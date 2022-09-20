صوّر الملكة إليزابيث والعائلة المالكة على مدى 20 عامًا.. ماذا قال؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كانت الملكة الراحلة، إليزابيث الثانية، خبيرة عندما يأتي الأمر للرمزيّة في اختيار إطلالاتها، إذ أنها استخدمت الملابس، والألوان، والقبعات، والمجوهرات للتواصل مع الرعايا، وتطبيق الدبلوماسية الناعمة.

ومع دفن أطول ملوك بريطانيا حكمًا، الإثنين، كان الوقت قد حان لمعجبيها، وأفراد أسرتها، وقادة الدول، وغيرهم من الشخصيات المرموقة، للقيام بالأمر ذاته.

وبطبيعة الحال، كان الأسود هو اللون السائد بين ألفي ضيف تجمّعوا في كنيسة "وستمنستر" في العاصمة البريطانية لندن لحضور المراسم.

مشهد من مراسم جنازة الملكة إليزابيث. , plain_text Credit: Samir Hussein/Wire

ورُغم كون خيارات الأزياء مُحدّدة في هذه المناسبة، إلا أن القبعات، والدبابيس، والإيماءات إلى اللباس الوطني، أضافت طابعًا مميزًا إلى الملابس الداكنة.

وظهرت أغطية الرأس الرسمية بجميع الأشكال، والأحجام، من القبعات ذات الحواف العريضة، إلى القبعات الصغيرة المزيّنة بشبك.

وشوهدت التصاميم الأكثر تفصيلاً على والدة أميرة ويلز، كارول ميدلتون، وزعيمة مجلس العموم البريطاني، بيني موردونت، التي ارتدت قبعة بالريش.

إطلالة الملكة رانيا، زوجة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني., plain_text Credit: GARETH FULLER / Contributor

وظهرت الملكة رانيا، زوجة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، بمعطفٍ أسود طويل مع قبعة سوداء أنيقة غطّت وجهها بشبك رقيق، بينما ارتدت الأميرة الأردنية هيا بنت الحسين فستانًا أسود اللون تزيّن بدبّوس مرصّع على شكل وردة.

الأميرة هيا بنت الحسين. , plain_text Credit: WPA Pool / Pool

واختارت الشيخة جواهر بنت حمد بن سحيم آل ثاني، زوجة أمير قطر، الظهور برداء أسود طويل، وصاحبت إطلالتها البسيطة قلادة تتكوّن من صفيّن من اللآلئ، مع أقراط بسيطة.

ولم يكن أي فرد من أفراد العائلة المالكة أصغر من أن يلتزم بالتقاليد، وظهرت الأميرة شارلوت، التي تحتل المرتبة الثالثة الآن في ترتيب ولاية العرش، مرتديةً قبعة داكنة اللون أيضًا.

لمحة من إطلالة أميرة ويلز، كاثرين، وابنتها الأميرة شارلوت. , plain_text Credit: Christopher Furlong/Getty

وارتدت الأميرة البالغة من العمر 7 أعوام دبوسًا صغيرًا من الماس على شكل حدوة حصان على معطفها أيضًا، وكانت هذه القطعة هدية من جدتها الكُبرى، بحسب ما ذكره قصر كنسينغتون لـCNN.

وتزيّنت ملابس أفراد آخرين من العائلة المباشِرة للملكة بالأوشحة، والميداليات وفقًا لرتبهم العسكرية.

وارتدى الملك الجديد، تشارلز الثالث، زي البحرية الملكية، بينما ارتدى ابنه وليام، أمير ويلز المُعيّن حديثًا، زي سلاح الجو الملكي.

وظهر الأمير إدوارد والأميرة آن بالزي الرسمي المتماشي لرتبهما أيضًا.

ظهر دوق ساسكس، الأمير هاري، ببدلة عادية. , plain_text Credit: Christopher Furlong/Getty

وظهر الأمير أندرو الذي تم تجريده من واجباته الملكية ببدلة صباحية بسيطة، مزينة بميداليات وزخارف مختلفة، بينما ظهر الأمير هاري بملابس مدنية، بعد أن تراجع عن واجباته الملكية في عام 2020.

وارتدت أميرة ويلز، كاثرين، زوجًا من الأقراط المتدلّية المصنوعة من لآلئ مُنحت للملكة والأمير فيليب بمناسبة زواجهما في عام 1947.

كما أنها ارتدت قلادة من اللؤلؤ الياباني من المجموعة الشخصية لمجوهرات الملكة.

صورة لدوقة ساسكس، ميغان ماركل، عند وصولها إلى "وستمنستر أبي". , plain_text Credit: Geoff Pugh/AFP/POOL/Getty

وارتدت دوقة ساسكس، ميغان ماركل، فستانًا أنيقًا بأكمام كاب، وأقراطًا أهدتها لها الملكة في عام 2018.

رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن., plain_text Credit: Chris Jackson/Getty

وظهرت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن، التي غالبًا ما تستخدم المناسبات المهمة للإشارة إلى تقاليد بلادها، بفستان بتصميم "ماوري" مغطّى بالريش.