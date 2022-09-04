في الصين.. الكشف عن إحدى أكثر الأبراج التواءً في العالم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كُشِف النقاب عن واحدة من أكثر الأبراج التواءً بالعالم بمدينة تشونغتشينغ في الصين.
ويبلغ ارتفاع برج "Dance Of Light"، الذي صممته شركة "Aedas" للهندسة المعماريّة، 180 مترًا، ويتميّز بواجهة ملتوية تُحاكي شكل الأضواء الشماليّة، وفقًا لبيان صحفي.
ويقع البرج، الذي اكتُمل هذا العام، بمنطقة جيانغبي في تشونغتشينغ.
وقالت الشركة إن المبنى يستخدم الشكل البسيط والأنيق للواجهات المزدوجة الانحناء، ما يخلق انطباعًا أن المبنى يلتوي.
والواجهة "ليست تعبيرًا عن الآفاق فحسب، بل هي وسيلة حماية تنحت المساحات الداخليّة أيضًا"، بحسب مدير التصميم العالمي لـ"Aedas"، كين واي.
واستُوحي المشروع من الشّفق القطبي الرّاقص، أي أشعة الأضواء القطبية، ودوّاماتها التي غالبًا ما تُرى في القطب الشمالي، والقارة القطبيّة الجنوبيّة.
ولذلك، يلعب الضوء دورًا رئيسيًا في إبراز الشّكل الملتوي للهيكل.
ويختلف منظر البرج عند النظر إليه من زوايا مختلفة مع انعكاس وانحناء الضوء فوق الواجهات الزجاجية.
وذكرت "Aedas" في بيانٍ صحفي: "عندما يحل الليل، تعرض الواجهة المنحنية انعكاسات تلمح إلى شكل راقصة باليه".
ونمت شعبيّة المباني الشاهقة الملتوية على مدى العقد الماضي بفضل التّقدم في برامج الحاسوب الخاصة بالإنشاء، والهندسة، والعمارة.
وكان مبنى "Turning Torso"، الذي صممه المهندس المعماري الإسباني سانتياغو كالاترافا، والذي بُني بعام 2005 في السويد، أول ناطحة سحاب ملتوية تُجسّد هذا الأسلوب المبتكر للهندسة المعمارية.
وتشمل المباني الملتوية الأخرى الشهيرة "Absolute World Towers" في كندا، من تصميم شركة "MAD Architect"، بالإضافة إلى برج "كيان" في دبي، من تصميم "Skidmore, Owings & Merrill".
واكتُمل البرج الأول في عام 2012، بينما اكتُمل الثاني في 2013.
ووفقًا لـ"Aedas"، يتمتّع برج "Dance Of Light" بـ"زاوية ملتوية" تصل إلى 8.8 درجة لكل طابق، ويعتقد الاستوديو أنها أكبر بمقدار 1.5 مرّة عن أي برج شاهق آخر.