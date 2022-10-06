جائزة نوبل للآداب لعام 2022 تكرّم الروائية الفرنسية آني إيرنو

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- منحت الأكاديمية السويدية الكاتبة الفرنسية آني إيرنو جائزة نوبل للآداب لعام 2022، الخميس. وإيرنو، البالغة من العمر 82 عامًا، كتبت عددًا من الروايات الشهيرة، العديد منها عبارة عن سير ذاتية.

وكانت الفائزة نشرت كتابها الأول "Les armoires vides" (الخزائن الفارغة) باللغة الفرنسية عام 1974، وباللغة الإنكليزية "Cleaned Out" عام 1990. أما روايتها الرابعة،"La place" (المكانة) فنشرته عام 1983، وصدر باللغة الإنكليزية تحت عنوان "A Man's Place" (مكانة الإنسان) عام 1992، الذي وضعها في مصاف الروائيين الكبار.

وأشارت لجنة "نوبل" إلى أنّ إيرنو مُنحت الجائزة "للشجاعة والبراعة في المعالجة اللتين أظهرتها عند كشفها عن الجذور، والبعد، والقيود الجماعية للذاكرة الشخصية".

واستوحت إيرنو نتاجها من حياتها الخاصة في المقام الأول، ويتأرجح بين مواضيع الأسرة، والطبقية، والسياسة، والجندر.

وعند إعلان أندرس أولسون، من الأكاديمية السويدية، فوزها الخميس، قال إنّ "عملها لا يقبل المساومة، ومكتوب بلغة سهلة، وواضحة، ونقية".

وأضافت أولسون: "وعندما تكشف (إيرنو) بشجاعة كبيرة وبراعة في المعالجة عن احتضار تجربة الطبقية، وواصفةً الخزي، والإذلال، والغيرة، أو عدم قدرتك على إدراك من أنت، تكون قد حققت أمرًا مثيرًا للإعجاب ومستدامًا".

وأشارت الأكاديمية السويدية إلى أنها لم تتمكن من التواصل مع إيرنو قبل الكشف عن فوزها، لكنها تأمل بأن تكتشف ما حقّقته قريبًا.