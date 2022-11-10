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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- حققت المجموعة الفنية الشخصية للمؤسس المشارك لشركة "مايكروسوفت" الراحل، بول ألين، أكثر من 1.5 مليار دولار، يوم الأربعاء، لتصبح أكبر عملية بيع لمالك واحد في مزاد علني بالتاريخ.

وبيعت أعمال جورج سورا، وبول سيزان، وفنسنت فان جوخ، وبول غوغان، وغوستاف كليمت بأكثر من 100 مليون دولار، في دار "كريستيز" في نيويورك.

وقالت دار المزادات إن مجموعة ألين الفنية، والتي تعود لفترات مختلفة خلال الـ500 عام الماضية، تُعرض على مدار ليلتين. وسيتم تكريس جميع عائدات المبيع للأعمال الخيرية.

بيع عمل بول سيزان، وهو يُعرف باسم La Montagne Sainte-Victoire، بنحو 137.8 مليون دولار. , plain_text Credit: Credit: Christie's

وقدّرت دار "كريستيز" بداية أن الأعمال، التي يزيد عددها عن 150 قطعة، سيتم بيعها بمليار دولار، ولكن تم تجاوز المبلغ التاريخي حتى قبل اختتام اليوم الأول.

وكانت أعمال الفنانين المعاصرين جاسبر جونز ولوسيان فرويد من بين الأعمال التي حطمت الأرقام القياسية أيضًا، في حين أن لوحات إدوارد هوبر وجورجيا أوكيف وجاكسون بولوك من بين عشرات اللوحات الأخرى التي لا تزال تحت المطرقة، مساء الخميس.

تعتبر "Verger avec cyprès" حاليًا أغلى لوحة تُباع لفان جوخ في المزاد. , plain_text Credit: Credit: Christie's

وبيع عمل سيزان، الذي يُعرف باسم "La Montagne Sainte-Victoire"، وهو يعرض أكثر من 30 مشهد رسمه لسلسلة الجبال الفرنسية، مقابل 137.8 مليون دولار تقريبًا.

واستحوذ ألين على مشهد جبال الألب الشهير في عام 2001 مقابل 35 مليون دولار. وكان ثاني أعلى سعر مدفوع مقابل عمل سيزان في المزاد، وفقًا لما قاله ماكس كارتر، نائب رئيس مجلس إدارة فنون القرنين العشرين والحادي والعشرين في دار "كريستيز".

وفي غضون ذلك، حققت لوحة فان جوخ، والتي تُعرف باسم "Verger avec cyprès"، حوالي 117.2 مليون دولار، لتصبح أغلى عمل يُباع للفنان في مزاد على الإطلاق.

ورُسمت اللوحة في مدينة آرل، فرنسا، قبل عامين من وفاة الفنان.

وقال كارتر: "إنه عمل مميز مثل أي عمل قدمناه لفان جوخ خلال الـ30 عامًا الماضية".

صورة تعكس عمل غوستاف كليمت لـ"Birch Forest"، عام 1903. , plain_text Credit: Credit: Christie's

وحقق عمل "Maternité II" لجوجان 105.7 مليون دولار، وبيعت لوحة "Birch Forest" لكليمت بأكثر من 104.5 مليون دولار.

وتابع كارتر أنه يعرض مشهدًا خشبيًا مرقطًا في ضواحي فيينا، ورُسم بأسلوب كليمت الرومانسي على طراز فن "الآرت نوفو". كما شبّه العمل الفني الأخير بـ"قصة خيالية".

وقال: "تميل معظم اللوحات أو الرسومات المعروضة للبيع إلى أن تكون من فترات سابقة في حياته".

بيع عمل لوسيان فرويد، وهو يُعرف باسم "Large Interior, W11 (after Watteau)"، بمبلغ قياسي قدره 86 مليون دولار. , plain_text Credit: Credit: Christie's

وبعد أن أمضى عدة عقود في تجميع هذه المجموعة الفنية، أعار ألين أعماله للمتاحف في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك المعرض الوطني، والأكاديمية الملكية للفنون في لندن، ومتحف متروبوليتان للفنون في نيويورك.

وأوضحت جوانا فلوم، نائبة رئيس قسم فنون القرنين العشرين والحادي والعشرين في "كريستيز"، لشبكة CNN، قبل البيع: "كان (ألين) يجمع كل ما لديه حتى العام الذي وافته المنية".

سجلت لوحة جاسبر جونز عام 1960 "Small False Start" رقماً قياسياً جديداً لعمل الفنان. , plain_text Credit: Credit: Spike Mafford

وبينما يعود تاريخ معظم أكبر البائعين يوم الأربعاء إلى القرن التاسع عشر، جذبت التحف المعاصرة أيضًا مبالغ قياسية.

وبيع عمل للرسام البريطاني لوسيان فرويد في الثمانينيات بعنوان "Large Interior, W11 (after Watteau)" بمبلغ 86 مليون دولار، محطماً الرقم القياسي السابق، وهو 56.2 مليون دولار.

وحصل ألين على اللوحة في عام 1998 مقابل 5.8 مليون دولار، أي بعد حوالي 15 عامًا من استكمالها من قبل فرويد.

وامتد تنوع الأعمال في مجموعة ألين ليس فقط إلى فترات زمنية مختلفة، ولكن أيضًا إلى وسائط متنوعة.

وعُرضت منحوتات لألبرتو جياكوميتي ولويز بورجوا خلال عملية البيع التي استمرت يومين، إلى جانب مزهرية خزفية من الفخار لبابلو بيكاسو، ولافتة نيون للفنان الأمريكي بروس نومان.

وقالت جودي ألين، شقيقة ألين، في بيان صحفي قبيل البيع، إن الفن بالنسبة لشقيقها "تحليلي وعاطفي".

وتابعت: "كان يعتقد أن الفن يعبر عن رؤية فريدة للواقع، تجمع بين الحالة الداخلية للفنان والعين الداخلية، بطريقة يمكن أن تلهمنا جميعًا.. تعكس مجموعته تنوع اهتماماته، مع سحرها وجمالها".