بيلا حديد ترتدي فستانًا رُش على جسدها أمام الحاضرين في باريس

نشر الأحد ، 02 أكتوبر / تشرين الأول 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أذهلت عارضة الأزياء الأمريكية، بيلا حديد، مستخدمي الإنترنت الجمعة بلحظة "جريئة" خلال عرض أزياء لعلامة "كوبيرني" (Coperni) لربيع وصيف 2023.

وظهرت حديد، وهي من أصول فلسطينية، على مدرّج الأزياء شبه عارية، إلى أن شكّلت أداة رش فستانًا أبيض اللون مصنوعًا من الرذاذ على جسدها.

وكان هذا العرض جزءًا من أسبوع الموضة للأزياء النسائية في العاصمة الفرنسية باريس.

بيلا حديد خلال عملية صنع الفستان. , plain_text Credit: JULIEN DE ROSA / Contributor

وكان يمكن رؤية المدير الإداري لشركة "Fabrican Ltd"، ومخترع هذا القماش المصنوع من الرذاذ، الدكتور مانيل توريس، خلال هذا العرض الساحر، وهو يخلق الفستان البسيط على جسد العارضة مباشرةً.

الشكل النهائي للفستان. , plain_text Credit: JULIEN DE ROSA / Contributor

وشاركت علامة "كوبيرني" مقطع فيديو يُظهر العملية الساحرة لصنع الفستان عبر حسابها الرسمي في "إنستغرام"، كما أنها أبدت امتنانها لحديد، وتوريس.

وكتبت العلامة التجارية في المنشور: "شكرًا لك بيلا حديد على هذه اللحظة السحرية التي ستبقى محفورة في أذهاننا وقلوبنا إلى الأبد.. نحن فخورون جدًا بما صنعناه معًا. ولم يكن ليتحقّق أي من هذا من دون مانيل توريس، وموهبته".

وشاركت عارضة الأزياء بعدّة صور للفستان عبر حسابها الرسمي في موقع "إنستغرام".

وأبدى العديد من متابعي حديد دهشتهم، إذ وصفت تعليقاتهم العرض بأنه "أيقوني"، و"لحظة تاريخيّة لا تُنسى".