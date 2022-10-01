جوارب مع صندل مرصّع بالجواهر.. انقسام آراء حول إطلالة كاني ويست

نشر السبت ، 01 أكتوبر / تشرين الأول 2022

دعوة غريبة.. مصمم أزياء يرتدي زيًّا من القمامة يزن 100 رطل.. لماذا؟

حقائق "غريبة" عن الأحذية لم تعرفها من قبل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- عالم الموضة والأزياء شاسع يصعب السيطرة عليه، لكنه يفاجئنا أحيانًا بإطلالات غريبة وفريدة من نوعها، مثلما فعل مغني الراب الشهير، كاني ويست.

فقد ارتدى بدوره زوجًا من الجوارب السوداء مع صندل مرصع بالجواهر، عندما حضر عرض بربري لأسبوع الموضة في لندن، الذي تمت جدولته مجدّدًا، الاثنين.

ظهور كاني ويست لأول مرة في صندل مرصّع بالجواهر، في عرض بربري، خلال أسبوع الموضة في لندن. , plain_text Credit: Credit: Ricky Vigil M/GC Images/Getty Images

ويبدو أن صندل ويست هو إصدار مسبق من مجموعة بربري لربيع وصيف 2023.

ويذكر أنّ معظم أحدث إطلالات العلامة التجارية على منصة العرض، حتى فساتين السهرة المخملية السوداء، تشمل زوجًا من الصنادل بألوان متناسقة.

وانقسمت الآراء حول إطلالة ويست عبر الإنترنت.

إذ كتب أحد مستخدمي تويتر: "كاني.. أنا أحبك.. لكن الجوارب مع الصندل غير مناسبة على الإطلاق".

وأضاف آخر: "لا يهمني كم تبلغ كلفة الصندل، لم يعجبني".

وفي المقابل، كتب شخص آخر عبر تويتر: "أرجوك كاني.. اجعل الصندل مع الجوارب موضة رائعة حتى لا أتعرض للاضطهاد بعد الآن".

ولا يعتبر ويست بعيدًا عن الأحذية غير التقليدية.

فمن خلال عروض مثل Yeezy Slides ومجموعة Foam Runner الشهيرة حاليًا، استخدم الفنان شراكته مع Adidas لدفع حدود تصميم الأحذية.

وفي عام 2020، كان حذاء Yeezy Boost 350 ثاني أكثر الأحذية الرياضية تداولًا على منصة إعادة البيع Stock X، متغلبًا على Nike's Air Force 1.

صورة كاني ويست وهو يغادر عرض بربري. , plain_text Credit: Credit: Neil Mockford/GC Images/Getty Images

لكن مخاطر الموضة الخاصة به لا تؤتي ثمارها دومًا.

في أغسطس/ آب، أثار تعاون Yeezy مع Gap انتقادات بعدما أمر ويست المتاجر بعرض المجموعة الجديدة في حاويات تشبه أكياس القمامة العملاقة.

وفي مقابلة مع قناة فوكس نيوز، دافع ويست عن فكرة العرض قائلاً إنها "مبتكرة" ولا "يعتذر عن أفكاره".

وغالبًا ما يميل ويست إلى اختيار ملابس شريكة حياته.

وقالت زوجته السابقة كيم كارداشيان: "لطالما كان كاني يلبسني.. كان ينسق ملابسي دومًا".

في وقت سابق من هذا العام، قالت جوليا فوكس، وهي حبيبته السابقة، لمجلة Interview Magazine، أنّ ويست ملأ جناحًا فندقيًا كاملًا بالملابس في أحد مواعيدهم الغرامية.