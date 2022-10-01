جوارب مع صندل مرصّع بالجواهر.. انقسام آراء حول إطلالة كاني ويست

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- عالم الموضة والأزياء شاسع يصعب السيطرة عليه، لكنه يفاجئنا أحيانًا بإطلالات غريبة وفريدة من نوعها، مثلما فعل مغني الراب الشهير، كاني ويست.
فقد ارتدى بدوره زوجًا من الجوارب السوداء مع صندل مرصع بالجواهر، عندما حضر عرض بربري لأسبوع الموضة في لندن، الذي تمت جدولته مجدّدًا، الاثنين.
ويبدو أن صندل ويست هو إصدار مسبق من مجموعة بربري لربيع وصيف 2023.
ويذكر أنّ معظم أحدث إطلالات العلامة التجارية على منصة العرض، حتى فساتين السهرة المخملية السوداء، تشمل زوجًا من الصنادل بألوان متناسقة.
وانقسمت الآراء حول إطلالة ويست عبر الإنترنت.
إذ كتب أحد مستخدمي تويتر: "كاني.. أنا أحبك.. لكن الجوارب مع الصندل غير مناسبة على الإطلاق".
وأضاف آخر: "لا يهمني كم تبلغ كلفة الصندل، لم يعجبني".
وفي المقابل، كتب شخص آخر عبر تويتر: "أرجوك كاني.. اجعل الصندل مع الجوارب موضة رائعة حتى لا أتعرض للاضطهاد بعد الآن".
ولا يعتبر ويست بعيدًا عن الأحذية غير التقليدية.
فمن خلال عروض مثل Yeezy Slides ومجموعة Foam Runner الشهيرة حاليًا، استخدم الفنان شراكته مع Adidas لدفع حدود تصميم الأحذية.
وفي عام 2020، كان حذاء Yeezy Boost 350 ثاني أكثر الأحذية الرياضية تداولًا على منصة إعادة البيع Stock X، متغلبًا على Nike's Air Force 1.
لكن مخاطر الموضة الخاصة به لا تؤتي ثمارها دومًا.
في أغسطس/ آب، أثار تعاون Yeezy مع Gap انتقادات بعدما أمر ويست المتاجر بعرض المجموعة الجديدة في حاويات تشبه أكياس القمامة العملاقة.
وفي مقابلة مع قناة فوكس نيوز، دافع ويست عن فكرة العرض قائلاً إنها "مبتكرة" ولا "يعتذر عن أفكاره".
وغالبًا ما يميل ويست إلى اختيار ملابس شريكة حياته.
وقالت زوجته السابقة كيم كارداشيان: "لطالما كان كاني يلبسني.. كان ينسق ملابسي دومًا".
في وقت سابق من هذا العام، قالت جوليا فوكس، وهي حبيبته السابقة، لمجلة Interview Magazine، أنّ ويست ملأ جناحًا فندقيًا كاملًا بالملابس في أحد مواعيدهم الغرامية.