروب غازي.

ويحتوي على أكثر من 260 قطعة نقدية ذهبية يعود تاريخها إلى الفترة الممتدة بين 1610 و1727.

يعد اكتشاف أكثر من 260 قطعة نقدية ذهبية، يعود تاريخها إلى القرنين الـ17 والـ18، "واحدًا من أكبر السجلات الأثرية في بريطانيا"، وفقًا لدار المزادات Spink & Son. , plain_text Credit: Credit: Courtesy of Spink & Son

وتقدر قيمة مخزون العملات المعدنية بـ100 ألف جنيه إسترليني ( أي 116 ألف دولار) وفقًا للقدرة الشرائية اليوم، بحسب ما قاله البائعون للمزادات.

وقال غريغوري إدموند، بائع في مزاد Spink & Son، إن المجموعة الرائعة لا مثيل لها في اكتشافات علم الآثار البريطاني أو في مثل أي مزاد للقطع النقدية في الذاكرة الحية.

وأفاد إدموند في بيان صحفي: "اكتشاف رائع وغير متوقّع حقًا في موقع متواضع".

وأضاف: "هذا الاكتشاف لأكثر من 260 قطعة نقدية أيضًا أحد أكبر الاكتشافات الأثرية في بريطانيا، وبالتأكيد في القرن الـ18".

وجاء في البيان الصحفي: "ما هو شبه مؤكد أنّ العملات المعدنية تخص عائلة فيرنلي-مايسترز، جوزيف وسارة اللذان تزوجا عام 1694".

وبحسب مزاد Spink & Son، كانت مايسترز عائلة تجارية مؤثرة بين القرنين 16 و18، حيث قامت بتبادل خام الحديد والأخشاب والفحم من دول البلطيق.

وأضافت دار المزادات أن أعمال عائلتهم تراجع بعد وقت قصير من وفاة الزوجين، وهذا سبب عدم استرداد العملات المعدنية أبدًا.

وخلال ذلك، أوضح إدموند أنه تم العثور على عملات من فئة 50 و100 جنيه إسترليني، استخدمت في ذلك الوقت.

وأضاف: "من الواضح أن جوزيف وسارة لم يثقا ببنك إنجلترا الذي تأسّس حديثًا، والأوراق النقدية، وحتى العملة الذهبية.. ووما يثبت ذلك اختيارهما الاحتفاظ بالعديد من العملات المعدنية التي تعود إلى الحرب الأهلية الإنجليزية وما قبلها".