ممثلة أمريكية آسيوية تظهر على عُملة أمريكية لأول مرة..من هي؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ستصبح النجمة السينمائيّة، آنا ماي وونغ، التي ظهرت في هوليوود خلال عصر الأفلام الصامتة، أول أمريكيّة آسيويّة تظهر على عُملة أمريكية، وذلك بعد قرن من حصولها على أول دور رئيسي لها.

وستظهر صورة وونغ، بتسريحة الشعر التي تُعرف بها، وحواجبها الرفيعة، على الجزء الخلفي من العُملات المعدنيّة من فئة الربع الدولار اعتبارًا من الإثنين.

وهذا هو التصميم الخامس الذي ظَهَر بفضل برنامج "American Women Quarters"، والذي يسلّط الضوء على النساء الرّائدات في مجالات تخصّصهن.

ستُصبح الممثلة الراحلة، آنا ماي وونغ، أوّل أمريكيّة آسيويّة تظهر على عُملة أمريكيّة. , plain_text Credit: Burwell Photography/usmint.gov

وتتزيّن العُملات الأخرى من فئة الربع الدولار، التي دخلت حيز الإنتاج هذا العام، بالشاعرة، والناشطة مايا أنجيلو، وأول امرأة أمريكيّة في الفضاء، سالي رايد، وزعيمة قبيلة "شيروكي"، ويلما مانكيلر، والمدافعة عن حقوق المرأة، نينا أوتيرو-وارين.

وعند الكشف عن القائمة العام الماضي، قالت مديرة دار سك العُملة الأميركيّة بالإنابة، في تصريح لـCNN: "تروي تصاميم العُملات المُلهمة هذه قصص خمس نساء استثنائيات تُعتبر مساهماتهنّ محفورة بشكلٍ لا يمحى في الثقافة الأمريكيّة".

ظهرت الممثّلة في أكثر من 60 فيلمًا. , plain_text Credit: General Photographic Agency/Hulton Archive/Getty Images

وتُعتبر وونغ أوّل نجمة أمريكيّة صينيّة في صناعة السينما، وتغلّبت الممثّلة على التمييز على نطاق واسع للسعي وراء مهنة في السينما، والمسرح، والراديو امتدّت لـ4 عقود.

وعملت النجمة مع شخصيّات أيقونيّة، ومنها مارلين ديتريش، وجوان كروفورد، ولورنس أوليفييه، كما أنها ظهرت على خشبة مسارح لندن ونيويورك.

تُعتبر وونغ أوّل نجمة أمريكيّة صينيّة في صناعة السينما., plain_text Credit: Burwell Photography/usmint.gov

ووُلِدت وونغ في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، وبدأت التمثيل في الـ14 من عمرها، ولعبت دورًا بطوليًا في فيلم "The Toll of the Sea" بعد 3 أعوام في عام 1922.

وظهرت الممثّلة في عشرات الأفلام، ولكنها واجهت العنصريّة المتجذّرة في هوليوود، حيث كافحت للابتعاد عن الأدوار النمطيّة.

وانتقلت وونغ إلى أوروبا في عشرينيات القرن الـ20، ولكنها عادت إلى الولايات المتحدة لاحقًا للمشاركة في أعمال ناجحة، بما في ذلك فيلم "Shanghai Express" من عام 1932، والذي منحها فرصة للعب واحدًا من أشهر أدوارها.

وطوال حياتها، دعت وونغ إلى تعزيز تمثيل الممثلين الأمريكيين الآسيويين في هوليوود.

وحصلت الممثلة على نجمة في ممشى المشاهير بهوليوود عام 1960، أي قبل عام من وفاتها عن عمر يناهز 56 عامًا.

وجعلتها أناقتها أيضًا رمزًا للموضة، وغالبًا ما مزجت وونغ بين الفساتين الصينيّة التقليديّة، وإطلالات من عصر المتحرّرات (flapper era)، واللمسات الغريبة.

ويتم حاليًا إنتاج فيلم سيرة ذاتيّة عن حياة الممثّلة، وستلعب دورها النجمة جيما تشان من فيلم "Crazy Rich Asians".

وقالت مصممة العُملة، إميلي دامسترا، في بيان صحفي: "إلى جانب العمل الجاد، والعزيمة، والمهارة التي جلبتها آنا ماي وونغ لمهنة التمثيل، أعتقد أن وجهها، وإيماءاتها التعبيريّة هما ما جذب مشاهدي الأفلام حقًا، ولذلك قمت بإدراج هذه العناصر بجوار اسمها".

وسيختار برنامج "American Women Quarters" خمس نساء مختلفات كل عام للظهور على العُملة حتّى عام 2025.

وستُسلّط التصاميم المؤكَّدة للعام المُقبل الضوء على قائدة الطائرة بيسي كولمان، والمُلحّنة إيديث كاناكاولي، والسيدة الأولى السابقة إليانور روزفلت، والصحفيّة، والناشطة جوفيتا إيدار، وراقصة الباليه ماريا تالتشيف.