دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- دخل الممثل الأمريكي، براد بيت، عالم الجمال من خلال إطلاق خط للعناية بالبشرة، يناسب الرجال والنساء على حد سواء.

وشارك الممثل الأمريكي بتأسيس شركة Le Domaine مع عائلة بيرين لمزارعي النبيذ العضوي.

ويساعد هذا المنتج على إبطاء شيخوخة الجلد، بحسب ما ذكره موقع الشركة.

وقال بيت لمجلة فوغ، في مقابلة نشرت الأربعاء: "لا أريد الهرب من الشيخوخة.. إنه مفهوم لا يمكننا الهرب منه، وأود أن أرى ثقافتنا تتقبله أكثر قليلاً، وتتحدث عنه بهذه المصطلحات".

وفي حين أن فكرة مقاومة الشيخوخة "سخيفة" و"قصة خيالية"، أشار بيت إلى أن الحقيقة تكمن فقط "بالتعامل مع بشرتك بطريقة صحيّة".

صورة الكريم والمصل من شركة Le Domaine. , plain_text Credit: Credit: Le Domain Skincare

ويضيف الموقع أنّ مستحضرات العناية بالبشرة هذه، التي تتراوح أسعارها بين 80 و385 دولارًا، تحتوي على مكونين حاصلين على براءة اختراع، وهما GSM10 وProGR3.

وأوضحت الشركة أن مكوّن GSM10 يحمل خصائص مضادة للأكسدة، ويعمل ضد تدمير الكولاجين، وقد يساعد في الحفاظ على توازن الجلد.

ويتألف ProGR3 من مزيج من الجزيئات الطبيعية الموجودة في المستخلصات النباتية، والبابونج، والشاي الأخضر، بحسب ما ذكره الموقع.

ويستهدف العلامات المرئية لشيخوخة الجلد.

تركز مجموعة العناية بالبشرة على "الجمال المستدام". , plain_text Credit: Credit: Le Domain Skincare

وانبثقت فكرة مجموعة العناية بالبشرة في مصنع نبيذ "شاتو ميرافال". وتجدر الإشارة إلى أن كرم العنب محل تجاذب قانوني بين بيت ووزوجته السابقة أنجلينا جولي.

ووفق ما أفاد موقع الشركة، يتميز هذا الخط، الذي يركز على "الجمال المستدام"، بمنتجات قابلة لإعادة التعبئة ومواد تغليف معاد تدويرها.

وأوضح أن المنتجات صديقة للبيئة وتستبعد المكونات "التي تخضع للجدل في ما يتعلق بالبيئة".

مشاهير آخرون دخلوا عالم الجمال

في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أطلق المغني البريطاني، هاري ستايلز، مجموعة مستحضرات تجميل نباتية، تضم ملمعات أظافر، ومصل للعين، ومصل للوجه، وغيرها.

وكان أليكس رودريغيز، محترف لعبة البيسبول السابق، قد كشف عن منتج "Blur Stick" بثمانية ألوان مختلفة، عام 2021، لافتًا إلى أنه بمثابة "حل للعناية بالبشرة، وتم تطويره للرجال خصيصًا".

وأطلقت الفنانة العالمية، ريانا، مجموعة العناية بالبشرة للجنسين "Fenty Skin" عام 2020، بعد ثلاث سنوات من إطلاقها لمجموعة مستحضرات التجميل "Fenty Beauty"، التي تضمّنت كريم الأساس المؤلف من 40 لونًا مختلفًا.