جوني ديب يطل بعرض أزياء ريانا كضيف شرف.. والأخيرة تتعرّض للهجوم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- من المقرر أنّ يظهر الممثل الأمريكي جوني ديب خلال عرض الأزياء الخاص بالعلامة التجارية "Savage X Fenty"، ما أثار غضبًا على الإنترنت، ودعوات لمقاطعة علامة الملابس الداخلية التي تمتلكها المغنية ريانا.

والممثل البالغ من العمر 59 عامًا، الذي ادعى أن اسمه أُدرج على القائمة الخلفية في هوليوود بسبب معركته القانونية الشهيرة مع زوجته السابقة أمبر هيرد، صوّر ظهوره كضيف شرف على مدرّج العرض، الذي سيعرّض لأوّل مرة عبر منصّة "أمازون برايم فيديو" الأسبوع المقبل.

ورغم عدم ذكر اسم ديب في المواد الصحفية أو المقطع الدعائي للعرض، تم تأكيد ظهوره مباشرة من قبل CNN.

ولم يستجب أي من ممثلي ريانا أو "أمازون" على الفور لطلب التعليق على قرار اختيار مشاركة ديب.

الممثلة الأمريكية مارساي مارتن ونجمة "تيك توك" بيلا بوارك يظهران بعرض أزياء العلامة التجارية Savage X Fenty بنسخته الرابعة , plain_text Credit: Kevin Mazur/Getty Images

وتقدّم النسخة الرابعة من عرض العلامة التجارية، الذي وصفته "أمازون" بأنه "حُلم الموضة المثير وغير المألوف"، العديد من النجوم، بأداء المغنية أنيتا والمغني النيجري بورنا بوي، بالإضافة إلى ظهور مميز لكل من عارضة الأزياء البريطانية كارا ديليفين، والممثل الكندي-الصيني سيمو ليو.

وبمجرد ظهور أخبار عن مشاركة ديب، بدأ المعجبون بدعوة ريانا لإزالة مشاهده.

وفي إحدى التعليقات على منشور يروج للعرض عبر حساب العلامة التجارية Savage X Fenty على "انستغرام، كتب: "من الأفضل أن يقوم فريق التحرير بحذف مشاهد هذا الرجل".

راقصات على خشبة المسرح خلال عرض أزياء لعلامة Savage X Fenty Show بنسخته الرابعة في كاليفورنيا., plain_text Credit: Kevin Mazur/Getty Images

وعبّر المستخدمون على "تويتر" عن رفضهم مشاركة ديب، باستخدام وسم #DitchDepp، أو احذفوا ديب، مع تهديد البعض بمقاطعة العلامة التجارية.

من جانبه، وصف المنتج الموسيقي، درو ديكسون، قرار اختيار ديب بأنه "مخيب للآمال حقًا"، بينما أعلن المغني والممثل البريطاني أولي ألكسندر، الذي تعاون سابقًا بحملة مع علامة Savage X Fenty، عبر منصات التواصل الاجتماعي أنه "لن يرتدي" العلامة التجارية بعد الآن.

ونظرًا لأن العرض ليس من المقرر بثّه حتى يوم الأربعاء، تساءل بعض المعلّقين عما إذا كان ديب سيظهر بمقطع الفيديو النهائي.

وبعد طلاقه عام 2017، رفع ديب دعوى قضائية ضد هيرد مقابل 50 مليون دولار بسبب مقال رأي، نشرته صحيفة "واشنطن بوست"، وصفت فيه الأخيرة نفسها بأنها "شخصية عامة تمثّل العنف المنزلي".

ثم رفعت هيرد دعوى قضائية مضادة مقابل 100 مليون دولار، ما أدى إلى محاكمة تلفزيونية مثيرة انتهت بإدانة كليهما بالتشهير، رغم أنّ هيئة المحلفين منحت تعويضات أكبر بكثير لديب.

تؤكد هيرد أن ديب أساء إليها أثناء زواجهما، وهو ادعاء نفاه نجم سلسلة أفلام "قراصنة الكريبي" باستمرار.

ريانا تحضر العرض الأول لفيلم Black Panther 2: Wakanda Forever في مسرح دولبي بتاريخ 26 أكتوبر 2022 في هوليوود، كاليفورنيا., plain_text Credit: Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic/Getty Images

وقال ديب أيضًا إنه كان ضحية للعنف المنزلي، وهو ادعاء قام بعض مؤيديه بمقارنته مع تجربة ريانا مع العنف الجسدي أثناء علاقتها بالمغني الأمريكي كريس براون.

وكتب أحد مستخدمي "تويتر": "الناجون يدعمون بعضهم" لدعم اختيار المغنية لديب.

وخلال المحاكمة التي استمرت ستة أسابيع، ادعى ديب أنّ اتهامات هيرد أدت إلى استبعاده من أفلام "قراصنة الكريبي" المستقبلية، كما فقد الممثل دوره في سلسلة أفلام "الوحوش المذهلة" بعد قضية تشهير بريطانية غير ناجحة ضد صحيفة بريطانية بسبب مزاعم حول عنف المنزلي.

ومع ذلك، فقد ظهر ديب خلال العديد من المناسبات البارزة في الأشهر التي أعقبت حكم المحكمة في يونيو/حزيران الماضي.

وفي أغسطس/ آب، قدّم ديب ظهورًا مفاجئًا في حفل جوائز "إم تي في" للفيديو الموسيقي، حيث ظهر وجهه بمقطع فيديو على وجه مجسم بالحجم الطبيعي لتميمة الحفل، أي رجل القمر، وهو يطفو فوق المسرح.

وقال مازحًا للجمهور: "أريد فقط أن تعرفوا أني متاح لأعياد الميلاد، حفلات الزفاف.. أي شيء تحتاجونه".

وفي أول عودة رئيسية له إلى الشاشات، من المقرر أن يظهر ديب في دور الملك لويس الخامس عشر في الفيلم الفرنسي القادم "La Favourite"، كما أنه أعاد تمثيل أداءه الصوتي بدور جوني باف في مسلسل الرسوم المتحركة التلفزيوني "Puffins Impossible"، ومن المقرر أن يُخرج فيلمًا عن الفنان الإيطالي أميديو موديلياني، وفقًا لكل من موقع Deadline وHollywood Reporter.

وتجدر الإشارة إلى أن علامة Savage X Fenty، التي تصنع أيضًا الملابس الداخلية للرجال، ونالت الإشادة في الماضي بسبب شمولها للأحجام المختلفة وتنوعها.