لقاء 1200$ فقط.. يمكنك الآن شراء حذاء رياضي لحصانك

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- إذا كنت ترغب بحذاء من العلامة التجارية "أديداس" مقاسه يناسب قدم حصان، حتى تتماثل وصديقك من فئة الخيول بارتداء حذاء موحد، فأنت محظوظ. لكن سيتعيّن عليك دفع ما يزيد عن ألف دولار لشراء حذاء رياضي خاص بالخيول.

بدأ ماركوس فلويد، الفنان المقيم في ولاية كنتاكي الأمريكية، بتطوير نموذج أولي لحذاء رياضي خاص بالخيول، كجزء من التعاون مع فيزيت ليكس VisitLex، وكالة السياحة العامة في ليكسينغتون.

وكانت VisitLex تواصلت مع Floyd قبل مباريات كأس الخيول Breeder’s Cup، سلسلة سباقات الفروسية التي تقام في ليكسينغتون، في 4 و5 نوفمبر/ تشرين الثاني.

وأوضح لـCNN أنّ "مبادرتهم تتمثّل بنشر الوعي في ولاية بلوغراس (لقب ولاية كنتاكي)، وبمجمل ولاية كنتاكي".

Credit: VisitLEX

وفلويد، الذي يصف نفسه بأنّه "حذاء رياضي" منذ فترة طويلة، يتمتّع بخبرة سابقة في تصميم الأحذية وتعديلها.

حضر برنامجًا مكثفًا امتدّ لأربعة أيام، يُعرف باسم أكاديمية SRGN لجرّاح الأحذية، الهادف لتعليم كيفية تفكيك وإعادة بناء الأحذية الرياضية الشعبية.

يستغرق بناء كل مجموعة من الأحذية قرابة 17 ساعة، وفقًا لفلويد. بدأ بشراء أحذية رياضية، مثل زوج من أحذية Air Jordans الكلاسيكية.

ثم قام بتفكيكها، وقام بنزع كل قطعة تتألّف منها بعناية، قبل إعادة تجميع الحذاء الرياضي فوق حذاء واقٍ للخيول مُعد مسبقًا. لقد سعى إلى الحفاظ على دقة التصميم مع ضبط شكل كاحل الحصان وحافره أيضًا.

Credit: VisitLEX

ونعم، فإن الأحذية الرياضية يمكن ارتداؤها بالفعل، كما يقول فلويد.

وقال إن أحذية فيزيت ليكس الرياضية للخيول ستباع في مزاد سنيكر بول (Sneaker Ball)، الحدث الهادف لجمع التبرعات للجمعيات الخيرية في وسط كنتاكي، الذي يُقام في 12 نوفمبر/ تشرين الثاني. ومستقبلًا، يخطط للتبرع بنسبة 10 ٪ من جميع عائدات بيع الأحذية إلى المنظمات غير الربحية المحلية، عبر هذا المزاد.

لكن الزبائن الذين يأملون بتجهيز حصانهم بأحذية رياضية مصممة لخيولهم، يمكنهم طلبها من مركز بيع فلويد هورس كيكس. وخلافًا للأحذية الرياضية ذات الاسم التجاري المصنوع من أجل VisitLex، ستكون النماذج من تصاميم فلويد الخاصة.

تبدأ أسعار الحذاء الرياضي من نحو 1200 دولار، تبعًا لمدى تعقيد التصميم.

انتشرت صور الأحذية الفريدة من نوعها على وسائل التواصل الاجتماعي. وقال فلويد: "لا أعتقد أن أحداً منا أدرك أنها ستلقى هذا القدر من الرواج". وتابع: "كفنان، أشعر براحة كبيرة".