دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- فازت فرقة "مياس" اللبنانية بلقب برنامج "مواهب أمريكا" أو "America's Got Talent" التلفزيوني في موسمه الـ17، بعد أن قدمت عروضًا استثنائية أبهرت العالم طيلة مشاركتها في البرنامج الشهير في أمريكا وحول العالم.

وحصلت فرقة الرقص اللبنانية على أعلى نسبة تصويت خلال نهائي "America's Got Talent"، لتفوز بجائزة قدرها مليون دولار وفرصة لأداء عرض بارز في فندق وكازينو "الأقصر لاس فيغاس".

ولفتت فرقة "ميّاس" انتباه أمريكا لأول مرة خلال مرحلة تجارب الأداء، مما أكسبها الباز الذهبي بعد إشادة ملفتة من أعضاء لجنة تحكيم برنامج المواهب الشهير، وبالأخص من قبل الممثلة الكولومبية صوفيا فيرغارا.

وخلال العروض الحيّة، قدمت المجموعة أداءًا ساحرًا أتاح لها الانتقال إلى المرحلة النهائية، ووصفه عضو لجنة التحكيم البريطاني سيمون كويل بأنّه "سيغير العالم".

وكانت فرقة مياس قد قدمت في العرض الأخير فقرة شرقية خالصة جسدت أرزة لبنان باللون الأبيض، والتي بدورها خطفت أنفاس الحضور، وعلّق الحساب الرسمي للبرنامج على أداء الفرقة اللبنانية بمنشور على "انستغرام"، جاء فيه: "ميّاس تخطف أنفاسنا في كل مرة".